«  Je ne suis qu’une personne ordinaire  »: l’humble berger salué comme un héros pour avoir sauvé six dans la tragédie du marathon en Chine qui a coûté la vie à 21 personnes

Zhu Keming a révélé qu’il faisait paître ses moutons samedi à Gansu, dans le nord de la Chine, lorsque de fortes pluies de grêle ont commencé à tomber et que les températures ont chuté.

Le changement soudain des conditions a pris les coureurs au dépourvu dans la course de 100 km (62 milles), et alors que Zhu cherchait refuge dans une grotte voisine où il avait stocké des fournitures d’urgence telles que de la nourriture et des vêtements, il a trouvé un coureur en détresse.

Le berger a expliqué aux médias d’État chinois comment le coureur avait été escorté dans la grotte, avant que Zhu n’allume un feu pour que ses vêtements sèchent et se masse les mains et les pieds.

Quatre autres coureurs ont réussi à se rendre dans la grotte. Comme l’a rapporté l’AFP, ils ont dit au berger que d’autres étaient piégés à l’extérieur.

En écrivant sur le réseau social chinois populaire Weibo, un coureur, Zhang Xiaotao, voulait dire « combien je suis reconnaissant à l’homme qui m’a sauvé. »

« Sans lui, j’aurais été laissé là-bas, » il prétendait.

Le berger a sauvé trois hommes et trois femmes, selon les rapports. Mais Zhu a insisté auprès des médias affirmant qu’il était « juste une personne ordinaire qui a fait une chose très ordinaire ».

« Il y avait encore des personnes qui ne pouvaient pas être sauvées », Dit Zhu.

« Il y avait deux hommes qui étaient sans vie et je ne pouvais rien faire pour eux. Je suis désolé. »

Dans les retombées de la course condamnée, les membres du public chinois ont exprimé leur indignation contre les responsables qui apparemment ont ignoré les avertissements météorologiques extrêmes pour aller de l’avant avec le spectacle.

« En tant qu’organisateurs de l’événement, nous sommes pleins de culpabilité et de remords. Nous exprimons nos sincères condoléances et notre sympathie aux familles des victimes et des blessés ». Le maire de Baiyin, Zhang Xuchen, a déclaré dimanche lors d’une conférence de presse.

Avec 172 coureurs disparus, une énorme opération de sauvetage de 1200 assistants a été appelée et la course a été interrompue, de nombreux concurrents souffrant d’hypothermie alors qu’ils se perdaient sur la route troublée avec une visibilité affectée par une forte grêle.

Marathon de cross-country de 100 km dans le centre-nord de la Chine, le Gansu a fait 21 morts en raison de changements radicaux des conditions météorologiques: grêle, pluie verglaçante, forte baisse de température, vent fort.

« Le vent est trop fort – nos couvertures thermiques ont été déchirées », un coureur a écrit dans une discussion de groupe, selon Reuters.

« Quelques-uns sont inconscients et moussent à la bouche, » en a posté un autre.

S’adressant également à Reuters, Mao Shuzhi a expliqué comment « la pluie devenait de plus en plus lourde » environ 15 milles dans la course.

Frissonnant dans le froid, vêtue de vêtements fins comme de nombreux coureurs, Shuzhi a décidé de faire demi-tour avant d’atteindre une section en haute altitude du parcours en raison d’expériences antérieures subies par l’hypothermie – ce qui était une sage décision qui a fini par lui sauver la vie.

«Au début, je regrettais un peu, pensant que c’était peut-être juste une averse qui passait. Mais quand j’ai vu les vents violents et les pluies plus tard à travers la fenêtre de ma chambre d’hôtel, je me suis senti tellement chanceux d’avoir pris la décision,» elle a expliqué.

21 athlètes sont morts au marathon de la montagne du Gansu, un record. En fait, c'est à cause du vent et de la pluie que les athlètes sont morts de froid parce qu'ils portaient trop peu de vêtements. Il était facile de l'empêcher. C'était la responsabilité de l'organisateur.

Un autre coureur rappelé à Tencet Sports: «Ma situation empirait de minute en minute. Tout le corps était trempé, y compris mes chaussures et mes chaussettes, et le vent ne faisait qu’empirer la situation.

«À cause du vent fort, je l’avoue, j’étais de plus en plus inquiète pour la vie. Le froid devenait de plus en plus insupportable. Ensuite, j’ai trouvé un endroit relativement sûr et isolé. J’ai réussi à obtenir une couverture d’une manière ou d’une autre, mais elle a été immédiatement époustouflée. .

«Je portais des gants sans doigts et j’utilisais des bâtons de randonnée. Cependant, mes mains étaient trop froides, alors j’ai pris les bâtons de randonnée sous mon bras et j’ai lentement gravi la montagne.

«Bientôt, j’ai réalisé que les dix doigts étaient engourdis – je ne sentais rien. Cela ne m’est jamais arrivé. Ensuite, j’ai mis un doigt dans ma bouche et je l’ai maintenu là pendant un long moment, mais il ne s’est pas réchauffé. Et en même temps , J’ai senti que ma langue était très froide. «

Parmi les 21 concurrents décédés, le plus en vue était Liang Jing, qui jouissait d’une réputation comme l’un des meilleurs ultramarathoniens de Chine. Comme beaucoup, il a été photographié au départ de la course avec juste un short, une veste fine et une casquette.



Liang Jing était sans doute l'ultra traileur numéro 1 en Chine au cours des deux dernières années, remportant de nombreuses courses en Chine et terminant deux fois 2e du HK 100 … Au Gansu, tout le top 3 n'a pas survécu, toutes les élites.

Agé de 31 ans, il avait remporté de nombreuses courses en Chine, dont l’Ultra Gobi 2018 s’étendant sur 400 km à travers le désert de Gobi.

Une autre victime était Huang Guanjun, un homme de 34 ans, qui était malentendant alors qu’il était incapable de parler, selon les rapports.

En 2019, il s’est fait connaître pour avoir remporté le marathon masculin pour les malentendants aux Jeux paralympiques nationaux.