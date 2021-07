Je ne suis pas raciste, sexiste, anti-gay

Gennaro Gattuso a nié être raciste, sexiste ou anti-gay à la suite de la décision de Tottenham Hotspur de se retirer des négociations sur le poste de manager après que les commentaires passés aient refait surface.

Des sources ont déclaré à ESPN que Tottenham s’était retiré des négociations avec Gattuso à la suite d’une réaction des fans en ligne en raison de commentaires controversés qu’il avait déjà faits et que le hashtag #NoToGattuso était à la mode sur Twitter au Royaume-Uni.

Gattuso a également été impliqué dans une dispute sur la ligne de touche avec Joe Jordan alors qu’il était à l’AC Milan lors d’un affrontement en Ligue des champions en 2011 et l’ancien manager de Naples a déclaré qu’il pensait que c’était probablement la raison pour laquelle l’accord avait échoué.

« J’ai du mal à croire que c’est la raison pour laquelle le déménagement à Tottenham n’a pas eu lieu », a déclaré Gattuso. La République de ses commentaires passés controversés. « Plus probablement, l’image de ma dispute avec Joe Jordan, leur assistant manager de l’époque, reste toujours pour leurs fans.

« Je ne suis certainement pas raciste, ni sexiste ni homophobe : mes déclarations précédentes ont été déformées. Pourquoi ne demandez-vous pas à mes anciens coéquipiers et joueurs que j’ai réussi ma relation avec eux ?

« J’ai été appelé terron [a typical insult aimed at people from the south of Italy] dans tous les stades, en tant que raciste je ne serais pas très crédible.

« Les guerriers du clavier sont très dangereux et sérieusement sous-évalués. Je suis une personnalité publique et j’ai la force de réagir à la calomnie, mais tout le monde ne peut pas le supporter. Il y a ceux qui, par faiblesse, peuvent se jeter par la fenêtre . »

Gattuso est devenu un candidat potentiel pour les Spurs après son départ après 23 jours en tant que manager de la Fiorentina. Des sources ont déclaré à ESPN que La Viola étaient mécontents de la « situation inacceptable » concernant l’agent de Gattuso, Jorge Mendes.

Cependant, Gattuso a déclaré que Mendes n’avait jamais eu d’influence sur ses plans de transfert. Il a déclaré: « Je suis manager depuis huit ans et je n’ai jamais signé de client Mendes, ni ne m’en a proposé un.

« André Silva à Milan et [Faouzi] Ghoulam à Napoli étaient déjà là [when I took over]. Mendes est un ami, a une grande expérience et me donne des conseils sur ma carrière. Je respecte toujours les rôles.

« Le marché des transferts n’est pas pour moi, mais pour les réalisateurs. Je suis un manager ambitieux et je veux des joueurs de haut niveau et fonctionnels pour l’équipe, quel que soit leur agent. »