Je ne veux pas de regrets

Le capitaine de Tottenham, Harry Kane, a alimenté les spéculations selon lesquelles il pourrait quitter le club cet été et a réitéré sa position selon laquelle il ne prévoyait pas de rester au club pour le reste de sa carrière.

Lundi, des sources ont déclaré à ESPN que Kane avait informé les Spurs de son désir de partir après une autre saison sans trophée avec les clubs de Premier League de Manchester United, Manchester City et Chelsea, tous intéressés par l’attaquant.

– Diffusez des jeux et des rediffusions en direct sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Olley: la défaite des Spurs contre Villa montre pourquoi Kane veut partir

– Les options de transfert de Kane: Man Utd, Man City ou à l’étranger

S’entretenant avec l’ancien capitaine de United Gary Neville sur Le chevauchement plus tôt ce mois-ci, Kane a déclaré que son ambition était de devenir l’un des meilleurs joueurs du football mondial.

« Je ne veux pas arriver à la fin de ma carrière et avoir des regrets », a-t-il déclaré. «Je veux être le meilleur possible. Je n’ai jamais dit que je resterais aux Spurs pour le reste de ma carrière et je n’ai jamais dit que je quitterais les Spurs.

« Les gens pourraient dire: » Il a désespérément besoin de trophées, il a besoin de trophées « , mais j’ai toujours l’impression que j’ai encore presque une autre carrière à jouer.

« J’ai sept, huit ans, un peu ce que j’ai déjà eu en Premier League. Donc je ne précipite rien, je ne suis pas désespéré de faire quoi que ce soit.





« Je n’ai pas peur de dire que je veux être le meilleur. Je veux essayer de me mettre au niveau [Cristiano] Ronaldo et [Lionel] Messi est arrivé. C’est mon objectif ultime – remporter des trophées saison après saison, en marquant 50, 60, 70 buts saison après saison, saison après. «

Après la défaite 2-1 des Spurs contre Aston Villa mercredi, un Kane ému a applaudi les 10000 supporters de retour dans un tour d’honneur dans ce qui pourrait s’avérer être son dernier match à domicile pour le club.

Le capitaine anglais est devenu l’un des attaquants prolifiques du football mondial et a marqué 165 buts en 243 apparitions en Premier League. Cependant, l’attaquant a fait allusion à ses frustrations face à l’incapacité du club à se battre constamment pour des trophées à la fois au niveau national et en Europe.

Interrogé sur sa relation avec le président des Spurs, Daniel Levy, Kane a répondu: « Je suis sûr qu’il voudra définir le plan de l’endroit où il le voit, mais en fin de compte, cela dépendra de moi et de ce que je ressens et de ce qui va arriver. être le meilleur pour moi et ma carrière en ce moment.

«Il a été formidable avec moi si je suis totalement honnête. Il m’a toujours accordé des contrats et a été juste avec moi.

« Nous avons donc toujours eu une bonne relation. Je ne sais pas comment cette conversation se déroulera pour être honnête. Vous ne savez pas ce que pense le président. Il voudra peut-être me vendre s’il pense qu’il peut me rapporter 100 millions de livres sterling. Je ne vais pas en valoir la peine dans les deux ou trois prochaines années.

« J’espère que nous avons une relation assez bonne, j’ai donné au club 16 ans de ma vie alors j’espère que nous pourrons avoir une conversation honnête et voir où nous en sommes. »