Alors que la vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux, Ferguson a écrit dans un tweet: « CONSEIL DE ZOOM IMPORTANT: Si un enfant a utilisé votre ordinateur, avant de rejoindre une audience virtuelle, vérifiez les options de zoom vidéo pour vous assurer que les filtres sont désactivés. »

M. Ponton, 69 ans, a déclaré à Reuters qu’il n’était pas sûr de l’apparence du filtre.

«Je me suis connecté à l’ordinateur de ma secrétaire pour comparaître à cette audience via Zoom, et quand tout le monde est prêt, le juge appelle l’affaire et le visage de tout le monde est censé apparaître sur Zoom.

« Et le visage de tout le monde est apparu sauf le mien. Le mien était un chat », a-t-il dit.

Le juge a aidé à retirer le filtre et l’audience s’est déroulée, a-t-il expliqué.

Le juge Ferguson a qualifié cela de « moment amusant ».

«Toutes les personnes impliquées l’ont traité avec dignité et l’avocat filtré a fait preuve d’une grâce incroyable», a-t-il déclaré.