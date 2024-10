«Je ne veux pas être une mère à temps partiel», affirme la libérale Marwah Rizqy, qui quittera la politique en 2026

La redoutable parlementaire libérale Marwah Rizqy fera le deuil de la politique en 2026 et choisira sa famille. Elle aurait aimé être capable de « tout conjuguer », mais elle « n’y arrive pas ».

L’élue de Saint-Laurent a fait le choix «d’élever ses enfants» pour au moins les 15 prochaines années. «Je ne veux pas être une mère à temps partiel», at-elle déclaré.

«Des enfants, c’est ce que je voulais. C’est ce que j’ai réussi à faire. Et ça va toujours rester pour moi le plus bel accomplissement», a-t-elle mentionné. «Je rentre à la maison.»

Lorsqu’elle a sollicité un second mandat en 2022, Mmoi Rizqy était enceinte d’un deuxième enfant. «Je me suis présenté consciencieusement. J’ai essayé de conjuguer famille et politique», at-elle expliqué, les larmes aux yeux. Ou, elle n’y arrive pas. «Ça peut se conjuguer, mais la plupart du temps à l’imparfait.»

Son mari et député, Greg Kelley, lui a offert de démissionner et de rester auprès des enfants. Mais elle a refusé, car il s’agit de sa propre décision.

Avec deux élus de Montréal à l’extérieur de la maison, le défi était trop grand. «Je pars les lundis et je reviens très souvent les jeudis à 21h30, des fois même le vendredi», a signalé M.moi Rizqy.

La députée et fiscaliste terminera son mandat «dans la mesure de ses capacités» et se concentrera ensuite sur sa famille. Au lendemain de son mandat, ses deux garçons entameront l’école primaire. Sur le plan professionnel, elle retournera enseigner à l’Université de Sherbrooke.

«Comme vous savez, l’éducation est importante pour moi […] Je veux être dans la même ville qu’eux, tous les soirs pour les coucher», a-t-elle affirmé, envahie par l’émotion.

Un deuil

Le choix est toutefois déchirant, «particulièrement lorsqu’on aime ce que l’on fait», at-elle dit. Elle souligne le privilège de travailler à l’Assemblée nationale.

«Je sais que je vais décevoir des gens, mais je ne veux pas décevoir mes garçons.»

Car, oui, la passion de la politique anime Marwah Rizqy, qui est incapable de faire quelque chose à moitié.

Il s’agit ainsi d’un deuil, même pour la chefferie du PLQ.

«Cette décision, je l’ai pris au fond de mes tripes. Je n’ai pas deux vitesses. Je suis à 100% ou arrêtée complètement», at-elle décrit. « Si je n’avais pas eu d’enfants, ma réponse aurait été très différente pour la chefferie. Mais ça, c’est la démonstration des fois que la vie vous apporte de belles surprises», a mentionné celle qui adore la politique et croit au service public.

1er octobre 2018. C’était hier. C’était aussi il ya une éternité. La jeune élue que j’étais est devenue une jeune maman. J’ai vécu chaque mandat comme si c’était le seul. Cela explique peut-être aussi mon côté irrévérencieux. En lisant l’article de Marco Fortier, j’ai souri.… –Marwah Rizqy (@marwahrizqy) 1 octobre 2024

Message à ses électeurs

Tôt mardi matin, la députée a publié une lettre sur ses réseaux sociaux pour expliquer sa décision «finale et sans appel» à ses électeurs.

«Chaque lundi, quand je prends le train en direction de Québec, mon cœur se sert. Je veux vivre pleinement mon rôle de mère. Je veux pouvoir être dans la même ville que mes jeunes enfants et pouvoir les border le soir venu».

Pluie d’hommages

Ému, le chef par intérim du PLQ, Marc Tanguay, a affirmé que sa collègue a «marqué de manière tangible et positive la politique québécoise.»

« Ton engagement authentique et passionné à la vie publique est unique et, je dois te l’avouer, m’aura toujours impressionné. Pour quiconque a vu sa cause appuyée et défendue par toi, rien n’est plus rassurant et encourageant», a-t-il dit.

Sur toutes les tribunes, ses adversaires politiques et collègues lui ont rendu un hommage senti et ont souligné que Marwah Rizqy est une parlementaire redoutable ainsi qu’une personne plaisante à côtoyer.

La libérale Madwa-Nika Cadet a affirmé qu’elle perdra son mentor et le PLQ fils «Wayne Gretzky».

«Il ya de ces politiciens et dans ce cas-ci, politiciennes, qui inspirent au-delà de leur appartenance politique», a affirmé le chef péquiste, Pault St-Pierre Plamondon.

Le chef parlementaire de Québec solidaire estime que tous les partis politiques prendraient une Marwah Rizqy dans son équipe.

«Je peux vous dire une chose, je pense que tous les partis politiques auraient aimé avoir une femme du calibre de Marwah Rizqy dans son équipe. On ne fait pas exception à cette règle-là à Québec solidaire», a affirmé Gabriel Nadeau-Dubois.

Chère Marwah, Avant la politique, il y a la vie, il y a la famille.

Comme tu l’écris ce matin, la politique est une grande aventure collective, intellectuelle et civique. C’est aussi un engagement de tous les instants qui, trop souvent, laisse trop peu de place pour notre… https://t.co/1abB4QWxi0 –Marc Tanguay (@marc_tanguay) 1 octobre 2024

Réflexion chez les élus

Les raisons familiales évoquées par Marwah Rizqy pour expliquer sa décision ont ébranlé plusieurs élus. Les députés n’ont toujours pas de congé parental balisé, et cette question est revenu à l’ordre du jour. Tous ont souligné les sacrifices que les élus doivent faire afin de se lancer en politique.

«C’est toujours un peu triste de voir qu’il ya des contraintes familiales qui empêchent parfois des personnes d’être au niveau professionnel de faire ce qu’elle souhaiterait. C’est toujours un équilibre fragile. Ça l’a été pour moi, ce l’ai pour tout le monde. Évidemment, elle a de jeunes enfants, je ne veux pas la décourager, mais rendu à l’adolescence ce n’est pas plus facile. On doit toujours en faire plus pour la conciliation travail-famille. Service de garde, de l’aide de toute sorte, de la flexibilité. Alors, on doit toujours en faire plus» – le premier ministre François Legault, père de deux enfants.

«Être parent de jeunes enfants à Montréal et députée à Québec, c’est faire des sacrifices douloureux au quotidien (…) J’avais pris seulement quatre semaines [congé parental]. Ce que je peux vous dire, c’est que c’est un de mes plus grands regrets de ma carrière politique, d’avoir pris aussi peu de temps à l’époque» – Gabriel Nadeau-Dubois, père de bientôt deux enfants.

«Il y aura toujours plus à faire pour s’assurer que les femmes voient que l’environnement de l’Assemblée nationale est un endroit où à la fois elles peuvent s’épanouir comme mère de famille, qu’elles peuvent s’épanouir comme législatrices, comme parlementaires. Non, il n’y en a pas encore assez de fait»- la libérale Madwa-Nika Cadet, mère d’un enfant.

« Conjuguer famille et engagement politique n’est pas de tout repos, surtout lorsqu’on le fait avec autant de sincérité et d’intensité que Marwah Rizqy » – Paul St-Pierre Plamondon, père de trois enfants

«C’est difficile, mais ça se fait» – Geneviève Guilbault, mère de deux enfants

«Oui, c’est difficile, comme plein d’emplois (…) Mais c’est possible de le faire. On n’est plus à l’époque où les pères qui faisaient de la politique ne s’occupaient pas de leurs enfants. Moi, lorsqu’il y a une journée pédagogique dans le calendrier, je la prends avec mes enfants. Et, je suis capable d’aller les chercher à l’école et d’aller les reconduire» – le ministre de la Culture, Mathieu Lacombe

«Il faut moderniser notre institution. À Ottawa, ils permettent les votes électroniques à distance. Je l’ai proposé, ç’a été rejeté par les oppositions (…) Quand on perd quel’un comme Marwah Rizqy, c’est toute la population du Québec qui est perdante» – le leader du gouvernement et ministre de la Justice, Simon Jolin-Barette qui est père de deux enfants.

«Je pense que c’est un signal comme quoi il faut mettre les bouchées doubles pour améliorer les choses. Parce que l’élection de 2026, elle est… elle s’en vient vite et il faudra convaincre davantage de femmes de se joindre à nous», le député péquiste Joël Arseneau