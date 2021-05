Je ne suis pas votre consommateur web typique, ayez une courte durée d’attention: Tamannaah Bhatia | Nouvelles des gens

New Delhi: En tant que consommatrice du Web, l’acteur Tamannaah Bhatia dit qu’elle a une « courte durée d’attention », ce qui l’aide à rester à l’écoute des besoins et des attentes du public.

Et c’est le scénario engageant du prochain thriller policier tamoul « November Story » qui l’a attirée vers la série de sept épisodes.

«Avant COVID, j’écoutais (les scripts de) beaucoup d’émissions Web parce que j’étais intéressé par l’exploration de l’espace Web. Mais je ne suis pas votre consommateur Web typique parce que j’ai une durée d’attention très courte.

« Si je regarde une série, je la fermerai dans 15 minutes ou je terminerai le tout. Cela aide aussi mon travail car cela devrait pouvoir retenir mon attention en tant que spectateur avant que je puisse faire passer quelqu’un d’autre. », a déclaré Bhatia à PTI dans une interview téléphonique depuis Mumbai.

Dans l’émission VIP Disney + Hotstar, l’acteur de 31 ans incarne Anuradha, un hacker éthique. Après avoir retrouvé son père, le romancier policier Ganesan (GM Kumar), atteint de la maladie d’Alzheimer, avec le cadavre d’une femme dans leur maison abandonnée, Anuradha revendique son innocence et se lance dans un voyage pour dévoiler la vérité.

Bhatia, qui est principalement apparue dans des films telugu, tamoul et hindi comme la série « Baahubali », « Paiyaa » et le remake de « Himmatwala » de 1983, décrit son personnage comme une fille « authentique » d’à côté.

«Dans mes films, j’ai eu la chance de jouer la fille d’à côté mais pas vraiment de manière authentique. J’ai souvent joué une version un peu plus glamour.

« Anuradha est cette fille de Chennai de tous les jours qui peut être votre voisine. Les gens ordinaires, lorsqu’ils sont placés dans des situations extraordinaires, peuvent vraiment faire des choses qui dépassent leur imagination. C’est donc l’un de ces personnages. »

Il y a deux choses qui comptent dans l’espace Web, a-t-elle déclaré.

« Premièrement, vous devez vous connecter avec le protagoniste. Vous devriez vouloir que les gens vous accompagnent dans ce voyage. Deuxièmement, vous devez être intrigué par ce qui va se passer ensuite.

« Pour nous, créateurs de contenu, nous devons nous assurer que vous voulez regarder le prochain épisode. Vous devez vous accrocher aux personnages ou à la narration, sinon les gens perdront le fil très bientôt. »

Alors que l’acteur née à Mumbai a déclaré qu’elle n’était pas une fervente fan de la formule polar, elle pense que les histoires de crime fonctionnent bien pour l’espace numérique, grâce à l’élément de suspense.

La série est dirigée par Ram Subramanian et produite par Ananda Vikatan Group, et Bhatia a déclaré qu’elle était à bord dès le moment où le réalisateur lui a raconté l’histoire.

«Quand Ram est arrivé, je ne savais pas à quoi m’attendre car il n’avait jamais fait de travail auparavant. Mais il était l’auteur de cette émission Web et Anand Vikatan l’a produite, nous avions déjà Disney + Hotstar à bord. J’entendais juste Ram parlait et pensait avoir vu trois épisodes. J’avais envie de savoir ce qui allait se passer ensuite », se souvient-elle.

Compte tenu de la gravité de la deuxième vague de coronavirus dans le pays, l’acteur a déclaré que l’OTT (over-the-top) est « probablement notre seul moyen » pour regarder du contenu.

« Après que la première vague eut frappé, les gens allaient toujours au cinéma. Le cinéma telugu voyait une réponse raisonnable, parfois même une bonne réponse pour certains films. Mais essentiellement, nous ne savons pas combien de temps mais les gens devront regarder un beaucoup plus de contenu Web, car sortir n’est pas vraiment une option pour le moment. Du moins pas la plus sûre », a-t-elle observé.

Bhatia pense que les choses doivent redevenir normales pour que les gens retournent au cinéma.

« Mais, en attendant, l’atmosphère est si sombre que vous avez vraiment besoin d’un contenu qui vous emmène dans un monde, quelque chose qui même mentalement insinue de penser (à autre chose que ce qui se passe) », a-t-elle ajouté.

Outre « November Story », Bhatia a une série de films, dont « That Is Mahalakshmi », le remake en telugu du hit hindi de 2014 « Queen », le drame sportif « Seetimaarr » (telugu) et « Bole Chudiyan » en hindi, alignés pour la libération.

Bien qu’elle ne soit pas opposée à la sortie de ses projets sur OTT, l’acteur a déclaré que c’était une décision commerciale qui devait être prise par les producteurs et les distributeurs.

Bhatia, cependant, a souligné qu’il était préférable que le contenu soit diffusé sur le Web car il « a tendance à devenir obsolète » après un certain temps.

« Certains contenus sont pertinents par rapport à la situation actuelle, deux ans plus tard, ils pourraient ne plus l’être. Le contenu sera limité dans le temps, les gens le créeront et le publieront. Nous ne serons pas en mesure de le conserver trop longtemps. «

L’acteur, qui a passé 16 ans au cinéma, a déclaré qu’elle était en «quête de se réinventer» depuis un certain temps.

« Je change vraiment moi-même en tant qu’interprète. J’essaie de m’éloigner de ce que j’ai fait avant, non pas parce que je ne suis pas satisfait de ce que c’était, mais parce que je l’ai déjà fait. Je veux aussi donnez à mon public un contenu plus universel », a-t-elle déclaré.

Bhatia a dit qu’elle était heureuse que « November Story » soit un ajout précieux à sa filmographie.

« La barrière de la langue devient beaucoup plus floue qu’auparavant. En tant qu’artiste, vous voulez simplement vous concentrer davantage sur la création d’un bon contenu et vous saurez alors que s’il est bon, les gens le regarderont, même s’il s’agit d’un contenu de qualité. langue dans laquelle ils ne parlent pas. «

Devant commencer à diffuser à partir du 20 mai sur Disney + Hotstar VIP, la série met également en vedette Pasupathy, Aruldass et Vivek Prasanna.

« November Story » sera également publié en hindi et en telugu.