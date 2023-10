Chère Amy : Je ne supporte pas la famille de ma femme.

Les choses allaient bien dans les premières années, mais elles se sont progressivement détériorées avec le temps.

À l’improviste, mon beau-père a insisté pour qu’on l’appelle « Monsieur » – après une décennie où je l’avais appelé par son prénom.

Il a travaillé dur et est parti de rien, mais il agit comme personne d’autre que lui et peut avoir une vie ou une carrière réussie.

Il est TOUJOURS passif-agressif envers moi.

Ma belle-sœur a intentionnellement envahi mon espace personnel et m’a essentiellement harcelée sexuellement afin de me mettre mal à l’aise, en plus de m’insulter devant ses parents.

Ma femme l’ignore ou ne le reconnaît pas, mais après que sa sœur l’ait admis et lui ait présenté ses excuses (pas à moi) pour avoir fait cela, ma femme a agi comme si ce n’était pas grave.

La belle-mère (RIP) m’ignorait dans ma propre maison lorsqu’elle rendait visite à mes enfants.

J’ai dit à ma femme que je ne voulais pas être avec sa famille ; ils me mettent mal à l’aise et me traitent comme un perdant. (Je suis une infirmière travaillant dur avec une maîtrise).

Ai-je tort de ne pas vouloir être avec eux ?

Ma femme devrait-elle licencier et me laisser tranquille ?

Je m’en fiche si elle les voit. Je veux faire le bien envers nos deux jeunes filles.

Ton conseil?

– Fini avec la belle-famille

Cher Done : Je pense que le problème essentiel ici concerne votre relation avec votre femme.

D’après votre récit, il semble que vous n’ayez pas repoussé les mauvais traitements infligés à votre belle-famille ; Votre femme ne vous a pas non plus encouragé, défendu ou défendu vos intérêts auprès de sa famille. Si vous et elle aviez trouvé un moyen de présenter un front uni lors de vos contacts fréquents avec sa famille, vous auriez peut-être pu leur apprendre essentiellement comment vous traiter. À ce stade, vous vous sentez évidemment intimidé par chacun d’eux.

Parce que ces beaux-parents semblent être assez présents dans votre vie (par rapport à une visite lointaine occasionnelle), oui, vous devriez limiter vos contacts avec eux.

Mais je vous exhorte également à demander conseil à un professionnel avec votre femme.

Elle semble entretenir une alliance solide avec sa famille, donc si vous vous en éloignez complètement, cette alliance pourrait se transformer en un fossé grandissant entre vous, qui impliquerait désormais vos enfants.

Vous ne voulez pas que ces personnes entraînent vos enfants à vous intimider.

Chère Amy : Il y a quelques années, ma femme et moi avons lancé une tradition consistant à combiner les cadeaux de Noël et d’anniversaire des membres de la famille en un seul cadeau en espèces afin que chaque personne puisse acheter le cadeau de son choix ou économiser l’argent pour une autre cause.

Ce concept a bien fonctionné jusqu’à ce que nous ne puissions plus nous rendre au rassemblement de Noël.

Notre « cadeau » a été remis à notre petit-fils, à sa femme et à nos trois arrière-petits-enfants par un autre membre de la famille.

Cela fait maintenant 11 mois et nous n’avons reçu ni appel, ni message, ni aucune reconnaissance nous remerciant pour ce cadeau.

Nous ne parlons pas ici de monnaie de poche ; le don pour cette famille approchait les 3 000 $.

Notre dilemme repose sur ce que nous devrions faire pour cette famille pendant la période des fêtes qui approche à grands pas.

Devons-nous : A. Considérer cela comme un oubli et prétendre que tout va bien ?

B. Annuler le cadeau des adultes et offrir uniquement aux arrière-petits-enfants ?

C. Réduire le montant ?

D. Les confronter à propos de notre déception ?

Nous apprécierions toute autre option ou recommandation que vous pourriez avoir.

– Jusqu’aux genoux

Cher Knee Deep : Je recommanderais l’option E : envoyez un e-mail ou écrivez à vos petits-enfants, d’abord pour vous assurer qu’ils ont bien reçu ce cadeau (vous avez peut-être un chèque annulé prouvant qu’ils l’ont encaissé), et ensuite pour leur demander pourquoi ils l’ont encaissé. Je ne l’ai pas reconnu. Vous pourriez ajouter : « Nous aimerions pouvoir être avec vous pour profiter des vacances ; ce cadeau est notre façon d’essayer de contribuer aux vacances de votre famille. Si vous ne souhaitez pas recevoir de cadeau en espèces de notre part, veuillez nous en informer et nous dirigerons nos dons ailleurs. Si nous n’avons pas de vos nouvelles, nous supposerons que notre don n’est pas nécessaire, utile ou apprécié. Nous vous aimons tous beaucoup et espérons qu’il s’agit d’un oubli ou d’un problème qui pourra être rapidement résolu.

Chère Amy : Merci d’avoir souligné l’absurdité derrière certains de ces « mariages de basse-cour » à la mode. Forcer les invités à s’asseoir sur des bottes de foin ? Ridicule!

– Un fan

Cher fan : Aucun agriculteur ne demanderait à ses invités de s’asseoir sur des bottes de foin. J’espère que cette tendance se poursuivra avec la récolte de cette année.

(Vous pouvez envoyer un e-mail à Amy Dickinson à [email protected] ou envoyez une lettre à Ask Amy, PO Box 194, Freeville, NY 13068. Vous pouvez également la suivre sur Twitter @askingamy ou Facebook.)