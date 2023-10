« Je ne suis pas sûr que la faction antisémite de gauche soit « petite » – Twitchy

Depuis un certain temps déjà, Bill Maher est une voix sensée de la raison à gauche, ce qui est rare.

Aujourd’hui, il a eu une autre discussion raisonnée sur l’antisémitisme à gauche et est arrivé à la conclusion qu’il ne s’agit pas d’un petit nombre marginal de gauchistes. Montre:

Bill Maher obtient un moment de clarté : je ne suis pas sûr que la faction antisémite de gauche soit « petite » MAHER : « Je veux juste en finir avec les valeurs d’abord, parce que je trouve tout simplement étonnant que la gauche américaine, en grande partie, s’associe à des gens dont j’espère qu’ils… pic.twitter.com/kHxwWppDm4 – Kyle Becker (@kylenabacker) 15 octobre 2023

Voici une transcription de l’échange :

MAHER : « Je veux juste en finir avec les valeurs d’abord, parce que je trouve tout simplement étonnant que la gauche américaine, en grande partie, s’associe à des gens dont j’espère qu’ils ne partagent pas les valeurs, mais passons en revue ces valeurs. « . « Parce que les valeurs et les coutumes font la différence, d’accord, et la population de Gaza, d’ailleurs, si les Israéliens se débarrassaient du Hamas, ils rendraient un immense service à la population de Gaza qui déteste le Hamas. » Parcourons simplement la liste, car les Israéliens nous ressemblent à bien des égards en termes de valeurs. Peut-être que nous ne le faisons pas de la bonne manière, je ne sais pas. « La tolérance religieuse, cela n’existe pas à Gaza. Vous êtes soit musulman, soit infidèle, et vous feriez mieux d’être musulman. Liberté des femmes. Élections libres et équitables. Liberté d’expression. Droits des homosexuels… » […] [JAMES] KIRCHICK : « Je pense que la semaine dernière a été un moment vraiment important pour un bilan moral au sein de la gauche américaine, car il y a une petite – et je soulignerai cela, une faction très petite mais croissante et extrêmement bruyante dans la gauche américaine qui a s’est révélé – « MAHER : « Je ne sais plus à quel point c’est petit. »

Il a raison à 100%.

Et voici un peu de contexte :

Regardez l’évolution des partisans de la Palestine contre le Hamas :

🇺🇸 SONDAGE : CHANGEMENT MAJEUR DANS LES SYMPATHIES AU MOYEN-ORIENT ! Israël 🇮🇱 contre Palestine 🇵🇸 : qui soutiennent les Américains ? 🟦🇵🇸 La sympathie des démocrates envers les Palestiniens s’élève à 49%, éclipsant leur soutien à Israël à 38%. 🟥🇮🇱 La sympathie des Républicains envers les Israéliens s’élève à 78%, éclipsant… pic.twitter.com/hOmfrVSPmE – KanekoaTheGreat (@KanekoaTheGreat) 13 octobre 2023

Démocrates.

Si les parents doivent dire à leurs enfants de ne pas porter d’étoile de David, la faction n’est pas petite. – juste utiliser (@DaLilSeagull) 15 octobre 2023

Nous avons assisté à des manifestations assez importantes dans les grandes villes pour soutenir le Hamas et attaquer Israël.

La gauche progressiste se montre moralement en faillite. – Hisser le drapeau noir (@HTBF1968) 15 octobre 2023

Absolument.

C’est MULTIPLES fois plus important que le « racisme » en Amérique. Multiples. Le racisme existe oui, mais le nombre de racistes RÉELS qui croient qu’ils sont génétiquement supérieurs aux autres races et veulent l’élimination de toutes les autres est minuscule par rapport à un véritable antisémitisme à gorge déployée. https://t.co/5t8N4gKznf — 🇺🇸 Juste mon avis 🇺🇸 (@JustMyOpinions4) 15 octobre 2023

Nous le pensons également. Et les racistes déclarés sont également exclus de la société polie. Les antisémites sont au Congrès.

en train de regarder @billmaher prendre lentement des pilules rouges est l’une de mes choses préférées https://t.co/JwZ0eZvwwX – Dustin (@TulsaDust) 16 octobre 2023

Ce n’est pas tant qu’il est en colère, car la gauche est allée si loin dans le virage que Maher semble être un centriste.

Tous les citoyens américains – en particulier les jeunes qui utilisent Tik-Tok… qui bannissent probablement les contenus antiterroristes – devraient regarder Bill Maher. J’aurais aimé ramener également les cours d’éducation civique à l’école primaire @NikkiHaley @GovRonDeSantis @Potus https://t.co/lGsQaQgie4 –Gary Rintel (@GideonGradishar) 15 octobre 2023

Le fils adolescent de cet écrivain regarde de temps en temps des extraits de Maher. Cela lui donne une autre perspective et le met au défi de réfléchir et de défendre ses propres convictions.

Ce n’est pas ma liste de surveillance habituelle, mais il est parfait pour les bibliothèques. https://t.co/ofTe8fleRV -Brad Sullivan (@shakey_jake40) 15 octobre 2023

Combien de temps avant que Maher vote républicain ? https://t.co/WpxFbZvicC – John Morrison (@rock_splitter) 15 octobre 2023

Nous n’irions pas que loin. Il est toujours libéral et le sera toujours.

@billmaher bravo monsieur, content de voir que le brouillard se dissipe sur certains sujets !! https://t.co/Fie8LMB7Iw — ☢️Nucléaire Ultra MAGA PUTT4GOLF🇺🇸PATRIOT ! #LGB (@putnamcobrapuma) 15 octobre 2023

Bravo, effectivement.

Les gens se réveillent lentement – DJ Ping Pong (@cstarryeyes) 16 octobre 2023

Nous espérons bien qu’ils le seront.

Les Wokes se sont tellement exposés depuis le 10/07 que c’est vraiment risible. Je suis tellement contente que Bill se moque d’eux et de leur idéologie stupide de soutien aux psychopathes. – ALETTAHA💎🤗💜🌞 (@ALETTAHA) 15 octobre 2023

Vous n’êtes pas obligé d’être d’accord avec Maher sur tout. Nous ne le faisons certainement pas. Ce qui compte, c’est que nous puissions avoir des discussions raisonnées à ce sujet. Et Maher est l’un des peu un peuple de gauche qui est idéologiquement cohérent, ouvert au débat et à la persuasion, et prêt à dénoncer la folie de son camp. Et il y en a beaucoup à faire.

***

