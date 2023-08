Je ne suis pas un expert en art, mais j’ai quelques chefs-d’œuvre – Shaw Local

Je n’avais jamais entendu parler de Gustav Klimt.

Une coupure de presse me disait qu’il était un artiste autrichien décédé en 1918 et le dernier portrait qu’il a peint était un « chef-d’œuvre ».

Chef-d’œuvre, un mot curieux. Qu’est-ce que cela signifie? Puis je vois le tableau « Dame mit Fächer » (« Dame à l’éventail ») vendu aux enchères chez Sotheby’s à Londres pour 85,3 millions de livres. C’est 108,4 millions de dollars. (Cela inclut une charge supplémentaire connue sous le nom de « prime de l’acheteur ».) L’acheteur était un collectionneur de Hong Kong.

Je suppose que beaucoup entre dans la définition de «chef-d’œuvre», mais des millions de dollars aident certainement.

Ce prix de vente a battu le précédent record d’enchères européennes de 104,3 millions de dollars chez Sotheby’s en 2010 pour la sculpture « Walking Man I » d’Alberto Giacometti. Encore un nom que je ne connaissais pas.

Aucun de ces artistes n’est là pour profiter de la richesse de leurs talents. (Un autre ingrédient d’un chef-d’œuvre, je suppose, est la façon dont il résiste à l’épreuve du temps.)

Le reportage comprenait une petite photo de la peinture de Klimt – en noir et blanc et trop petite pour apprécier l’huile complète sur toile. Une recherche en ligne m’indique que le tableau montre une jeune femme dans un contexte influencé par la Chine avec un phénix volant, une grue à longues pattes et un faisan doré et des fleurs de lotus. Sa robe de soie glisse de son épaule mais elle tient un éventail cachant sa poitrine. (Klimt est connu pour ses portraits de femmes au début du XXe siècle.)

Sotheby’s va plus loin en disant que le portrait est « … la réalisation de sa vision artistique mature. Il combine des motifs riches et des motifs orientaux avec la touche humaine délicate et lumineuse qui rend les portraits de Klimt si recherchés. Techniquement abouti, il révèle l’artiste explorant une nouvelle approche de la couleur et de la forme tout en conservant l’expressivité remarquable qui élève son portrait au-dessus de celui de ses contemporains.

Il a d’autres œuvres d’art qui se sont vendues pour des millions de dollars, mais j’ai dû aller en ligne pour voir de plus près celle-ci, où vous pouvez profiter de la peinture – gratuitement.

La peinture est une explosion de couleurs et intéressante mais pas quelque chose que j’accrocherais à mon mur. Mais cela n’a vraiment pas d’importance. C’est plutôt qui l’a peint, non ? Et je dirais que c’est un facteur clé dans la réalisation d’un chef-d’œuvre. Surtout aux collectionneurs.

S’il vous plaît, ne pensez pas que je me moque du mot « chef-d’œuvre ». L’art est une chose très personnelle, je suppose. Et la valeur a beaucoup à voir avec le sentiment qu’elle apporte, et qui a créé l’œuvre d’art est important. C’est pourquoi je parie que beaucoup d’entre vous ont aussi des chefs-d’œuvre chez eux. Je sais que je fais.

Dans notre salon, il y a un cheval appaloosa qui se dresse fièrement sur une colline herbeuse – huile sur toile peinte par mon père quand j’étais adolescent.

Sur le même mur se trouve une grande estampe encadrée de Picasso, une image d’un artiste célèbre mais plus précieuse car ma femme l’a achetée à Barcelone en 1978 alors qu’elle avait 18 ans, un voyage qu’elle n’oubliera jamais.

Il y a des œuvres d’art d’enfance et des souvenirs de chaque fils posés sur des étagères dans toute la maison. Et tant de photos, dont beaucoup prises par ma femme qui comprend leur importance. (Oui, ce sont des œuvres d’art avec un but et un message.)

J’ai une boîte à chaussures pleine de cartes de vœux fabriquées à la main par ma sœur. Il y a aussi des cartes de la famille et des amis, toutes enregistrées pour leurs messages mémorables. Plus important encore, ils incluent des signatures qui me parlent. Comme un tableau signé.

Lorsque vous enlevez l’artiste, le créateur, le designer, le donateur, vous pouvez toujours apprécier la beauté de l’art. Mais quand vous ajoutez l’humanité, l’esprit, la passion, le but et l’amour… eh bien vous avez un chef-d’œuvre.

Notre maison en est pleine. Ils ne se vendront pas pour des milliards dans aucune vente aux enchères. Ou même des centaines. Mais sachez ceci… ils n’ont pas de prix.

• Lonny Cain, rédacteur en chef à la retraite du Times à Ottawa, a également été journaliste au Herald-News à Joliet dans les années 1970. Son e-mail PaperWork est [email protected]. Ou envoyez un courrier au Times, 110 W. Jefferson St., Ottawa, IL 61350.