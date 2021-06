Le nouveau venu international Robinson a subi une première semaine difficile en tant que joueur anglais lorsqu’une série de tweets spectaculairement mal jugés qu’il a faits à l’âge de 18 ans a refait surface lors de son premier jour avec l’équipe, coïncidant avec ses coéquipiers portant des t-shirts anti-discrimination dans le cadre d’un « moment d’unité » organisé.

Robinson semblait avoir publié des articles sur des Asiatiques souriants, plaisantant en disant que son « nouvel ami musulman » a été « la bombe » et évoqué « les femmes qui jouent aux jeux vidéo » avoir plus de sexe dans la série de tweets dénichés de 2012 et 2013.

Les débuts impressionnants du joueur de 27 ans pour son pays ont été presque entièrement éclipsés par le scandale, mais de nombreux fans de cricket se sont demandé si la nature accusatrice des médias sociaux avait conduit à bannir inutilement Robinson lors d’une décision ultérieure annoncée par les patrons de l’Angleterre et du Pays de Galles. Planche de cricket (BCE).

Déclaration: Ollie Robinson suspendu de tout cricket international – Angleterre Cricket (@englandcricket) 6 juin 2021

« Quelle putain de blague, » Fox a déclaré à son compte Twitter plus de 287 000 en réponse à la nouvelle de la punition infligée à la lumière des messages publiés il y a une décennie. « Ne vous excusez jamais auprès de la foule. J’en ai fini avec le sport.

« S’il vous plaît, dites-moi que quelqu’un a lancé une pétition à ce sujet. Si la BCE l’abandonne pour des erreurs qu’il a commises il y a dix ans et pour lesquelles il s’est excusé sans réserve, le responsable n’a ni équité ni pardon et doit être licencié. »

Le quilleur rapide Robinson est de retour dans son club, le Sussex, après son exil brutal du devoir international.

« La traque d’Ollie Robinson est vraiment horrible. Le but de ces foules de lynchages sur les réseaux sociaux n’est pas de faire de la société un endroit meilleur ou de défier le racisme là où il existe vraiment. Il s’agit simplement d’obtenir un frisson bon marché en détruisant la vie de quelqu’un. « Brendan O’Neill sur @talkRADIOpic.twitter.com/QnJtPqPW7Z – dopé (@spikedonline) 4 juin 2021

« À l’ère des médias sociaux, disqualifier ou licencier quelqu’un pour des tweets passés devrait être rare dans des circonstances extrêmes », dit un fan.

« Les tweets d’Ollie Robinson de son adolescence étaient juvéniles, mais le fait d’être abandonné par l’Angleterre … est totalement disproportionné. »

Un autre a écrit : « Ollie Robinson étant abandonné par la hiérarchie du cricket d’Angleterre pour des tweets qu’il a écrits il y a plus de dix ans est un précédent vraiment, vraiment dangereux.

Tom Harrison, PDG de la BCE concernant les tweets d’Ollie Robinson « Je n’ai pas de mots pour exprimer à quel point je suis déçu qu’un joueur d’Angleterre ait choisi d’écrire des tweets de cette nature, aussi longtemps que cela ait pu être » #Criquetpic.twitter.com/yt0ZRjX0Ce – Saj Sadiq (@Saj_PakPassion) 2 juin 2021

« Honte à tous ceux qui sont impliqués dans un acte aussi pathétique de signalisation de vertu et de destruction d’une carrière internationale. »

S’exprimant sur une station de radio nationale, un rédacteur en chef a déclaré que Robinson avait été victime de « traque ».

« Le but de ces foules de lynchages sur les réseaux sociaux n’est pas de faire de la société un endroit meilleur ou de défier le racisme là où il existe vraiment », argumenta-t-il.

Décevant. Michael Vaughan dit à propos des tweets d’Ollie Robinson que la leçon est que les tweets reviennent vous hanter, alors faites attention à ce que vous tweetez. Non. La leçon est de ne pas être raciste ou sexiste. Ensuite, vous ne tweeterez pas des choses qui reviendront vous hanter. – Debra Allcock Tyler #NeverMoreNeeded (@DebAllcockTyler) 2 juin 2021

« Il s’agit simplement d’obtenir un frisson bon marché en détruisant la vie de quelqu’un. »

Un auditeur a ajouté : « Vraiment, et honte à la BCE si elle se plie à cette chasse aux sorcières éveillée flagrante.

« Le gamin a fait une erreur. Il sait qu’il s’est trompé, mais des excuses ne suffisent pas, n’est-ce pas ?

Je viens de voir les tweets qu’Ollie Robinson a envoyés, les gens lui avançant des excuses disant que c’était il y a 8 ans et qu’il avait 18 ans … ne devrait vraiment pas se laver. Ils sont absolument affreux et à 18 ans, vous devriez le savoir mieux. – James Mair (@jmair84) 2 juin 2021

Le directeur général de la BCE, Tom Harrison, a déclaré qu’un « tolérance zéro » politique était en place et promettait une enquête complète.

« Je n’ai pas les mots pour exprimer à quel point je suis déçu qu’un joueur anglais ait choisi d’écrire des tweets de cette nature, aussi longtemps que cela ait pu être », il a dit.

« Toute personne lisant ces mots – en particulier une femme ou une personne de couleur – enlèverait une image de cricket et de joueurs de cricket qui est totalement inacceptable. Nous sommes meilleurs que cela. »

Oui, les tweets envoyés par Ollie Robinson en 2012 sont inacceptables et oui leur émergence n’aurait pas pu arriver à un pire moment. Mais nous parlons d’un adolescent bien avant qu’il n’ait la responsabilité qu’apporte une carrière en Angleterre. Une « enquête complète » par la BCE est au-dessus de l’OMI. – Paul Newman (@Paul_NewmanDM) 2 juin 2021

Robinson a semblé s’excuser abondamment pour ses tweets passés, affirmant qu’il avait été « embarrassé » au « le plus grand jour de ma carrière jusqu’à présent ».

« Je veux qu’il soit clair que je ne suis pas raciste et que je ne suis pas sexiste », il a insisté. « Je regrette profondément mes actions et j’ai honte de faire de tels propos.

« J’étais irréfléchi et irresponsable et, quel que soit mon état d’esprit à l’époque, mes actions étaient inexcusables. Depuis cette période, j’ai mûri en tant que personne et regrette pleinement les tweets.

« Aujourd’hui devrait être consacré à mes efforts sur le terrain et à la fierté de faire mes débuts dans les tests pour l’Angleterre, mais mon comportement irréfléchi dans le passé a terni cela.

Spot sur et honte à la BCE s’ils s’inclinent devant cette chasse aux sorcières éveillée flagrante. Le gamin a fait une erreur.. Il sait qu’il avait tort mais des excuses ne suffisent pas, n’est-ce pas ?… La rue raciale à sens unique en plein effet ….détruisez Ollie tandis qu’AJ peut débiter ses préjugés anti-blancs en toute impunité. – Papa Emiritus II (@papaemiritus2) 5 juin 2021

« Au cours des dernières années, j’ai travaillé dur pour changer de vie. J’ai considérablement mûri en tant qu’adulte.

« Je voudrais m’excuser sans réserve auprès de tous ceux que j’ai offensés … Je ne veux pas que quelque chose qui s’est passé il y a huit ans diminue les efforts de mes coéquipiers et de la BCE alors qu’ils continuent à construire des actions significatives avec leurs initiatives globales et efforts, que j’approuve et soutiens pleinement.

« Je vais continuer à me renseigner, à chercher des conseils et à travailler avec le réseau de soutien qui est à ma disposition pour en savoir plus sur comment m’améliorer dans ce domaine. »