“Je ne suis pas mort” – Hollywood Life

Britney Spears n’est pas encore prête pour que les gens commencent à faire des films sur sa vie. La pop star, 40 ans, a réagi en discutant d’un biopic britannique dans l’un de ses longs messages Instagram le mardi 8 novembre 2022. “Mec, je ne suis pas morte”, a-t-elle écrit, apparemment en réponse à Millie Bobby Brown18 ans, a récemment révélé à quel point elle aimerait le rôle de la chanteuse “Baby, One More Time”.

Britney a pris un ton impertinent dans sa publication Instagram. Elle y a posté une photo d’une porte et a écrit : “J’entends parler de gens qui veulent faire des films sur ma vie… mec, je ne suis pas morte !!!”

Le commentaire a dû piquer pour le Choses étranges star, qui a parlé de faire l’histoire de Britney de la “bonne manière lors d’une apparition sur Le spectacle de Drew Barrymore Lundi 7 novembre. “Je pense que son histoire, tout d’abord, résonne en moi”, a déclaré le Enola Holmes l’actrice a déclaré, tel que rapporté par Personnes. “Je grandis juste aux yeux du public en regardant ses vidéos, en regardant des interviews sur la façon dont elle était plus jeune… Je vois la ruée vers les mots [in her interviews] et je ne la connais pas, mais quand je regarde des photos d’elle, j’ai l’impression que je pourrais raconter son histoire de la bonne manière et la sienne seulement.

Britney a tourné sa colère contre sa famille ailleurs dans sa légende. Le message a continué, disant “C’est assez clair qu’ils m’ont préféré mort”, semblant faire référence à ses parents Jamie et Lynne Spears.

Plus tôt dans la note, Brit a accusé le couple d’avoir tenté de se suicider. “Bonne nouvelle, bonne nouvelle !!! Je respire toujours… », a commencé son message. « C’est marrant, les deux mêmes personnes qui m’ont donné la vie sont exactement les mêmes personnes qui me l’ont enlevée… mais devinez quoi !!! Je suis en vie et je respire à nouveau !!!” Plus tard dans la lettre, elle a ajouté de manière énigmatique: “Je suppose que ma famille va fermer ses portes maintenant.”

Britney n’a pas caché son hostilité envers sa famille, surtout depuis que son contrat de tutelle de 13 ans a pris fin l’année dernière. Le mois dernier, elle s’en est pris à Lynne après avoir supplié sa fille de la débloquer sur les réseaux sociaux. Dans un Instagram maintenant supprimé, le hitmaker “Womanizer” a dit à sa mère: “Prends tes excuses et va te faire foutre.”