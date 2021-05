« Je ne veux pas dire combien »: Gamer devient la dernière star féminine à admettre qu’elle l’invente via du contenu pour adultes sur OnlyFans

De nombreux combattants de MMA se sont tournés vers le site d’abonnement, qui est généralement utilisé par des modèles désireux d’offrir à leurs admirateurs une échelle mobile de frais pour le contenu qui tourne souvent autour d’eux en train de sortir leur kit et même de se livrer à des activités salaces, comme un moyen lucratif de faire de l’argent.

Le début de la pandémie et l’effet de la crise sur le calendrier sportif, effaçant les revenus des compétitions dans certains cas, ont poussé certains athlètes sur le site et en ont fait une source de revenus encore plus bienvenue pour d’autres.

Pour beaucoup, ce qui était une activité secondaire est devenu une grande entreprise, leur permettant de financer leurs exploits sportifs et de trouver un moyen moins dommageable de tirer profit de leur beauté plutôt que de la brutalité ou de l’effort sportif.

Voir ce post sur Instagram Une publication partagée par Alinity Divine (@alinitydivine)

Maintenant, Alinity les a rejoints. « Je vais te donner une idée » elle a dit lorsque MizKit, une autre star de Twitch, lui a demandé combien elle gagnait d’OnlyFans par rapport à sa plate-forme habituelle de Twitch appartenant à Amazon.

« Je ne veux pas dire combien je gagne à un endroit ou à un autre mais, en deux mois, j’ai fait ce que j’aurais fait en 10 ans sur Twitch. »

La start-up est connue pour ses déclarations impétueuses et n’a pas encore un profil aussi important que certains des noms les plus en vue du sport virtuel, mais sa base de fans dévouée permet de supposer que son solde bancaire a été considérablement gonflé par elle. basculer sur le site.

Voir ce post sur Instagram Une publication partagée par Alinity Divine (@alinitydivine)

Même si elle n’a pu monétiser qu’une fraction du potentiel de ses plus de 378 000 abonnés souvent amoureux sur Instagram, les bénéfices auront été abondants jusqu’à présent pour la femme de 32 ans.

Sa plateforme commence à 10 $ par mois, mais elle propose de donner « mon attention plus tôt » aux fans qui lui envoient des messages qui paient des pourboires et envoie une photo nue gratuite aux abonnés qui se renouvellent automatiquement chaque mois.

Une vidéo d’Alinity se faisant plaisir est proposée à la carte, et elle aime taquiner les téléspectateurs désespérés avec des publications comprenant « rejoins-moi au lit ? »

Voir ce post sur Instagram Une publication partagée par Alinity Divine (@alinitydivine)

Une série de publications récentes a enregistré en moyenne environ 1 500 likes à la fois, ce qui équivaudrait à un revenu minimum de 15 000 $ par mois, même si chaque abonné qui avait payé pour voir le contenu ne payait que la somme minimale requise chaque mois.

Il y avait des signes clairs que l’exhibitionniste basée au Canada était prête à titiller son public l’année dernière lorsqu’elle a montré sa poitrine lors d’une session en direct, essuyant une suspension de 24 heures de Twitch qu’elle a transformée en une interdiction de trois jours comme un acte apparent contrition qu’elle a dit était un signe de volonté de « apprendre de ses erreurs ».

Divine tentait de fourrer un oreiller sur son haut lorsqu’elle a exposé un mamelon à certains de ses Twitch suivants de plus d’un million, niant que le mouvement avait été une cascade mais admettant qu’elle était « ennuyait » à cause de « corona sh * t » au début de la pandémie.

Voir ce post sur Instagram Une publication partagée par Alinity Divine (@alinitydivine)

« Je ne sais pas ce que l’avenir me réserve mais je l’accueille à bras ouverts : le succès et l’échec, l’amour et la haine, le beau et le laid », dit-elle à l’époque.

Les critiques prêts à accuser Alinity de baisser le ton à la recherche de plus d’adeptes et de revenus verront presque certainement le développement risqué comme un autre signe de ce qu’ils perçoivent comme son immoralité.

La sensation en ligne a été farouchement condamnée par ses détracteurs dans le passé pour des incidents, notamment un certain nombre de camées à l’écran bizarres de ses chats sans méfiance, les envoyant voler depuis des paniers et même en emballer un dans du papier cadeau.