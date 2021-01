Jurgen Klopp a déclaré qu’il n’était pas capable de jouer à des «jeux d’esprit» dans la course au titre de Premier League après avoir été accusé d’avoir tenté de copier Sir Alex Ferguson par l’ancien arbitre Mark Clattenburg suite à l’affirmation du manager de Liverpool selon laquelle Manchester United aurait eu «plus de pénalités en deux ans que j’ai eu en cinq ans et demi. «

Klopp a critiqué les décisions des officiels du match plus tôt ce mois-ci après la défaite 1-0 de Liverpool à Southampton, lorsque l’attaquant Sadio Mane a eu deux appels de pénalité rejetés.

Cette défaite, associée à la victoire 1-0 de United à Burnley en milieu de semaine, garantit à l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer de se rendre à Anfield dimanche avant Liverpool en haut du tableau, avec l’espoir grandissant à Old Trafford d’un premier succès au titre depuis la retraite de Ferguson. en tant que manager en 2013.

Ferguson a mené United à 13 titres de Premier League et était connu pour avoir joué à des soi-disant jeux d’esprit, avec des commentaires opportuns contre les managers et les arbitres de l’opposition, pendant son règne en tant que manager.

Mais après que Clattenburg a déclaré cette semaine que Klopp tentait d’utiliser les méthodes de Ferguson pour influencer l’arbitre de dimanche, Paul Tierney, le patron d’Anfield a insisté sur le fait qu’une telle décision ne faisait pas partie de sa composition.

« Suis-je surpris que quelqu’un parle de ce que j’ai dit? Non. Suis-je surpris que Mark Clattenburg en parle? Non », a déclaré Klopp.

«Je ne sais pas si on lui a demandé beaucoup de choses, mais longtemps après sa carrière, c’est bien pour lui qu’on puisse parler de lui aussi.

« Mais je ne suis pas Sir Alex et ce ne sont pas des jeux de réflexion. Après le match de Southampton, nous avons eu un autre match. [Aston Villa in the FA Cup] avant United et je n’ai pas pensé une seconde au jeu United à ce moment-là.

« Mais avant le match à Southampton, j’ai vu la statistique des pénalités (pour United) et c’est ce que j’ai mentionné.

«Mais des gens comme Mark Clattenburg, qui parlent de leur façon de parler, en disent beaucoup plus sur eux que cela ne pourrait jamais dire sur moi.

« S’il était dans ma situation, il jouerait évidemment à des jeux d’esprit, mais malheureusement je n’ai aucune compétence pour jouer à des jeux d’esprit et c’est mon problème. »

L’attaquant de United Marcus Rashford a déclaré cette semaine que l’ancien entraîneur d’Old Trafford, Jose Mourinho, lui avait dit qu’il devait être plus «averti» pour gagner des pénalités après avoir été victime d’une faute.

Mais lorsqu’on lui a demandé s’il avait déjà livré le même message à ses joueurs, Klopp a insisté sur le fait qu’il ne l’avait jamais fait.

« Je peux dire à 100% honnêtement que je n’ai jamais, jamais mentionné quelque chose comme ça à aucun joueur », a-t-il déclaré. «J’ai travaillé avec de nombreux joueurs de mon temps, demandez-leur à tous, cela n’est jamais arrivé. C’est tout.

« Il y a deux situations lors des deux derniers matches – Sadio Mane a eu une faute, ce qui était un penalty pour moi mais ce n’est pas important car je ne peux pas siffler. C’est juste mon opinion.

«Il y a eu une situation où Sadio n’est pas descendu et, quand les gens disent qu’il est plongeur ou autre, ce n’est pas juste.

« Le match avant, contre Newcastle, nous avons des photos du gardien assis au sol avec les deux bras autour des jambes de Sadio. Il n’est pas tombé – il a essayé de marquer un but.

«Je ne lui ai pas demandé: ‘Pourquoi n’es-tu pas descendu?’ Nous n’en avons pas parlé. Si Sadio est victime d’une faute, il tombe en panne. Sinon, il ne le fait pas.

« C’est la situation. Ce n’est pas le joueur qui doit prendre la décision, c’est l’arbitre qui doit prendre la décision.

« Mais le lendemain après Southampton, j’ai essayé de comprendre comment les gens vivant sur une autre planète le verraient, qu’un handball n’était pas du handball et que le mane n’était pas non plus une pénalité.

« OK, je me trompe et ils [ex referees] ont toujours raison. Je ne veux pas de pénalités qui ne soient pas des pénalités, mais si c’est une pénalité, ce serait bien s’il y avait une pénalité parce que cela fait partie du jeu. «

Liverpool peut remplacer United en tête du classement par une victoire dimanche, mais une défaite ferait perdre aux champions six points de retard sur les 20 titres anglais.

Mais Klopp, qui a confirmé que Joel Matip avait une chance de revenir au cœur de la défense après une blessure, a déclaré qu’aucune motivation supplémentaire n’était requise pour battre son rival traditionnel United dans aucun match.

« Gagner contre United est suffisant en soi, il n’est pas nécessaire qu’il y ait des éléments spéciaux en raison de la situation dans laquelle ils se trouvent actuellement », a déclaré Klopp. « Ils méritent les points qu’ils ont, mais il reste encore un long chemin à parcourir dans la saison et Man City n’est pas trop loin non plus. »