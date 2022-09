“Je ne suis que Serena”, remarque Serena Williams après une victoire remarquable à l’US Open

Serena Williams, six fois championne de l’US Open, a fait remarquer qu’elle n’avait rien à perdre alors qu’elle continuait d’évoluer dans sa carrière après avoir remporté deux victoires consécutives à l’US Open 2022. La grande américaine a enregistré une victoire remarquable sur la numéro deux mondiale Anett Kontaveit au deuxième tour de son tournoi final mercredi soir.

Après la victoire, Williams a déclaré : « Je suis juste Serena ».

Serena, surprise de son niveau ? 😏 pic.twitter.com/QP41An73FE – Open de tennis des États-Unis (@usopen) 1er septembre 2022

“C’est ce que je fais de mieux. Je n’ai rien à perdre. Vous savez qu’il n’y a pas d’urgence ici. J’adore cette foule – c’est vraiment fantastique. Il reste encore un peu en moi.

Étant #Serena est plutôt cool. pic.twitter.com/bvVhsMUZkp – Open de tennis des États-Unis (@usopen) 1er septembre 2022

« Je suis super compétitif. Honnêtement, je le considère comme un bonus. Je n’ai rien à prouver, je n’ai rien à gagner et je n’ai rien à perdre. J’ai un ‘X’ dans le dos depuis 1999 et je l’apprécie tout simplement et cela fait longtemps que je n’ai pas fait ça », a-t-elle ajouté.

Williams a stupéfié Kontaveit dans un thriller en trois sets au stade Arthur Ashe devant ses fans enthousiastes, dont Tiger Woods et sa sœur Venus.

En aucun cas, Serena ne ressemblait à une femme de 41 ans alors qu’elle lui apportait un match A sur le terrain et jouait comme elle l’avait fait lors de l’événement de 1999.

Après avoir joué devant un public record au premier tour, Williams a semblé plus calme et cohérent contre Kontaveit devant 29 959 fans au deuxième tour.

Pendant le match, Williams a semblé épuisée dans le premier set, mais elle a assuré son bris d’égalité avec deux services non retournables, le second étant un as à l’extérieur.

Alors que Williams avait l’air passionné dans le premier set, Kontaveit a fait un retour dans le deuxième set et a forcé un décideur après avoir remporté six des huit matchs. Cependant, Williams a retrouvé son élan et est allée jusqu’au bout pour remporter le match 7-6 (4), 2-6, 6-2.

Balle de match, Williams. pic.twitter.com/Sbsu3Sj3WE – Open de tennis des États-Unis (@usopen) 1er septembre 2022

“Après avoir perdu le deuxième set, j’ai pensé que je devais faire de mon mieux parce que ça pourrait être ça. J’ai juste fait de mon mieux », a ajouté Williams.

« Eh bien, je suis un très bon joueur. C’est ce que je fais de mieux. J’aime les défis et j’aime relever le défi. Je me suis très bien entraîné et je pensais “ce n’est tout simplement pas moi” (après les récentes défaites lors des événements de mise au point de l’US Open). “

Williams sera désormais vu en action contre l’Australienne Ajla Tomljanovic au troisième tour de l’US Open le jeudi 1er septembre.

