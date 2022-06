“Je ne suis pas un meurtrier”, affirme l’accusé des attentats de Paris

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

Dans leurs plaidoiries au début du mois, les procureurs français ont exigé une perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle pour Abdeslam. Ils l’ont inculpé de plusieurs chefs d’accusation de meurtre, de complicité de meurtre, d’appartenance à une organisation terroriste et de participation à un complot en vue de commettre un meurtre et un enlèvement en tant que membre d’une organisation terroriste.

Abdeslam a présenté ses excuses aux victimes lundi, affirmant que ses remords et sa douleur pour les 130 personnes tuées et plus de 400 blessés sont sincères et sincères.