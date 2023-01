"Je ne vais pas jouer...": La grande déclaration de Kohli un jour où il a marqué 73e tonne

Cela fait plus de 14 ans que Virat Kohli a fait ses débuts en Inde et est ensuite devenu une superstar. Son premier match était un ODI contre le Sri Lanka à Dambulla en 2008. Depuis ce match, Kohli a atteint de nombreux sommets pour être considéré comme l’un des plus grands joueurs de cricket indiens de tous les temps. Il a aussi longtemps dirigé l’India avant d’abandonner le capitanat. A 34 ans, il atteint de nouveaux sommets. Mardi, il a marqué sa 20e tonne ODI à domicile pour égaler le record de Sachin Tendulkar.

Ses 113 balles sur 87 contre le Sri Lanka à Guwahati ont mené l’Inde à 373/7 en 50 overs. En fin de compte, l’Inde a remporté le match par 67 points. Lors de la présentation d’après-match, Kohli a fait de grandes déclarations en réfléchissant à son dernier exploit.

“Je ne pense pas qu’il y ait eu quelque chose de différent. Ma préparation et mon intention restent toujours les mêmes. Je pensais que je frappais bien la balle. C’était proche du modèle avec lequel je joue, j’ai compris que nous avions besoin de 25 à 30 courses supplémentaires. J’ai essayé de comprendre les conditions en seconde période”, a déclaré Virat Kohli lors de la cérémonie d’après-match.

“J’ai essayé d’obtenir un total confortable pour nous au tableau. La seule chose que j’ai apprise, c’est que le désespoir ne vous mène nulle part. Vous n’avez pas besoin de compliquer les choses. Vous sortez et jouez sans aucune crainte, je ne peux pas tenir Vous devez jouer pour les bonnes raisons et presque jouer à chaque match comme si c’était le dernier et en être heureux. Le jeu va continuer. Je ne vais pas jouer éternellement, je suis dans un espace heureux et profiter de mon temps à jouer.”

Invité à battre en premier, l’Inde a piloté les 87 balles 113 de l’ancien skipper Kohli et les demi-siècles fluides de son successeur Rohit Sharma (83) et Shubman Gill (70) pour ramasser un imposant 373 pour sept dans leur quota d’overs sur un bâton. -bande amicale.

En réponse, les Sri Lankais n’ont jamais été à la chasse et ont terminé à 306 pour huit sur 50 overs pour donner aux hôtes une avance de 1-0 dans le caoutchouc.

Après que l’ouvreur Pathum Nissanka soit tombé pour 72, le capitaine en visite Dasun Shanaka a mené une bataille solitaire et a produit un siècle de contre-attaque, même si les autres n’ont opposé aucune résistance.

En fin de compte, Shanaka n’est pas sorti sur 108 balles sur 88.

Les jeunes marchands de vitesse Umran Malik (3/57) et Mohammed Siraj (2/30) ont ensuite mis la cerise sur le gâteau dans un match déséquilibré.

Avec entrées PTI