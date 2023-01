“Je ne suis pas Harry Potter” – Erik ten Hag rejette les éloges alors que le retour en forme de Marcus Rashford à Manchester United se poursuit

Erik ten Hag a refusé de s’attribuer le mérite de la forme époustouflante de Marcus Rashford, déclarant: “Je ne suis pas Harry Potter.”

L’attaquant de Manchester United est sur une course impressionnante, marquant 11 buts en 11 matches depuis son retour à Old Trafford après la Coupe du monde au Qatar.

Getty Rashford est tout simplement sensationnel depuis son retour de la Coupe du monde

AFP Ten Hag admet qu’il ne peut pas revendiquer le mérite de la reprise de forme de Rashford

En conséquence, le joueur de 25 ans est actuellement l’un des meilleurs joueurs de la Premier League et montre peu de signes de ralentissement.

United est de nouveau en action samedi soir alors qu’il accueille Reading au quatrième tour de la FA Cup, un match qui sera diffusé en direct sur talkSPORT.

Mais alors que Rashford espère ajouter aux 18 buts qu’il a déjà marqués cette saison, l’entraîneur-chef néerlandais de United estime que seul l’attaquant peut revendiquer le mérite de sa spectaculaire remontée en forme.

S’adressant aux médias, Ten Hag : « Je ne suis pas Harry Potter ! C’est juste de la confiance.

«Chaque joueur doit faire et obtenir sa propre confiance. Il s’est battu pour ça, il a investi là-dedans.

« Bien sûr, avec mon équipe d’entraîneurs, nous apportons des structures, notamment dans la manière de jouer qui lui donne les routines dont il a besoin pour se mettre dans la bonne position.

AFP Rashford espère continuer sa forme pendant un certain temps encore

“Mais finalement, c’est à lui, au joueur, et quand le joueur a confiance alors je suis convaincu de la façon dont nous travaillons – la manière de jouer est la plus importante mais aussi l’environnement et la culture sont aussi importants – que le joueur peut donner le meilleur de lui-même.

“Il est évident que Marcus en ce moment est en très bonne forme, en très bonne forme. Je pense que de jour en jour, d’entraînement en entraînement, de match en match, les routines prennent effet.