Après que le président Joe Biden ait demandé un changement de lieu, la MLB a cédé à la pression plus tôt cette semaine lorsqu’elle a confirmé qu’elle déplaçait le spectaculaire All-Star de juillet à Denver, Colorado, dans un accès de colère face aux changements de scrutin en Géorgie qu’elle a décrit comme discriminatoire.

Cette étape a, de manière prévisible, été saluée par les libéraux, bien que d’autres aient souligné que la ville hôte d’origine, Atlanta, risque maintenant de perdre à hauteur de millions, tandis que d’autres se sont résorbés face à la poursuite de l’intrusion de la politique dans les sports américains.

Un homme consterné de cette étape est Wells, double vainqueur des World Series, qui a déclaré qu’il ne serait pas à l’écoute tant que la MLB restera à la merci de la pression des forces réveillées.

«Pour moi, comment pouvez-vous changer les jeux, la dynamique et blesser une ville comme Atlanta qui a vraiment besoin de revenus dans cette situation?» Wells a déclaré cette semaine sur Fox News Radio ‘Le spectacle de Brian Kilmeade’.

Wells lui-même est trois fois All-Star et a réussi le rare exploit de lancer un match parfait en 1998.

Le gaucher a eu une carrière péripatéticienne dans la MLB, remportant la Série mondiale avec les Blue Jays de Toronto en 1992 et avec les Yankees six ans plus tard.

Wells a déclaré que l’état du match actuel sous la direction du commissaire de la MLB, Rob Manfred, signifiait qu’il ne pouvait plus se résoudre à regarder.

« Je ne regarde plus le baseball, » il a dit. «Je refuse de le regarder à cause de cela. Je n’en veux pas, et c’était ma vie.

« Pour moi, ne pas vouloir aller à un match de baseball ou même regarder, ça me tue, parce que je ne supporte pas ce genre de conneries, et je ne les tolère pas. »

Wells a également eu des mots de choix pour le géant du sport Nike et son parrainage du paria de la NFL Colin Kaepernick, dont les protestations « à genoux » ont balayé le paysage sportif américain ces dernières années.

« Si je jouais en ce moment, je ne porterais pas cette Nike, » dit l’homme de 57 ans. «Je le déchirerais. Je ferais un trou dans mon maillot, je n’aurais pas Nike sur quoi que ce soit, et si j’étais suspendu, qu’il en soit ainsi. »

Wells est loin d’être le seul à trouver la posture politique de la MLB un tournant majeur.

L’ancien président Donald Trump a appelé à un boycott de la ligue tandis que les Braves d’Atlanta – qui devaient accueillir le match des étoiles à leur domicile de Truist Park – ont exprimé leur déception que «Les entreprises, les employés et les fans en Géorgie sont les victimes de cette décision.»

Le match des All-Star se jouera désormais au domicile de Coors Field des Rocheuses du Colorado.