CHER HARRIETTE: Je n’ai jamais été une personne du matin. Je préfère rester éveillé jusqu’à ce que le soleil se lève plutôt que de me réveiller avant.

Malheureusement, ce semestre, un cours dont j’ai besoin pour ma majeure a lieu à 8 heures du matin. Non seulement c’est à 8 heures, mais c’est aussi un cours de 75 minutes avec plus de 350 personnes dans une pièce mal ventilée.

Mon professeur prétend qu’elle comprend à quel point le cours est précoce pour les étudiants, mais malgré cela, elle utilise un programme de présence qui suit votre emplacement et elle ne publie pas ses notes de cours complètes en ligne.

Étant donné que je dois assister à cette conférence et être vigilant pendant que je suis en cours, avez-vous des conseils pour avoir de l’énergie le matin ? La question la plus utile serait peut-être de savoir s’endormir la nuit.

— Première conférence

CHER PREMIÈRE CONFÉRENCE: Pour s’endormir plus tôt, il faut s’entraîner à calmer son cerveau et à accueillir le sommeil. Éteignez tous les appareils électroniques quelques heures avant de vous coucher. Cela inclut le téléphone portable, la tablette, l’ordinateur et même la musique, à moins que la musique ne soit calme et apaisante.

Rendez votre espace sombre. Ne consommez pas de caféine ou d’alcool trop près de l’heure du coucher. Pensez à prendre de la mélatonine ou un autre stimulant naturel du sommeil.

Pour ce qui est de rester vigilant en classe, assurez-vous de manger quelque chose à l’avance, même s’il ne s’agit que d’un fruit. Buvez suffisamment d’eau. Asseyez-vous sur le bord de votre siège, pas affalé en arrière.

Asseyez-vous le plus loin possible devant la salle afin de pouvoir voir votre instructeur. Prenez de nombreuses notes afin de rester engagé tout au long de la conférence.

CHER HARRIETTE: Mon amie a un ex-petit-ami dont elle est devenue très obsédée à la fin de leur relation – et après.

Elle vérifie constamment ses comptes de réseaux sociaux pour voir ce qu’il fait et pour voir s’il est dans une nouvelle relation. Une fois, il a posté une photo d’une autre fille sur son Instagram et mon ami l’a perdue pendant quelques jours. Elle était vraiment triste et voulait lui tendre la main pour « tourner la page », mais je sais qu’elle veut juste se remettre ensemble.

Il a clairement fait savoir que leur relation était terminée, mais a insisté sur le fait qu’ils pouvaient rester amis.

En tant qu’amie, je peux dire que ce n’est pas sain pour elle. Penser à lui la distrait pendant la majeure partie de la journée. Comment devrais-je lui suggérer de laisser tomber ça ?

Je ne peux pas contrôler ce qu’elle fait et je ne le voudrais pas non plus, mais dans son intérêt, je ne pense pas qu’ils devraient même être amis. Comment exprimer cela sans exagérer ?

– J’ai raccroché avec mon ex

CHER raccroché à EX: Vous ne pouvez pas faire grand-chose tant que votre ami est obsédé par cet homme.

Elle a laissé son esprit et son cœur être emportés en lui. Tant que ce sort n’est pas rompu, elle ne pourra pas vraiment vous entendre.

Vous pouvez lui recommander de consulter un thérapeute pour l’aider à traverser cette période difficile. Un professionnel qualifié peut l’aider à examiner ses choix et leur impact sur sa vie. Elle peut acquérir des outils pour gérer les émotions extrêmes.

En tant qu’ami, vous pouvez l’inviter à faire des choses avec vous et d’autres personnes qui pourraient détourner l’attention de cet homme. Restez près d’elle si vous le pouvez. Votre soutien devrait l’aider à comprendre qu’elle n’est pas seule.

Harriette Cole est styliste de vie et fondatrice de DREAMLEAPERS, une initiative visant à aider les gens à accéder à leurs rêves et à les réaliser. Vous pouvez envoyer vos questions à [email protected] ou aux coordonnées d’Andrews McMeel Syndication, 1130 Walnut St., Kansas City, MO 64106.