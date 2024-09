« Je ne suis pas ici pour retirer les bâtons de la [skilled] les mains des gars, mais il doit y avoir une identité… Nous voulons jouer un jeu nord-sud rapide et agressif »

Avant le camp d’entraînement de 2024, l’entraîneur-chef Craig Berube a parlé des changements de style et de système qu’il anticipe pour l’équipe cet automne, en commençant William Nylander au poste de centre, de l’opportunité d’entraîner Mitch Marner, s’il chargera le jeu de puissance ou divisera les unités, et la charge de travail divisée dans le but.

Déclaration d’ouverture avant le camp d’entraînement

Nous avons un grand camp avec beaucoup de joueurs. Nous aurons trois groupes : le groupe A, le groupe B et un groupe de développement dans le groupe C. Hakanpaa débutera dans le groupe C pour se remettre de sa blessure, s’acclimater et le faire patiner. Nous le placerons ensuite dans le groupe A et le groupe B. C’est un camp compétitif. Je sens qu’il y a beaucoup de compétition à l’avant, à l’arrière et dans les buts, ce qui est génial.

Questions et réponses avec Craig Berube avant le camp

On a beaucoup parlé de la structure et du style de jeu que vous souhaitez. Il semble que vous ayez connu du succès à St. Louis lorsque vous avez joué du nord au sud et que vous ayez rencontré des problèmes lorsque vous avez joué de l’est à l’ouest. Est-ce plutôt un stéréotype que c’est votre style, ou est-ce que vous faites de votre mieux avec vos systèmes en fonction des joueurs que vous avez ? Que pouvons-nous attendre de cette équipe ?

Bérubé:Nous voulons vraiment être une équipe nord-sud, mais il y a des joueurs de haut niveau ici, plus que ceux que nous avions à St. Louis. Ce n’est pas que nous n’avions pas de joueurs talentueux à St. Louis. Je ne suis pas ici pour leur retirer la baguette des mains, mais il faut qu’il y ait une identité dans la façon dont nous voulons jouer, et nous voulons jouer un jeu nord-sud.

Nous voulons être une équipe difficile à affronter. Nous voulons mettre en échec. En même temps, nous avons un groupe de joueurs capables de marquer des buts.

En fin de compte, ce qui compte, c’est ce qui est le mieux pour l’équipe. C’est le plus important.

Plusieurs joueurs de la saison dernière reviennent à Toronto. Pouvez-vous nous parler des différences spécifiques que les fans verront avec cette équipe sous votre direction cette saison ?

Bérubé:Ils ont connu de très bons succès ici avec de grands joueurs qui ont marqué et des choses de cette nature, mais dans l’ensemble, ce sera un système différent et un style de jeu différent. Vous remarquerez la différence.

Nous avons amélioré notre noyau défensif en ajoutant trois gros défenseurs à l’arrière. Nous sommes beaucoup plus imposants à l’arrière. Je pense qu’il est vraiment important d’avoir de gros défenseurs qui se mettent en travers du chemin et qui mettent en échec, qui sont durs au filet, qui font des infériorités numériques et toutes ces sortes de choses.

Dans l’ensemble, nous voulons jouer un jeu nord-sud rapide, nous donner à fond et être agressifs.

Qu’attendez-vous de Mitch Marner ? Comment pouvez-vous aider Marner, qui évolue en saison régulière, à transposer ses performances en séries éliminatoires ?

Bérubé:C’est du passé. Je suis nouveau ici, évidemment. J’ai déjà été à côté de Mitch. C’est une personne formidable et un excellent joueur dans les deux sens. Il a été candidat à un Selke. Il fait des chiffres chaque année.

En ce qui concerne les séries éliminatoires, il s’agit de se préparer pour y arriver. Nous n’y sommes pas encore. Je ne vais pas me concentrer là-dessus. Je vais me concentrer sur le camp d’entraînement et inculquer les systèmes, l’éthique de travail et le combat nécessaires au camp et pour commencer la saison régulière.

Mitch est un élément essentiel de cette équipe. J’ai hâte de l’entraîner.

Combien de fois avez-vous écrit des lignes, les avez-vous effacées et recommencées cet été ? Où voyez-vous jouer William Nylander et Max Domi ?

Bérubé:Cela se passe beaucoup de choses pendant l’été et avant le camp. Les choses changent. Nous le savons tous.

Je vais faire débuter Willy au milieu du camp. Max sera probablement sur son aile pour commencer. C’est là que nous allons commencer maintenant, et nous partirons de là.

Pourquoi voulez-vous commencer Nylander au milieu ?

Bérubé:Avec ses habiletés, il peut être un excellent transporteur de rondelle de notre zone à la zone offensive. Il est fort et grand. Il est habile. Chaque fois que vous pouvez placer quelqu’un comme lui au milieu de la glace, je crois que c’est un élément vraiment important.

Philosophiquement, préférez-vous charger une unité en avantage numérique, ou voyez-vous un avantage dans deux unités équilibrées ?

Bérubé:Cela dépend de votre équipe. J’ai utilisé deux unités dans le passé, pour la plupart, à Saint-Louis. Mais ce jeu de puissance a été très efficace pendant un certain nombre d’années.

Je sais que vous allez évoquer les séries éliminatoires de l’année dernière. Eh bien, vous pouvez passer par des périodes de disette. Cela arrive à toutes les équipes. Ce n’était tout simplement pas le bon moment pour eux, mais c’est une très bonne unité en avantage numérique.

Nous verrons cela lors du camp d’entraînement.

Le nombre record de départs de Joseph Woll est de 23. Celui d’Anthony Stolarz est de 24. Avez-vous déjà une idée de la manière dont la charge de travail pourrait être répartie entre ces deux-là ?

Bérubé:Ils vont tous les deux jouer plus de matchs que par le passé. C’est la meilleure façon pour moi de répondre à cette question.

C’est une belle compétition. Matt Murray est là. Il y a une bonne compétition devant les buts. Cela se verra au camp. Nous les verrons probablement jouer plus de matchs que par le passé.

Qu’est-ce qu’Easton Cowan doit vous montrer pour prouver qu’il est prêt au camp ?

Bérubé:C’est un travailleur. Il a été performant chez les juniors, évidemment, et a eu beaucoup de succès. En regardant les matchs des débutants, il est clair que ce gars travaille. C’est un compétiteur.

En fin de compte, il doit être précis. Beaucoup de joueurs qui sortent du hockey junior ont encore les habitudes juniors. Il doit nous montrer qu’il n’a plus ces habitudes juniors.

Pensez-vous que le traitement punitif des joueurs peut être efficace ? Il est indéniable que le coaching n’a jamais comporté de sanction dans le passé.

Bérubé:Tout le monde doit être tenu responsable, moi y compris. Cela commence par moi, bien sûr.

Selon moi, on peut contrôler deux choses : son travail et sa compétition en tant que joueur. Quand les joueurs ne travaillent pas et ne participent pas à la compétition, ils vont avoir des problèmes. C’est inacceptable, à mon avis.

Les erreurs arrivent. Lorsque vous demandez des comptes aux joueurs, tout dépend de ce qui s’est passé à ce moment-là et de choses comme ça.

Pour moi, le plus important, c’est quand les joueurs commencent à se responsabiliser mutuellement dans le vestiaire. C’est à ce moment-là que vous savez que vous avez quelque chose à gagner.

Quelles sont les attentes que vous avez pour le camp d’entraînement ? Que comptez-vous demander à ces joueurs en particulier ?

Bérubé:La compétition est notre priorité. Comme je l’ai dit, nous voulons aussi inculquer une identité au camp. Il faut aussi mettre en place les systèmes. Ce sera différent du passé. C’est un nouveau système ici, et c’est important.

Je pense que l’identité est un élément essentiel. Nous voulons être une équipe qui, lorsque d’autres équipes nous affrontent, sait qu’elles vont recevoir la même chose des Maple Leafs ce soir, que ce soit à domicile ou à l’extérieur. Cette identité est vraiment importante et je veux m’y intéresser au camp d’entraînement. C’est vraiment important.