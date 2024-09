« Je ne suis pas seul » : Macklemore maintient ses propos contre l’Amérique et son soutien sans équivoque à Israël – Culture

Le rappeur américain Macklemore, qui est sans doute la célébrité occidentale la plus virulente en ce qui concerne la cause palestinienne, a été impliqué dans une controverse après avoir fait la une des journaux pour avoir dit « f**** America » lors d’un concert de charité à Seattle. Il a depuis publié une longue déclaration déclaration abordant la controverse et affirmant qu’il reste inébranlable dans son soutien à la Palestine.

Le rappeur a déploré que le concert Palestine Will Live Forever, qu’il a décrit comme un événement historique dans sa ville natale, qui « a rassemblé des milliers de personnes pour sensibiliser et collecter des fonds pour le peuple palestinien », ait été éclipsé par ses deux mots et a admis qu’il n’allait pas bien.

« Les 11,5 derniers mois, à regarder un génocide se dérouler sous nos yeux, ont été atroces sur le plan spirituel, émotionnel et humain. Je suis totalement incrédule face à la façon dont notre gouvernement se comporte à ce moment de l’histoire. Je ne pense pas être le seul. Je vois des enfants démembrés à Gaza être retirés des décombres, des meurtres[ed] « J’ai été tuée par des bombes fabriquées aux États-Unis. Je vois mes propres enfants dans leurs corps sans vie. Je ne pense pas être la seule. »

Macklemore a déclaré qu’il se sentait désillusionné et découragé alors que le gouvernement américain continuait à « financer et soutenir sans équivoque la violence continue d’Israël contre le peuple palestinien », ajoutant que sa douleur et ses émotions semblaient incontrôlables.

« Je suis scandalisé par le fait que nous manquions d’argent pour les soins de santé, le logement abordable et l’éducation en Amérique, alors que nous envoyons des milliards à Israël pour qu’il commette des crimes de guerre reconnus internationalement. »

Le rappeur a déclaré qu’il se sentait « fou » de voir des politiciens démocrates signer des projets de loi interdisant les fusils d’assaut semi-automatiques après des fusillades dans des écoles, puis « utiliser la même encre pour envoyer ces mêmes armes en Israël pour tuer les enfants de Palestine ».

Soulignant à quel point il a été inspiré par les manifestants pro-palestiniens, notamment la communauté juive et les étudiants, Macklemore a déclaré que « certains jours, l’obscurité éclipse la lumière ».

« Certains jours, le génocide qui s’affiche sur mon écran est trop intense pour que mon esprit puisse le regarder avec autant de clarté. Et d’autres fois, je me réveille et je vois quelques milliards de dollars supplémentaires donnés à Israël, ou un autre camp de réfugiés détruit, ou un père tenant un membre de son enfant martyr, ou un autre discours d’un politicien justifiant le droit d’Israël à « se défendre » tout en refusant aux Palestiniens le droit d’exister, et je me dis… « F*** America ». Je ne pense pas être le seul. »

Cependant, le chanteur de « Thrift Shop » a rappelé à ses fans de ne pas confondre le mot « f*** » avec le mot « haine ».

« Ma colère n’est pas due au mépris que je ressens pour l’endroit où je suis né, mais à l’angoisse que nous puissions collectivement laisser cette situation perdurer. Elle n’est pas dirigée contre les gens qui composent notre pays, mais contre notre gouvernement qui refuse de nous écouter. »

Macklemore a poursuivi en disant que sa colère était dirigée contre les politiciens qui ont fait passer « le profit avant les gens » et qui ont placé « l’argent des lobbyistes avant leur boussole morale ». Il s’est demandé comment ces personnes représentaient l’Amérique en tant que pays.

Le rappeur a souligné qu’il se souciait des gens et que son souci était enraciné dans l’héritage des protestations et de la résistance des générations passées, et a mentionné ceux qui ont été à l’avant-garde du mouvement des droits civiques, du mouvement contre la guerre du Vietnam et du mouvement contre l’apartheid en Afrique du Sud.

« Ce moment nous appelle, en tant qu’Américains, à nous lever et à reconnaître notre pouvoir collectif plutôt que de succomber à notre propre apathie. Il nous invite à acquérir une analyse commune des systèmes d’oppression qui dirigent actuellement notre pays afin que nous puissions évoluer et faire en sorte que TOUS nos enfants puissent vivre dans un monde plus équitable, et pas seulement quelques-uns. »

Macklemore a déclaré qu’il avait déjà failli à la face du monde et qu’il était sûr qu’il le ferait à nouveau, cependant, il a refusé de laisser les gens faire taire sa voix et fermer son cœur.

Il a déclaré avoir perdu des contrats de sponsoring, des émissions et des liens commerciaux, mais qu’il était « inébranlable » dans son soutien à une Palestine libre.

Peu de temps après son commentaire sur l’Amérique, Macklemore a été retiré de la programmation du festival inaugural de Neon City à Las Vegas en raison de « circonstances imprévues ». Les organisateurs de l’événement n’ont pas révélé de raison spécifique pour son retrait. Variété signalé.

« Je me soucie trop de l’humanité et de cette Terre pour revenir en arrière maintenant. Mon intention revient toujours à la recherche de la paix, de l’amour, de l’égalité et de la libération pour tous. Et ce n’est pas radical, c’est humain. »

Il a terminé sa déclaration par le refrain : « Je ne pense pas être seul. »

Dans les 13 heures qui ont suivi sa publication sur Instagram, la déclaration de Macklemore a reçu près de 300 000 mentions « J’aime » et 14 000 commentaires, dont la plupart exprimaient leur soutien et leur amour pour le rappeur.

Macklemore est l’un des rares artistes occidentaux grand public à avoir constamment élevé la voix en faveur de la Palestine et à avoir utilisé sa plateforme pour faire avancer le mouvement pro-palestinien. Il a sorti deux chansons intitulées «La salle des biches‘ et ‘La salle des biches 2 » qui discutent de la situation difficile de Gaza et du rôle joué par l’Amérique dans la situation actuelle.