« Je ne vais pas bien. Je n’ai pas été bien »

Macklemore clarifie – et redouble – son commentaire « f— America » dans une nouvelle et longue déclaration sur Instagram.

Mercredi, le chanteur-rappeur a évoqué la réaction négative suscitée par vidéos virales le montrant en train de dire « f— America » alors qu’il se produisait sur scène lors de l’événement musical caritatif Palestine Will Live Forever de Seattle ce week-end.

« Mes pensées et mes sentiments ne sont pas toujours exprimés parfaitement ou poliment », commence-t-il. « Parfois, je fais des erreurs et je me laisse emporter par le moment. Samedi soir, c’était l’un de ces moments. Je m’efforce de toujours faire preuve d’amour pour rassembler les gens et ne jamais créer plus de divisions. Le festival « Palestine Will Live Forever » auquel j’ai participé était ancré dans la paix, l’amour et la solidarité. Malheureusement, l’événement historique qui s’est déroulé dans ma ville natale et qui a rassemblé des milliers de personnes pour sensibiliser et récolter des fonds pour le peuple palestinien a été éclipsé par deux mots. J’aurais aimé être dans un meilleur endroit avec mon chagrin et ma colère. Mais la vérité, c’est que je ne vais pas bien. Je n’y suis pas allé. »

Macklemore en 2023.

L’interprète de « Thrift Shop » poursuit en expliquant comment l’année écoulée « passée à regarder un génocide se dérouler devant nous a été atroce sur le plan spirituel, émotionnel et humain ».

« Je suis complètement incrédule face à la façon dont notre gouvernement se comporte à ce moment précis de l’histoire », poursuit-il. « Je ne pense pas être le seul. Je vois des enfants démembrés à Gaza être extirpés des décombres, assassinés par des bombes fabriquées par les États-Unis. Je vois mes propres enfants dans leurs corps sans vie. Je ne pense pas être le seul. »

Macklemore continue de répéter la phrase « Je ne pense pas être le seul » en décrivant comment il est devenu « désillusionné et découragé alors que notre gouvernement continue de financer et de soutenir sans équivoque la violence continue d’Israël contre le peuple palestinien ».

« Ma douleur et mes émotions me semblent parfois incontrôlables », dit-il. « Elles débordent tout au long de la journée alors que j’essaie de faire semblant d’aller bien. Je ne vais pas bien. Je ne pense pas être le seul. Je suis scandalisé par le fait que nous manquions d’argent pour les soins de santé, le logement abordable et l’éducation en Amérique, alors que nous envoyons des milliards à Israël pour commettre des crimes de guerre reconnus internationalement… Je me sens fou… Certains jours, je ne sais pas comment aimer quelque chose qui fait autant de mal aux autres. »

Macklemore ajoute qu’il a été « mobilisé » par tous ceux qui ont manifesté « au nom de tous ceux qui ont été assassinés par le régime de Netanyahu », y compris « ceux de la communauté juive qui ont courageusement manifesté leur solidarité, défilant avec des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « pas en notre nom » et « plus jamais ça veut dire plus jamais pour tout le monde ». Le chanteur fait également l’éloge des étudiants « qui ont été prêts à risquer leurs diplômes en participant à des campements universitaires pour exiger un cessez-le-feu ».

Mais il dit que « certains jours, l’obscurité éclipse la lumière » et il se « perd dans ce qu’est devenu notre monde ».

« Je me réveille, je vois quelques milliards de dollars supplémentaires donnés à Israël, ou un autre camp de réfugiés détruit, ou un père tenant un membre de son enfant martyr, ou un autre discours d’un politicien justifiant le droit d’Israël à « se défendre » tout en refusant aux Palestiniens le droit d’exister, et je me dis… « F— l’Amérique ». Je ne pense pas être le seul », a-t-il écrit.

Il ne veut cependant pas que quiconque « confonde le mot « f— » avec le mot « haine » ». « C’est différent d’être en colère que de renier », a-t-il ajouté. « Mon « f— » – ma colère – n’est pas enraciné dans le dédain. [sic] « Je suis angoissée à l’idée de ne pas pouvoir laisser cette situation perdurer collectivement. Je ne m’adresse pas aux gens qui composent notre pays, mais à notre gouvernement qui refuse de nous écouter. »

Macklemore reconnaît qu’il a « glissé devant le monde d’avant ».

« Je suis sûr que je le referai », poursuit-il. « Mais ils ne me feront pas taire et ils ne fermeront pas mon cœur. J’ai perdu des sponsors, j’ai perdu des concerts, j’ai perdu des relations d’affaires. Je suis toujours là, inébranlable dans mon soutien à une Palestine libre. »

Lisez sa déclaration complète ci-dessous :

Si la déclaration de Macklemore selon laquelle « l’Amérique va se faire foutre » a été accueillie par des applaudissements et des acclamations sur le moment, la réaction a été immédiate. Mardi, le Neon City Festival de Las Vegas annoncé sur Instagram qu’il ne serait plus en tête d’affiche en raison de « circonstances imprévues ».

Macklemore est également un actionnaire minoritaire du Seattle Kraken de la LNH et du Seattle Sounders FC, et les deux équipes ont publié une déclaration commune à Actualités KOMO à propos de la controverse : « Nous sommes conscients des commentaires de plus en plus conflictuels de Macklemore, et ils ne reflètent pas les valeurs de nos groupes de propriétaires, ligues ou organisations respectifs. Nous évaluons actuellement nos options collectives sur cette question. »