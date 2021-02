«  Je ne vais pas tomber SANS COMBAT  »: l’actrice Gina Carano promet de vaincre la foule et les «  intimidateurs de Disney  »

L’actrice Gina Carano a déclaré qu’elle était motivée à lutter contre la culture d’annulation et le harcèlement hollywoodien, car elle voulait que les autres puissent s’exprimer librement dans un monde d’intolérance de gauche croissante.

L’ancienne combattante du MMA, qui a été renvoyée de la série télévisée Disney + « The Mandalorian » plus tôt ce mois-ci en raison de ses publications sur les réseaux sociaux, a déclaré qu’elle ne pouvait pas reculer et présenter des excuses malhonnêtes après avoir vu d’autres acteurs rouler à la vapeur pour des vues politiquement incorrectes. Elle a anticipé son tir à venir, après des mois d’attaques de la foule d’annulation, et a décidé de «Descends en te balançant.»

« Mon corps tremble toujours, il est toujours dévastateur, » Carano a déclaré dans une interview publiée dimanche avec l’animateur du Daily Wire, Ben Shapiro. «Mais l’idée que cela arrive à quelqu’un d’autre, en particulier à quelqu’un qui ne pourrait pas gérer cela comme je le peux, non, ils ne peuvent pas le faire. Ils n’arrivent pas à faire ressentir cela aux gens.

Merci à tous pour l’amour et le soutien venant de partout. Nous resterons ensemble et ferons un véritable changement d’amour dans ce monde. Je crois. ❤️

-Gina Carano | The Ben Shapiro Show Sunday Special Ep. 111 https://t.co/qvSsxpFYmc via @Youtube @benshapiro @realDailyWire – Gina Carano 🕯 (@ginacarano) 21 février 2021

Carano a appris qu’elle avait été licenciée le 11 février en ligne, puis a signé un contrat le lendemain avec le Daily Wire pour produire et jouer dans son propre long métrage. Les deux parties à l’accord y ont vu un moyen d’envoyer un message contre la culture d’annulation.

«Les petites filles et les petits garçons qui ne sont pas… une bonne idée de grandir en ce moment» Dit Carano. «Si je me bloque, cela permettra à ces entreprises, qui ont des antécédents de mensonge, de mentir et de le faire à d’autres personnes. Ils l’ont fait à d’autres personnes, et je ne vais pas tomber sans me battre.

Carano, originaire de Las Vegas, a été une combattante toute sa vie – à tel point qu’en 2006, elle est entrée dans l’histoire en participant au premier combat de MMA féminin sanctionné du Nevada (elle a gagné en 38 secondes). Elle a dit qu’elle n’avait jamais commencé de bagarre et qu’elle s’éloignait souvent des conflits lorsqu’elle était la cible, mais qu’elle défendait les autres personnes lorsqu’elles étaient maltraitées. C’est en partie pourquoi c’était si blessant que ses publications sur les réseaux sociaux aient été, à son avis, délibérément présentées à tort comme sectaires.

«J’ai fait tout mon possible toute ma vie pour ne pas être haineux» Dit Carano. «Je veux dire, oui, je me suis battu sur le ring, et j’ai du sang chaud, mais c’est généralement du sang chaud quand il y a des gens qui sont victimes d’intimidation. Et quand j’ai vu des gens victimes d’intimidation, réduits au silence et ayant peur de parler …

J’ai un gros problème avec les intimidateurs, et j’ai un gros problème avec… Je n’ai pas de problème avec le pouvoir. J’ai un énorme problème d’abus de pouvoir.

Carano, qui s’est exprimée sur des sujets allant des allégations de fraude électorale aux règles des pronoms, a déclaré qu’elle avait tendance à avoir le plus de problèmes avec les publications sur les réseaux sociaux destinées à faire réfléchir les gens, comme le message Instagram qui était apparemment la goutte d’eau pour ses patrons. à la société de production Lucasfilm et à la société mère Disney. La publication a comparé la diabolisation des gens pour leurs opinions politiques à la façon dont le gouvernement de l’Allemagne nazie a tourné les gens contre leurs voisins juifs – rendant finalement possible la réalisation de l’Holocauste.

Shapiro a fait valoir qu’il n’y avait rien d’antisémite dans le message de Carano car il identifiait ce qui avait été fait е les juifs allemands comme inhumain et mettait en garde contre le fait de laisser une telle atrocité se reproduire, mais Carano a déclaré qu’elle avait appris qu’il devrait y avoir plus de sensibilité à invoquer les nazis. «Quand vous dites que le monde est nazi et que vous appelez quelqu’un un nazi, vous devez avoir un peu plus de respect à ce sujet,» elle a dit. «Ce n’est pas ce que je faisais. Je disais nous en tant que peuple. J’ai de l’amour pour tout le monde. »

Carano s’est davantage engagé sur les questions politiques l’année dernière, après avoir réalisé que «Peut-être que les adultes n’ont pas tout sous contrôle.» Elle a changé son profil Twitter pour inclure « Bip / bop / boop » dans l’espace où les gauchistes listent généralement leurs pronoms préférés, ce qui donne ce qu’elle appelle un « Effondrement fou. »

Le publiciste de Carano lui a dit de présenter des excuses. Après avoir expliqué sa pensée au «Section LGBTQ» du cabinet de relations publiques et faisant des allers-retours avec des conseillers sur une proposition d’excuses, les gens de Disney-Lucasfilm ont rejeté sa déclaration. «Ils ont dit que ce n’était pas assez d’excuses. Ils ont également essayé de lui faire tenir une réunion Zoom avec environ 40 employés LGBTQ, dont beaucoup, selon Carano, l’avaient calomniée en ligne.

Disney a ensuite envoyé un entraîneur médiatique chez Carano, qui l’a réprimandée pour avoir essayé de répondre aux réponses émotionnelles par un raisonnement logique. Pendant ce temps, Disney aurait abandonné ses projets de retombées qui présenteraient Carano comme une plus grande star, et elle a senti que les dirigeants cherchaient une excuse pour la licencier.

«J’ai vécu tellement de choses et j’ai vu tellement… d’intimidation qui a eu lieu,» Dit Carano. «Et je l’ai déjà vu. Je ne suis pas le seul à avoir été victime d’intimidation par cette entreprise, et je le sais. Je le sais si profondément.

