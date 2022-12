“J’aimerais être dans une maison avant l’été prochain”, a déclaré Mme Nelson, mais cela nécessitera probablement une aide fédérale au logement.

Le développement où elle vit a une grande piscine et un parc pour chiens mais pas de terrain de jeu, et l’appartement est un peu serré pour une famille de cinq personnes. Les vêtements débordent des placards et le matériel de bébé sur le balcon. Mme Nelson transporte ses trois aînés à trois endroits différents pour l’école et la garderie. On lui a offert un emploi de comptable à temps plein pour 35 $ de l’heure à distance de marche de chez elle, mais l’entreprise ne pouvait pas répondre à son besoin de s’absenter pendant les heures de retour et de ramassage des enfants à l’école.

Elle ne se fait aucune illusion sur les limites du programme. Elle n’a accroché aucune photo de famille dans l’appartement et évite d’en parler comme de « la maison » lorsqu’elle parle avec les frères et sœurs de Cason : Harmony, 22 mois ; Cameron, 7 ans ; et Charles, 9.