Je ne suis pas un espion chinois, déclare un chercheur lié à de hauts députés

Un chercheur de Commons arrêté parce qu’il est soupçonné d’espionnage au profit de Pékin a affirmé qu’il était innocent, affirmant qu’il avait tenté d’avertir les autres des menaces posées par la Chine.

Dans une déclaration extraordinaire, l’assistant parlementaire, qui a travaillé en étroite collaboration avec de hauts responsables conservateurs, a déclaré que les allégations seraient « contraires à tout ce que je défends ».

Cela s’est produit alors que la pression montait sur Rishi Sunak suite à des allégations d’attaque contre le cœur de la démocratie britannique, le gouvernement signalant une potentielle répression de l’influence chinoise.

Le vice-Premier ministre Oliver Dowden a décrit la Chine comme la « menace étatique n°1 » pour le Royaume-Uni, un changement de position. Il a également déclaré aux députés qu’il existait de « solides arguments » en faveur d’une surveillance accrue des activités de ceux qui travaillent pour la Chine.

C’est arrivé comme suit :

Il est apparu que l’espion présumé faisait l’objet d’une enquête pour avoir accès aux avertissements officiels adressés aux députés concernant les menaces émanant d’États hostiles, entre autres, selon les services de sécurité.

Un groupe influent de députés a cité l’assistant comme un expert dans un rapport officiel, L’indépendant peut révéler

Une photo de lui a été publiée à l’intérieur du Parlement avec Alicia Kearns, la députée conservatrice qui préside la commission des affaires étrangères.

Les députés conservateurs ont accusé le gouvernement de manque « d’urgence » face à la menace chinoise.

M. Sunak et le ministre des Affaires étrangères James Cleverly ont été confrontés à des questions croissantes, y compris au sein de leur propre parti, sur la date à laquelle ils avaient eu connaissance des allégations d’espionnage.

Le Premier ministre a encouragé tous les députés qui craignent d’avoir été la cible de l’espion présumé à le signaler à la police.

Le chercheur, qui entretenait des liens avec Mme Kearns et le ministre de la sécurité Tom Tugendhat, a été arrêté en mars.

Mais la nouvelle de son arrestation n’est apparue que samedi, ce qui a conduit M. Sunak à affronter le Premier ministre chinois Li Qiang lors du sommet du G20 en Inde.

L’indépendant peut révéler qu’il a été cité dans un rapport officiel de la commission des affaires étrangères, examinant les problèmes de sécurité auxquels le Royaume-Uni est confronté.

Le chercheur, âgé d’une vingtaine d’années, a travaillé en étroite proximité dans un bureau du Parlement avec ceux qui recevaient régulièrement des informations confidentielles sur les activités des services de renseignement antagonistes, notamment la Chine, la Russie et l’Iran.

Dans un avertissement, émis en novembre 2022, le bureau du président de la Chambre des communes a mis en garde contre la menace que représentent les opérations iraniennes dans ce pays, y compris d’éventuelles tentatives d’enlèvement d’opposants au régime en exil.

Un assistant parlementaire arrêté parce qu’il est soupçonné d’être un espion chinois (à droite), avec (de gauche à droite) : Julian Fisher, chef de la Chambre de commerce britannique en Chine, la députée Alicia Kearns, qui préside la commission des affaires étrangères, et Steven Lynch, ancien directeur directeur de la Chambre de commerce britannique en Chine ( )

Un autre a exhorté les députés et leurs collaborateurs à mettre à jour les logiciels et les mots de passe de leurs téléphones portables, qui constituent « une mine d’or pour les États hostiles (ainsi que les criminels et les fraudeurs) qui souhaitent obtenir des informations sensibles sur le Parlement et les parlementaires ».

Un avertissement émis en janvier 2022 concernait Christine Lee, une avocate accusée par le MI5 de se livrer à des « activités d’ingérence politique » dans l’État chinois. Le même avis de sécurité mentionnait deux autres personnes qui travailleraient pour la Russie. L’un d’eux a ensuite été arrêté en Pologne.

L’assistant en état d’arrestation a décrit son travail comme « l’un des rôles les plus dynamiques et les plus gratifiants du Parlement », ajoutant « de nombreux projets passionnants en préparation ».

Le chercheur organisait des soirées apéritives pour les conseillers spéciaux parlementaires, les lobbyistes, les fonctionnaires et les membres des médias au pub Walker’s of Whitehall, près du Parlement. Étaient également présents, à certains moments, des dissidents exilés de la communauté ouïghoure du Xinjiang, du Tibet et de Hong Kong.

Rishi Sunak est sous pression après l’arrestation d’un chercheur de Commons soupçonné d’espionnage pour le compte de la Chine. (Frank Augstein/PA)

Un dissident de Hong Kong a déclaré L’indépendant ils étaient « bouleversés et alarmés » de réaliser qu’ils avaient interagi avec quelqu’un accusé d’espionnage pour le compte de la Chine. « D’un autre côté, je suis quelque peu rassuré que les autorités surveillent notre communauté de plus près que nous aurions pu le penser auparavant et qu’elles sont prêtes à agir en cas de besoin.

« Pourtant, beaucoup d’entre nous consultent nos téléphones et nos souvenirs pour nous rappeler de ce dont nous avons pu discuter avec lui », ont-ils déclaré.

Rahima Mahmut, directrice britannique du Congrès mondial ouïghour, a déclaré qu’elle n’était pas surprise d’apprendre que des espions pourraient cibler le système démocratique du Royaume-Uni. Elle a appelé à une réforme urgente du processus de sélection des « experts chinois » au Parlement.

Le chercheur a insisté sur le fait qu’il était « totalement innocent » et qu’il avait passé sa carrière à souligner les « menaces présentées par le Parti communiste chinois ».

Rahima Mahmut, du Congrès mondial ouïghour, n’a pas été surprise d’apprendre que des espions pourraient cibler le Parlement (Photo AP/Kirsty Wigglesworth)

M. Sunak a déclaré lundi soir aux députés qu’il avait été « catégoriquement clair » dans son engagement avec la Chine « que nous n’accepterons aucune ingérence dans notre démocratie et notre système parlementaire ».

Les ministres ont précédemment décrit la Chine comme un « défi historique », mais n’ont pas utilisé le mot « menace » pour éviter une escalade des tensions entre Londres et Pékin.

Les personnes travaillant pour la Chine pourraient également être tenues de divulguer leurs activités, a déclaré M. Dowden, ajoutant qu’il existe de « solides arguments » pour placer le pays dans le « niveau amélioré » du système d’enregistrement des influences étrangères.

Des députés conservateurs furieux, dont Sir Iain Duncan Smith, ont appelé M. Cleverly, qui s’est récemment rendu en Chine, à partir dès qu’il aura connaissance de l’arrestation.

L’ancienne ministre Theresa Villiers a accusé les ministres de manque « d’urgence » face à la menace posée par la Chine, tandis que d’autres se sont alignés pour faire pression sur le gouvernement pour qu’il désigne officiellement la Chine comme « menace ».

Sir Keir Starmer a également fait pression sur M. Sunak pour qu’il révèle ce qu’il savait de l’espion présumé et quand il l’a su.

Plus tôt, Downing Street avait refusé de dire si des contrôles supplémentaires avaient lieu au sein de la fonction publique suite aux révélations, ni si dimanche était la première fois que le gouvernement soulevait la question avec Pékin.

Downing Street a déclaré que les détails relatifs à une « enquête en direct » ne pouvaient pas être partagés, y compris lorsque les ministres étaient informés de l’affaire.

Le laissez-passer parlementaire détenu par l’intéressé a été désactivé le jour de son arrestation, L’indépendant comprend.