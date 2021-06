Avant que Warren Buffett et Charlie Munger ne deviennent connus comme des partenaires commerciaux emblématiques, dirigeant l’empire Berkshire Hathaway, ils n’étaient que deux gars d’Omaha, dans le Nebraska, qui, apparemment, se ressemblaient beaucoup.

Warren Buffett (à gauche), PDG de Berkshire Hathaway, et le vice-président Charlie Munger assistent à l’assemblée annuelle des actionnaires 2019 à Omaha, Nebraska, le 3 mai 2019.

Davis et sa femme, Dorothy, se sont fixé pour objectif de finalement connecter Buffett et Munger, a déclaré Buffett. Cela s’est passé au cours d’un dîner deux ans plus tard, en 1959, lorsque Munger, alors avocat à Los Angeles, était de retour à Omaha après la mort de son père, Alfred.

« Au bout de cinq minutes environ, Charlie se roulait en quelque sorte sur le sol en riant de ses propres blagues, ce qui est exactement la même chose que moi », a déclaré Buffett, 90 ans. « Je me suis dit: ‘Je ne vais pas trouver un autre gars comme ça.’ Et on s’entend bien. »

« Nous nous entendions bien », a déclaré Munger, 97 ans, ajoutant: « Ce que j’aime chez Warren, c’est l’irrévérence. Nous n’avons pas de respect automatique pour les têtes pompeuses de toute civilisation. »

Leur amitié et leurs relations d’affaires se sont développées à partir de là, alors que Buffett continuait de créer sa société d’investissement et que Munger travaillait en droit.

Au début des années 1960, Munger a déclaré qu’il avait finalement tenu compte des conseils de Buffett concernant son cheminement de carrière. « Il m’a fallu beaucoup de temps pour comprendre que [Buffett] avait une meilleure façon de gagner sa vie que moi. Mais il m’a finalement convaincu que je perdais mon temps. »

Munger a lancé sa propre société d’investissement, qui allait afficher un taux composé annuel moyen de 19,8% entre 1962 et 1975, bien meilleur que les 5% du Dow Jones Industrial Average sur cette période, selon le célèbre essai de Buffett de 1984, « Les super-investisseurs de Graham-et-Doddsville. »

Buffett a déclaré qu’il se souvenait d’avoir eu de longues conversations téléphoniques avec Munger à l’époque. Munger a ajouté: « Nous nous sommes amusés au début parce que c’était comme des expéditions de chasse. »

Buffett a commencé à acheter des actions de Berkshire Hathaway en 1962, pour finalement prendre le contrôle de la société trois ans plus tard et en faire le conglomérat influent qu’il est aujourd’hui. Il est président-directeur général.

En 1978, Munger est devenu vice-président de Berkshire Hathaway, poste qu’il occupe toujours.

« J’ai tout de suite su que Charlie était le genre de gars que j’allais aimer, et j’allais apprendre de lui », a déclaré Buffett, réfléchissant à leur première rencontre. « Vous savez, ce n’était rien de calculé, une décision ou quelque chose comme ça. C’était naturel. Et nous n’avons eu que du plaisir. »