“Je ne suis pas venu ici pour m’asseoir, je veux gagner des trophées”, déclare l’ailier du FC Goa Noah Sadaoui

Noah Sadaoui, l’une des cinq nouvelles recrues étrangères du FC Goa avant la saison 2022-23 de la Hero Indian Super League (ISL), a une idée claire de ce qu’il veut accomplir avec le club.

Ayant déjà représenté des clubs très performants comme le Raja Casablanca au Maroc et ayant déjà remporté des honneurs avec l’équipe nationale marocaine, le joueur de 28 ans est impatient de répéter la même chose avec sa nouvelle équipe.

“Je ne suis pas venu ici pour m’asseoir, je veux gagner des trophées et emmener le FC Goa vers de nouveaux sommets. J’ai faim (de succès) », a déclaré Sadaoui lors d’une interaction avec les médias jeudi.

“Notre entraîneur, Carlos Pena, est quelqu’un qui a remporté l’argenterie avec le FC Goa en tant que joueur. Et ceci, en ce moment, est sa toute première mission d’entraîneur. Donc, évidemment, il a aussi très envie de gagner.

«Nous avons aussi une bonne combinaison de joueurs. Alvaro (Vazquez), par exemple, a déjà joué dans l’ISL et est donc conscient de ce à quoi on peut s’attendre en championnat. Brandon (Fernandes), notre capitaine, est un joueur du FC Goa depuis longtemps. Il peut également jouer à différents postes sur la ligne avant. Iker (Guarrotxena) est un autre joueur expérimenté dans nos rangs.

“Dans l’ensemble, je pense que nous avons tous des forces différentes et nous travaillons à les rassembler pour créer cette formule gagnante”, a-t-il déclaré.

Noah Sadaoui n’est pas nouveau au FC Goa. Il est désormais bien connu que le Club et le joueur avaient un intérêt mutuel à travailler ensemble ces dernières années. Selon le joueur, les Gaurs étaient la seule raison pour laquelle il était ouvert à un passage au football indien.

“Le FC Goa est ce qui m’a amené à l’ISL. Nous communiquions depuis un moment concernant un éventuel déménagement. J’ai vu le FC Goa jouer des matches en ISL et en Ligue des champions de l’AFC et j’ai apprécié le style de jeu du Club », a-t-il déclaré.

“Cet été, quand j’étais ouvert à un déménagement à l’étranger, le FC Goa était donc ma première option.”

Après avoir joué en Israël, aux États-Unis, au Honduras, en Afrique du Sud, à Oman, en Égypte, au Maroc, etc., le déplacement de la base en Inde n’a pas été un défi pour l’international marocain.

« J’ai eu l’expérience de m’adapter à différentes cultures tout au long de ma carrière de joueur. Par conséquent, le passage en Inde a été facile », a déclaré Sadaoui, avant d’expliquer comment le FC Goa l’a également aidé.

« Ils ont veillé à ce que nous soyons à l’aise ici à Goa, ce qui est très important. Cela aurait pu être très différent s’il n’y avait eu personne pour aider.

Alors, comment s’est passée la vie jusqu’à présent, avec les deux finalistes de l’ISL ? “Ça a été génial, en tant qu’équipe, nous nous connectons bien et c’est bien. Chaque jour à l’entraînement, nous progressons et nous nous améliorons individuellement et en équipe.

«Nous devons comprendre la façon dont nos coéquipiers jouent, afin de devenir meilleurs nous-mêmes. C’est à cela que sert la pré-saison. À l’heure actuelle, cela ne fait que 15 à 20 jours depuis le début de notre pré-saison, nous apprenons donc à nous connaître davantage chaque jour qui passe », a déclaré Noah Sadaoui.

L’attaquant a en outre ajouté qu’il se concentrait actuellement sur le FC Goa et sur la manière dont il pouvait faire une différence positive au sein du club.

“Avec un travail acharné et en suivant les instructions de l’entraîneur, je crois fermement que nous pourrons faire des dégâts dans la ligue cette saison”, a conclu le joueur de 28 ans.

