Je ne suis pas mort – George Soros — RT World News

L’investisseur milliardaire et philanthrope libéral George Soros a annoncé lundi qu’il était « vivant et en bonne santé » après que des rumeurs selon lesquelles il était mort d’une crise cardiaque se soient propagées sur les réseaux sociaux.

« Les rumeurs selon lesquelles j’ai eu une crise cardiaque sont complètement fausses », Soros a annoncé via son compte Twitter officiel, ajoutant « Je suis vivant et en bonne santé. »

«George Soros mort» était à la mode sur Twitter depuis dimanche. La rumeur aurait été lancée cet après-midi-là par un militant irlandais de droite, qui a annoncé que « George Soros est décédé d’une violente crise cardiaque » attribuant la nouvelle à une poignée appelée « Politics For All Ireland ».

Le compte compte moins de 1 500 abonnés et, au cours des deux dernières années, a sporadiquement tweeté des messages anti-immigration et anti-confinement, ainsi qu’une série de posts en décembre dernier annonçant que le traîneau du Père Noël s’était écrasé en Irlande, quittant Saint Nick « dans un état critique ».















La nouvelle de la mort de Soros a déjà été annoncée prématurément. En 2013, Reuters a accidentellement publié une nécrologie inachevée pour le financier, qui disait : « George Soros, décédé XXX à l’âge de XXX ans, était un financier et un investisseur prédateur et extrêmement prospère, qui s’est paradoxalement opposé pendant des années au même type de capitalisme en roue libre qui lui a rapporté des milliards. »

Issu d’une famille juive de Hongrie, Soros a passé la Seconde Guerre mondiale à dissimuler ses ancêtres tout en travaillant avec les nazis occupants, un travail qu’il a dit plus tard qu’il devait faire, mais s’est senti « pas de culpabilité » sur. Il a déménagé au Royaume-Uni après la guerre et a commencé à travailler pour des banques britanniques et américaines. Soros a créé un fonds spéculatif en son propre nom en 1970 et s’est fait connaître lorsqu’il a vendu à découvert pour 10 milliards de dollars de livres sterling avant une baisse du taux de change en 1992, réalisant un bénéfice de 1 milliard de dollars et gagnant le surnom ‘ L’homme qui a brisé la Banque d’Angleterre’.

Soros est surtout connu, cependant, pour son activisme libéral. Ses Open Society Foundations sont un réseau mondial tentaculaire qui finance des ONG et des organisations caritatives visant à promouvoir le mondialisme et l’idéologie néolibérale de gauche. L’argent de Soros a financé l’activisme pro-immigration en Europe et financé les campagnes de « progressive » procureurs aux États-Unis, que les conservateurs accusent d’être « indulgent avec le crime ».

EN SAVOIR PLUS:

L’accès de Soros Junior à la Maison Blanche dévoilé – NYP

Soros a financé des campagnes de censure en ligne, détient une participation dans des centaines de médias mondiaux et a été le plus grand donateur lors des élections de mi-mandat de l’année dernière aux États-Unis.

Lorsque Soros décédera, son héritage sera perpétué par son fils, l’actuel président de l’Open Society Foundations, Alexander Soros, et par les diplômés de son Open Society University Network (OSUN). Lancé en 2020, OSUN a été décrit par Soros comme « le projet le plus important de ma vie » avec le milliardaire expliquant qu’il formerait des étudiants, y compris « les réfugiés, les personnes incarcérées, les Roms et autres groupes déplacés » pour « Promouvoir les valeurs d’une société ouverte.