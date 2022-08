“Je ne travaille que 5 heures par semaine”

Je n’ai jamais été du genre entrepreneur. Mais après avoir perdu mon emploi d’ingénieur du son en 2009, j’ai dû faire preuve de créativité pour joindre les deux bouts. Treize ans plus tard, à 39 ans, j’ai créé deux entreprises en ligne qui me rapportent un revenu passif combiné de 160 000 $ par mois. J’ai aussi récemment publié un livre, “Comment être payé pour ce que vous savez.” La première entreprise que j’ai créée était La révolution de l’enregistrement, un blog musical et éducatif qui vend des cours de production musicale. Le second, que j’ai commencé en 2018, enseigne aux gens comment gagner de l’argent avec leurs passions, comme je l’ai fait. C’est le business le plus lucratif, grâce à Cours en ligne et les ventes de programmes de coaching, ainsi que les commissions d’affiliation.

Graham Cochrane a lancé sa première entreprise en 2009. Depuis lors, il a mis à l’échelle deux entreprises en ligne et gagne maintenant environ 120 000 $ par mois. Photo : John Olson pour CNBC Make It

Environ 2 800 personnes utilisent mes produits et mon objectif est d’aider davantage d’entrepreneurs à développer leurs activités en ligne tout en travaillant moins d’heures. Mes principales priorités sont de passer du temps avec ma famille et de pouvoir redonner, j’ai donc organisé mon travail et ma vie personnelle pour pouvoir me concentrer sur ces valeurs clés. Voici à quoi ressemble ma journée type :

Les matins commencent lentement et facilement

Je me réveille généralement à 5 heures du matin – avant les enfants – parce que je veux toujours une heure pour moi. Je vais commencer par un café et ma Bible. Après avoir lu, prié et tenu un journal, je préparerai le petit-déjeuner avec ma femme et réveillerai les enfants. On passera 20 à 30 minutes à manger ensemble dans la cuisine avant que je les dépose à l’école à 7h30 Ensuite, je retourne à mon bureau à domicile ou je fais une petite séance de gym si j’en ai envie.

Graham et sa femme déjeunent avec leurs enfants le matin avant de parler de leur emploi du temps. Photo : John Olson pour CNBC Make It

Je ne travaille que cinq heures par semaine – les lundis et mercredis

Le lundi, je planifie et crée des vidéos YouTube et des épisodes de podcast. Les clients potentiels me trouvent généralement grâce à ce contenu en ligne gratuit. S’ils l’aiment, ils peuvent s’inscrire à ma newsletter et recevoir des e-mails sur les ressources gratuites et les cours en ligne premium. Je gagne une bonne partie des revenus passifs de ces cours. J’ai conçu mon système d’entreprise pour envoyer automatiquement des e-mails, donc la majeure partie de mon travail consiste simplement à maintenir un flux constant de nouveau contenu gratuit. L’enregistrement de vidéos et de podcasts prend environ deux heures. J’ai aussi quelqu’un qui édite et télécharge le contenu. Mon heure restante le lundi est consacrée à répondre aux courriels ou à donner des conseils aux membres de mon Communauté de coaching à six chiffres. Le mercredi, je consacre du temps à l’interaction avec la communauté, puis j’anime un appel en direct de 90 minutes avec mes étudiants avancés en coaching d’affaires.

Graham passe environ cinq heures par semaine à créer du contenu et à gérer ses entreprises. Photo : John Olson pour CNBC Make It

Une fois par mois, je filme une formation exclusive pour les membres de ma communauté rémunérée qui ajoute environ deux heures de travail supplémentaires par mois à mon emploi du temps. Je n’ai jamais été fan de la culture hustle; Je ne crois pas que ce soit sain ou sage. Si vous pouvez trouver un moyen d’intégrer des systèmes dans votre entreprise afin qu’elle fonctionne la plupart du temps seule, vous n’avez pas besoin de perdre du temps à faire un entretien constant. Après tout, à quoi ça sert “d’être son propre patron” si on travaille tout le temps ?

Le temps passé en famille est ma priorité n°1

Les gens me demandent souvent ce que je fais de tout le temps supplémentaire de ma semaine, et ma réponse n’est pas des plus excitantes. Je fais des courses, je vais au gymnase, je vais au lave-auto, je prends un café ou je déjeune avec un ami ou je plonge dans un bon livre. En ce moment, je lis “Vivre sans peur” de Jamie Winship. Mais surtout, je passe du temps avec ma famille. Les vendredis sont considérés comme “jour de rendez-vous” avec ma femme. Nous nous entraînons, sortons déjeuner, rattrapons notre retard sur la vie, parlons des enfants et rencontrons notre conseiller conjugal. Dernièrement, nous nous sommes concentrés sur la façon de mieux communiquer lorsque nous avons des désaccords. Aucun mariage n’est parfait, et le travail que j’ai investi dans notre relation a fait de moi un meilleur mari et père. Ma femme et moi ne faisons jamais de compromis pour aller chercher les enfants à l’école ensemble. Nous voulons être à la maison quand ils le sont. Notre autre non négociable est le dîner en famille. Nous nous asseyons tous les soirs pour un dîner sans technologie. La plupart des soirs, ma femme cuisine et je fais la vaisselle. Mais nous mangeons aussi au restaurant quelques fois par semaine.

“Mon emploi du temps comporte deux points non négociables”, déclare Graham : “Je récupère mes filles à l’école tous les jours et notre famille dîne ensemble tous les soirs.” Photo : John Olson pour CNBC Make It

Nous adorons sortir nous promener, nager dans la piscine, regarder des films ou jouer à la Nintendo Switch avec les enfants. En passant du temps ensemble, nous espérons leur enseigner des compétences de vie essentielles comme la façon de partager des sentiments et d’être gentils les uns envers les autres. Je veux aussi qu’ils se sentent comme des membres précieux et inclus de la famille. Nous aimons aussi beaucoup voyager, à la fois localement en Floride et dans le monde entier. Il y a quelques étés, nous avons passé un mois dans le sud de la France. Et juste ce printemps, nous sommes restés à Porto Rico pendant trois semaines. Avoir le temps et la flexibilité nécessaires pour créer ce genre de souvenirs ensemble n’a pas de prix.

La générosité radicale une valeur fondamentale