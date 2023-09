Le dirigeant américain a déclaré que sa récente rencontre avec le Premier ministre chinois n’était « pas conflictuelle »

Le président américain Joe Biden a déclaré qu’il ne voulait pas « contenir la Chine » et a révélé qu’il avait eu une réunion avec le deuxième plus haut responsable de Pékin lors du sommet du G20.

« Je ne veux pas contenir la Chine » Biden a déclaré dimanche aux journalistes lors d’une conférence de presse à Hanoï, au Vietnam. « Je veux juste m’assurer que nous avons une relation avec la Chine qui est de plus en plus solide, tout le monde sait de quoi il s’agit. »

Le président a révélé qu’il s’était entretenu avec le Premier ministre chinois Li Qiang en marge du sommet du G20 à New Delhi, en Inde, qui s’est terminé dimanche. Il a dit qu’ils en avaient parlé « la stabilité, » ajoutant que la conversation « ce n’était pas du tout conflictuel. »

Pékin n’a pour l’instant fait aucun commentaire sur la question. Li a exhorté samedi les membres du G20 à travailler ensemble dans un esprit de « L’unité plutôt que la division, la coopération plutôt que la confrontation et l’inclusion plutôt que l’exclusion. »

Les relations entre les États-Unis et la Chine se sont considérablement détériorées ces dernières années, les diplomates des deux côtés échangeant des discours belliqueux et des accusations d’escalade. Lors d’une réunion au Japon en mai, Washington et d’autres membres du G7 ont accusé Pékin de tenter de « fausser l’économie mondiale » et intimider Taiwan.

La Chine a exhorté les États-Unis et leurs alliés à « abandonner la mentalité de la guerre froide » et a condamné la vente d’armes américaines à Taipei. Pékin a également déclaré que les contacts diplomatiques entre les hommes politiques américains et taïwanais violaient la politique d’une seule Chine et constituaient une ingérence dans ses affaires intérieures.