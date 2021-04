«  Je ne suis pas mal à l’aise  », Randhir Kapoor à propos de son hospitalisation après avoir testé COVID positif

Jeudi, l’acteur-cinéaste de Bollywood Randhir Kapoor a été testé positif au Covid-19 et a été immédiatement hospitalisé à l’hôpital Kokilaben Dhirubhai Ambani de Mumbai.

Et maintenant, en parlant de la même chose, l’acteur principal a déclaré à ETimes dans une interview exclusive, que tout son équipe de cinq membres avait été testée positive pour le virus et avait été hospitalisée avec lui.

«Je n’ai aucune idée de la façon dont j’ai eu le COVID. Je suis surpris. Permettez-moi également de vous dire que l’ensemble de mon équipe de cinq membres a également été testée positive et que je les ai hospitalisés avec moi à l’hôpital Kokilaben Ambani,» Randhir Kapoor dit ETimes.

Quant à savoir s’il a ressenti des symptômes qui l’ont incité à passer le test, Randhir a déclaré: «J’ai ressenti un certain frisson et j’ai décidé qu’il valait mieux être en sécurité, j’ai donc subi le test. Mais dans l’ensemble, je ne suis pas mal à l’aise. Je n’ai pas de problème majeur. problème. Je ne suis pas essoufflé et n’ai pas non plus besoin de soins intensifs ou de soutien en oxygène. J’avais un peu de fièvre mais c’est parti maintenant. «

Dans son entretien, Randhir Kapoor a révélé que bien qu’il ait pris les deux doses de vaccin COVID, il a contracté le virus.

Il a également révélé que ses filles Karisma Kapoor et Kareena Kapoor Khan s’étaient également fait tester pour le virus et que leurs rapports étaient négatifs. Il a dit que sa femme allait bien aussi.

Plus tôt, jeudi, une déclaration du Dr Santosh Shetty, PDG et directeur exécutif de l’hôpital Kokilaben Dhirubhai Ambani disait: « L’acteur vétéran Shri Randhir Kapoor est admis à l’hôpital Kokilaben Ambani de Mumbai pour un traitement Covid-19 hier soir. Son état reste stable. »

L’homme de 74 ans a récemment fait les manchettes après que la Haute Cour de Bombay lui a demandé, à lui et à sa sœur Rima Jain, de soumettre le jugement de divorce de leur frère, feu Rajiv Kapoor, dans une affaire liée à la propriété.

Mercredi, Randhir a informé qu’il essayait de retracer les papiers de divorce à produire au tribunal et a délégué un traceur pour le travail.