Comme toujours, il n’est pas sage pour nous de commenter la spéculation. Cependant, nous pouvons communiquer et communiquer le sentiment des supporters aux décideurs du Club, et nous l’avons fait très clairement à cette occasion. Nous sommes conscients de vos préoccupations concernant les candidats potentiels à la gestion et agissons en conséquence.

– THST (@THSTOfficial) 18 juin 2021