La joueuse de tennis tunisienne Ons Jabeur a insisté « sans regrets » après avoir perdu 6-2, 7-6 (7/5) face à Iga Swiatek en finale de l’US Open alors qu’elle visait le classement numéro un mondial de la Polonaise l’année prochaine.

L’US Open est devenu la deuxième défaite consécutive de Jabeur lors d’une finale de Grand Chelem cette année après qu’elle ne soit devenue que la deuxième meilleure à Wimbledon.

Après la défaite décevante en finale de l’US Open, Jabeur a déclaré : « Je n’ai rien à regretter car j’ai fait tout mon possible. ”

Après la défaite de l’US Open, Jabeur a mentionné que ce n’était pas un match facile contre Swiatek et elle a remercié la foule de l’avoir constamment soutenue.

« Je tiens à remercier le public de m’avoir encouragé. J’ai vraiment essayé, mais Iga ne m’a pas facilité la tâche. Elle méritait de gagner aujourd’hui. Je ne t’aime pas beaucoup en ce moment (rires) mais ça va », aurait déclaré Jabeur après le match.

“Je sais que je vais continuer à travailler dur et obtenir ce titre très bientôt.”

“Cela signifie beaucoup. J’ai essayé de me pousser à en faire plus. Obtenir la majeure est l’un de mes objectifs et, j’espère, je pourrai inspirer de plus en plus de générations », a-t-elle déclaré.

Un certain nombre de stars, dont Martina Navratilova et d’autres, ont honoré les tribunes pendant le match. Louant le quadruple champion de l’US Open. Jabeur les a tous remerciés et a déclaré : « J’ai été inspirée par tant de champions. Martina est là et elle nous a inspirés.

De plus, Jabeur a salué Swiatek et a déclaré: «Physiquement, elle est partout. Ce sera toujours formidable de rivaliser avec Iga. Je plaisantais quand j’ai dit que je ne l’aimais pas. Je lui pardonnerai quand elle me donnera une Rolex ou quelque chose comme ça !

Swiatek reste confortablement dans le haut du classement car elle n’a rien à perdre en termes de chiffres car elle a raté l’Open d’Australie 2022 avant de subir une sortie choc au premier tour à Roland-Garros.

De plus, malgré sa bonne course à Wimbledon, son classement a été retiré de l’événement par la WTA après que le All England Club ait interdit les joueuses russes et biélorusses.

“En termes de points, je n’ai pas de points en défense en Australie, à Roland-Garros, à Wimbledon, ce qui est bien. C’est une bonne chose. Je vise définitivement la première place », a déclaré Jabeur.

“J’ai encore le Masters (Finales WTA à Fort Worth). Je vais peut-être me montrer là-bas et gagner en confiance pour vraiment me préparer pour la saison prochaine parce que j’ai l’impression d’avoir beaucoup à montrer.

