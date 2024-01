« Je ne suis pas prêt, mon frère » : un Américain sera mis à mort des mois après une tentative d’exécution ratée | Alabama

ÔMardi matin, Kenneth Smith sera transféré au sein de l’établissement correctionnel de Holman, en Alabama, vers la « cellule de la mort », l’unité de détention au nom crûment nommé où les prisonniers condamnés sont placés deux jours avant leur exécution prévue.

Smith connaît bien la cellule. Il connaît ses dimensions et l’ambiance du lieu. Il sait qu’elle se trouve à seulement 6 mètres de la chambre de la mort où, sauf un sursis de dernière minute, il sera escorté avec des menottes et des fers aux jambes jeudi avant d’être attaché à une civière pour attendre son sort.

Il le sait parce qu’il a déjà été dans la cellule des morts. En novembre 2022, le département correctionnel de l’Alabama l’a placé là-bas alors qu’ils se préparaient à l’exécuter par injection mortelle.

De l’intérieur de cette cellule, il a dit au revoir à sa mère et à son petit-fils. Il a pris son dernier repas. Il a ensuite été emmené à la chambre de la mort où il a passé quatre heures sur la civière tandis que les agents de la prison tentaient en vain de trouver une veine.

Il a été suspendu la tête en bas pendant plusieurs minutes alors que les fonctionnaires travaillaient frénétiquement pour sécuriser une ligne IV. Au moment où les autorités ont admis leur défaite et annulé l’exécution, son corps était criblé de trous.

Ce faisant, Smith a obtenu l’entrée dans un club exceptionnellement élitiste mais profondément indésirable, comptant seulement deux membres – des Américains qui peuvent décrire ce que signifie survivre à une exécution.

Aujourd’hui, à peine 14 mois plus tard, il se retrouve sur le point d’être remis dans la cellule de la mort, sur le point de tout revivre. Sauf que cette fois le protocole est différent.

Smith, 58 ans, risque d’être exécuté selon une méthode non testée qui n’a jamais été utilisée auparavant pour la peine capitale aux États-Unis. C’est une technique qui a été rejetée pour des raisons éthiques par les vétérinaires pour l’euthanasie de la plupart des animaux autres que les porcs : la mort par azote gazeux.

Cette semaine, Smith a contacté le Guardian depuis la prison de Holman et a passé les 15 minutes qui lui sont imparties à des appels téléphoniques extérieurs décrivant la position surréaliste dans laquelle il se trouve désormais. C’est un survivant d’une exécution qui est sur le point de subir une seconde procédure d’exécution, selon une méthode totalement inédite.

Est-il préparé à son retour imminent dans la cellule de mort dans ces circonstances ?

«Je ne suis pas prêt pour ça. En aucun cas. Je ne suis tout simplement pas prêt, mon frère », a-t-il déclaré.

À la suite de l’échec de l’exécution de Smith, il a été diagnostiqué avec un trouble de stress post-traumatique et on lui prescrit un cocktail de médicaments, notamment des médicaments pour contrôler les migraines. Le psychiatre de sa prison a constaté qu’il souffrait d’insomnie, d’anxiété et de dépression – des symptômes souvent associés à de graves traumatismes.

Il a déclaré au Guardian qu’il était incapable de dormir à cause de cauchemars fréquents et des « jeux de simulation auxquels vous jouez au milieu de la nuit ». Après la première tentative d’exécution, a-t-il déclaré, il a fait un cauchemar récurrent où il était reconduit dans la chambre de la mort.

« Tout ce que j’avais à faire, c’était d’entrer dans la pièce du rêve pour que ce soit bouleversant. J’étais absolument terrifié”, a-t-il déclaré. “Cela revenait sans cesse.”

Depuis qu’on lui a fixé une deuxième date d’exécution, le 25 janvier, il fait de nouveaux cauchemars.

«Je rêve qu’ils viennent me chercher», dit-il.

À l’approche de son deuxième contact avec la chambre d’exécution, il sent son état physique et mental se détériorer. Il a dit qu’il avait « mal au ventre » et qu’il avait des haut-le-cœur la plupart du temps. L’infirmière de l’infirmerie a mis cela sur le compte du stress.

Smith a une manière inhabituelle de transmettre le traumatisme sur traumatisme auquel il est soumis.

« Ils ne m’ont pas donné une chance de guérir », a-t-il déclaré. « Je souffre encore de la première exécution et maintenant nous recommençons. Ils ne me laissent même pas souffrir du trouble de stress post-traumatique – vous savez, il s’agit d’un trouble de stress persistant.

Smith a demandé au Guardian d’imaginer ce qui se passerait si une victime d’abus était forcée par son agresseur de retourner directement dans l’environnement hostile qui l’avait traumatisée à l’origine.

“Une personne qui ferait cela serait probablement considérée comme un monstre”, a-t-il déclaré. “Mais quand le gouvernement le fait, vous savez, c’est autre chose.”

Le 18 mars 1988, la femme d’un pasteur Dans le comté de Colbert, en Alabama, Elizabeth Sennett a été poignardée à mort à son domicile. Une semaine plus tard, son mari, Charles Sennett, pasteur de l’Église du Christ, s’est suicidé après que les détectives ont commencé à se concentrer sur le fait qu’il avait eu une liaison, qu’il était très endetté et qu’il avait souscrit une police d’assurance-vie pour son compte. épouse.

Smith était l’une des deux personnes embauchées par un intermédiaire pour le meurtre, chacune payée 1 000 $. Au procès, Smith a admis avoir accepté de malmener Elizabeth Sennett, mais a nié avoir eu l’intention de la tuer.

Le jury a voté par 11 voix contre 1 en faveur de sa condamnation à perpétuité, mais sa décision a été annulée par le juge qui l’a envoyé dans le couloir de la mort.

Quel regard porte-t-il aujourd’hui sur son crime, alors qu’il n’est qu’à quelques jours d’une deuxième tentative d’exécution ?

“J’aurais aimé faire les choses différemment”, a-t-il déclaré. « Une seconde, un instant dans la vie d’un homme. Et c’est le seul incident – ​​je n’ai eu aucun incident avec des agents, pas une seule bagarre avec des détenus, depuis 35 ans. La violence n’est pas ce que je suis.

Pourtant, de nombreuses personnes en Alabama et aux États-Unis pensent qu’en raison de ce qu’il a fait, il mérite toute la punition qui lui est infligée. Que leur dit-il ?

« Cela fait 35 ans que je suis en prison, comment n’ai-je pas été puni ? Trente-cinq ans », a-t-il déclaré. « Je ne suis pas resté impuni depuis 35 ans. J’ai souffert en faisant ça. Ma famille aussi.

La nouvelle méthode par laquelle l’Alabama entend tuer Smith jeudi est connue sous le nom d’hypoxie à l’azote. Il s’agit de forcer le prisonnier à respirer de l’azote pur, un gaz qui existe naturellement dans l’air, à des concentrations si élevées qu’il provoque une privation d’oxygène et éventuellement la mort.

L’idée a été initialement adoptée par l’Oklahoma, un autre État pratiquant la peine de mort, en 2015. Le projet a été concocté, le Projet Marshall découvert, par un professeur de justice pénale sans formation médicale ou scientifique dont la principale revendication d’expertise était en tant qu’ancien procureur dans les îles de l’océan Pacifique occidental de Palau – l’un des plus petits pays du monde, avec une population de 18 000 habitants.

Après avoir vécu quatre heures d’une tentative d’assassinat judiciaire par injection mortelle, Smith se penche désormais sur l’inconnu. Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il craignait le plus à l’idée de se voir administrer de l’azote gazeux lors de la première exécution de ce type, Smith a d’abord avancé un argument générique.

«Je crains que cela réussisse et que vous disposerez très bientôt d’un système d’azote dans votre État. C’est ce qui m’inquiète.

La miséricorde n’existe vraiment pas dans ce pays lorsqu’il s’agit de situations difficiles comme la mienne

Smith a raison. Bien qu’elle n’ait jamais été pratiquée, l’exécution à l’azote est prévue en Alabama, au Mississippi, en Oklahoma et dans d’autres États. dont la Louisiane y réfléchissent.

Mais c’est une peur plutôt rare pour quelqu’un si proche d’un retour dans la chambre de la mort. N’a-t-il pas des craintes personnelles ?

“J’essaie de ne pas y penser. J’essaie de ne pas trop lire”, a-t-il déclaré.

Puis il a ajouté : « Vomir avec ce masque. Parce que si je le fais, frère, personne ne m’aidera. Je vais me noyer dans mon propre vomi et ma femme devra rester là et regarder.

Il y a eu beaucoup de discussions sur le masque à travers lequel l’Alabama envisage de lui injecter de l’azote. Un juge fédéral a décrit l’engin dans un document judiciaire comme étant « un masque respiratoire à adduction d’air à débit continu de qualité industrielle, doté d’un système de harnais réglable à cinq points et d’un joint en caoutchouc souple à double bride qui s’ajusterait étroitement et maintiendrait le masque pendant toute la durée du masque. le visage du porteur – y compris les yeux, le nez, la bouche et le menton ».

Le danger, préviennent les critiques, est que si l’étanchéité n’est pas parfaite, de l’oxygène pourrait s’infiltrer dans le masque et entraîner une mort prolongée et pénible. C’est aussi une chose d’offrir un masque industriel à un travailleur pour son autoprotection, c’en est une autre de l’imposer à une personne qui pourrait lutter et résister simplement pour rester en vie.

“Je ne participe pas”, a déclaré Smith, faisant référence à sa propre exécution. “Je ne vais pas, vous savez, attraper le masque et l’attacher, je ne vais pas les aider.”

L’idée qu’il coopérerait avec le département correctionnel lors de sa propre disparition rappelle à Smith, a-t-il déclaré au Guardian, ce que les gardes lui ont dit alors qu’ils essayaient de lui enfoncer une aiguille géante sous la clavicule lors de l’exécution ratée de 2022. Smith se souvient avoir crié de douleur atroce.

Ce faisant, le directeur adjoint qui lui tenait fermement la tête s’est penché vers lui et lui a dit de se détendre. “Kenny, c’est pour ton bien”, dit-il.

L’une des plus grandes inquiétudes de Smith alors qu’il se prépare à ce qui s’en vient, il doit dire au revoir une seconde fois à ceux qu’il aime le plus. Si l’exécution a lieu, son épouse Deeanna sera avec lui dans la section des témoins de la chambre de la mort, mais il devra avoir un dernier mot à l’avance avec sa mère Linda, 78 ans – « ma petite maman » – et son petit-fils de 12 ans, Crimson, du nom de l’équipe de football de l’Université d’Alabama.

«C’est tellement, tellement dur. Je leur fais subir à nouveau ça, et je ne sais pas comment nous y parviendrons », a-t-il déclaré. «J’ai eu un groupe difficile avec moi, vous savez, ma famille est incroyable. Nous y arriverons. »

Ses avocats font appels de dernière minute aux juges fédéraux, arguant que l’utilisation proposée de l’azote et le fait que Smith ait déjà été traumatisé par la tentative ratée de le tuer sont des formes de punition cruelle et inhabituelle interdites par la constitution américaine. Ils font pression pour obtenir un sursis à l’exécution, même si, à ce stade avancé, le sable dans le sablier commence à s’épuiser.

Alors que le buzzer retentit marquant la fin des 15 minutes, je pose une dernière question. S’il avait l’occasion de dire quelque chose au grand public, que serait-ce ?

« Vous savez, frère, je dirais : ‘Laissez place à la miséricorde’. Cela n’existe tout simplement pas en Alabama. La miséricorde n’existe vraiment pas dans ce pays quand il s’agit de…