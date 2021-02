«  Je ne suis pas un chat  »: l’audition chaotique GameStop fournit des échanges tendus, de l’humour alors que les législateurs grillent les principaux acteurs de la saga

La saga GameStop a occupé le devant de la scène jeudi lorsque les législateurs ont tenu une audience du Congrès pour examiner ce qui s’était passé pendant la frénésie commerciale du mois dernier après que l’événement ait déclenché une série de sondages fédéraux sur une possible manipulation du marché.

L’audience virtuelle, qui a été organisée par le comité des services financiers de la Chambre, a parfois été chaotique, les législateurs ayant interrompu et grillé les principaux acteurs impliqués dans l’épisode, notamment les directeurs généraux de Reddit, Robinhood, la société de commerce électronique Citadel Securities et le fonds spéculatif Melvin Capital. .

L’investisseur qui a dirigé la frénésie sur le forum r / WallStreetBets Reddit, Keith Gill, connu sous le nom de «DeepF — ingValue» était également présent.

Le mois dernier, un groupe de petits investisseurs sur Reddit a contribué à augmenter les actions de GameStop de 1000% en seulement deux semaines, les aidant à un moment donné à toucher 500 $ en trading pré-marché. Cette poussée a surpris les fonds spéculatifs à découvert et a été initialement considérée par de nombreux petits investisseurs comme une victoire du petit gars sur les riches investisseurs de Wall Street.

L’audience de jeudi, qualifiée à certains moments de «théâtre politique», n’a pas déçu ceux qui recherchaient un peu de drame et d’humour.

Au cours de son témoignage par vidéo, Gill, également connu sous le nom de « Roaring Kitty » sur YouTube, a présenté une affiche d’un chaton drapé de son bandeau rouge signature qu’il porte généralement pendant ses diffusions en direct en arrière-plan.

«Quelques petites choses que je ne suis pas», a déclaré Gill, un père de banlieue qui fait du commerce de jour, au début de son discours. «Je ne suis pas un chat.»

Sa remarque effrontée ressemblait à une référence à un faux pas de filtre Zoom la semaine dernière, dans lequel un avocat lors d’une audience juridique virtuelle au Texas s’est retrouvé avec un filtre pour chat sur le visage.

Les actions de GameStop ont brièvement sauté lorsque Gill a commencé à parler. Le cours de l’action du détaillant de jeux vidéo en difficulté, qui se négociait autour de 44 $ avant l’audience de midi, a dépassé 48 $ à la suite de ses remarques liminaires. Les actions ont ensuite glissé en dessous de 41 $.

Plus tard, la représentante Maxine Waters, D-Californie, présidente du comité des services financiers de la Chambre, a grillé le PDG de Robinhood, Vlad Tenev, et le PDG de Citadel, Kenneth Griffin. Lors d’un interrogatoire rapide, Waters a demandé à Tenev et Griffin de répondre simplement «oui ou non» à ses questions.

Waters a pressé Tenev de répondre si Robinhood avait des problèmes de liquidités dans un va-et-vient tendu.

Tenev a répondu qu’ils «se sentaient toujours à l’aise avec nos liquidités» et ont continué à donner des réponses étendues, y compris que «le capital supplémentaire que nous avons levé n’était pas pour répondre aux exigences de capital».

Waters a interrompu à quelques reprises, en appuyant sur « Veuillez répondre oui ou non » et « Je n’ai pas le temps, j’ai juste besoin d’une réponse par oui ou par non. » Elle a continué à récupérer son temps.

La membre du Congrès californien a utilisé le même style de questionnement avec Griffin.

Waters a contesté le représentant du GOP Michigan Bill Huizenga, qui a qualifié l’audience de «théâtre politique».

« J’apprécie tous les membres qui participent aujourd’hui », a déclaré Waters. « Ce n’est pas du tout du théâtre politique. »

Dans un autre échange houleux, Griffin a été confronté aux questions du représentant Brad Sherman, D-Californie, qui a pressé le milliardaire des hedge funds sur le «paiement pour le flux d’ordres», une pratique controversée où les sociétés de trading paient des courtiers en ligne pour exécuter les commandes des clients.

« Le client Robinhood obtient-il le même prix que le client Fidelity? », A demandé Sherman à Griffin, qui a tenté de contourner la question.

«Vous faites un excellent travail en me faisant perdre mon temps», a déclaré Sherman à Griffin. «Si vous voulez faire de l’obstruction, vous devriez vous présenter au Sénat.»

Les législateurs cherchaient également à déterminer si Robinhood et d’autres maisons de courtage qui restreignaient temporairement les transactions sur les actions GameStop et d’autres actions étaient conformes à la réglementation fédérale.

Tenev de Robinhood s’est excusé auprès des clients pour les restrictions qu’il a mises en place fin janvier qui les ont empêchés d’acheter des actions de GameStop et d’autres actions de haut vol.

« Malgré les conditions de marché sans précédent en janvier, en fin de compte, ce qui s’est passé est inacceptable pour nous », a déclaré Tenev. Il a ajouté que la société de courtage en ligne «fait tout son possible pour que cela ne se reproduise plus».

Jerome Selvers, avocat chez Sonnenblick, Parker & Selvers, et ancien avocat de la division SEC et de l’application de la loi, ne s’attend pas à ce qu’une législation ou un règlement radical suivra après l’audience.

«Si la SEC voulait faire quelque chose, il y a des ressources adéquates en vertu des statuts existants», a déclaré Selvers. « L’audience fera l’objet d’une publicité, mais je ne pense pas que de nouvelles lois, règles ou réglementations en découleront. »