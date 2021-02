Le résultat a été une vidéo immédiatement saluée sur Internet comme un classique instantané, en compagnie raréfiée de classiques comme Knife Kid et BBC Dad. Il a offert une injection de légèreté inoffensive lorsque de nombreuses personnes traversent une période difficile – et M. Ponton l’a pris de bonne humeur.

H. Gibbs Bauer, un autre avocat à l’appel, met ses lunettes et se penche pour mieux examiner la merveille sur son écran. Il ajuste sa cravate, comme s’il était inconsciemment conscient de son rôle de soutien, mais garde un visage impassible.

«Augggh», répond un exaspéré M. Ponton, alors que son visage de chaton regarde désespérément le coin de l’écran, ses yeux semblant pleins de terreur, de honte et de tristesse. «Pouvez-vous m’entendre, juge? demande-t-il, bien que l’audio n’ait jamais été en cause.

M. Ponton continue.

«Je ne sais pas comment l’enlever», dit-il. «J’ai mon assistante ici et elle essaie de le faire.»

Pour faire avancer l’audience, il propose: «Je suis prêt à aller de l’avant.»

Puis, surtout, il clarifie: «Je suis ici en direct. Je ne suis pas un chat.

Cela amène M. Phillips à lever les yeux et, finalement, l’échange lui fait sourire et rire alors que le juge Ferguson répond: «Je peux voir cela.»

Lors de l’entretien, M. Ponton, qui représentait l’État du Texas dans cette affaire, a déclaré qu’il utilisait l’ordinateur de sa secrétaire et qu’elle était «mortifiée» par l’erreur.

Il n’est pas sur Twitter et ne savait pas qu’il était devenu un phénomène international jusqu’à ce qu’il commence à recevoir des appels de journalistes à peine plus d’une heure après la fin de l’audience, a-t-il déclaré. La vidéo était sur la page YouTube du tribunal, et le juge Ferguson lui-même a tweeté un lien.

Dans l’ensemble, l’épisode a pris moins d’une minute avant qu’il ne découvre comment désactiver le filtre, et ils sont retournés aux affaires comme d’habitude.

«Mon visage plus âgé et moins humoristique est apparu et nous avons continué l’audition», a-t-il déclaré.