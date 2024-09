« Je ne suis pas encore guérie » : une femme atteinte d’un cancer incurable promet de continuer à se battre

Heather Appleton vient de renouveler son passeport pour dix ans.

« Je ne vais pas encore me faire soigner », a déclaré Appleton, 61 ans, atteint d’un cancer incurable, le myélome multiple.

Appleton a été diagnostiqué il y a huit ans après s’être blessé alors qu’il jouait à un match de balle lente à Dorchester.

« J’ai senti un bruit sec dans mon dos et j’avais en fait fracturé ma colonne vertébrale à cause d’une tumeur », a déclaré Appleton, qui ne l’a découvert que des mois plus tard.

« Je pensais que ce n’était que des douleurs musculaires. Je suis allée en Irlande pour le mariage de ma fille et je n’ai découvert la gravité de la douleur qu’après avoir consulté un physiothérapeute, un acupuncteur et mon médecin de famille. J’avais du mal à marcher tellement la douleur était intense. »

Elle est allée aux urgences, a subi un examen d’imagerie et a découvert la tumeur. Il a fallu procéder à une opération d’urgence puis à une chimiothérapie.

« C’est incurable, mais c’est traitable », a-t-elle déclaré.

« Ce fut une véritable montagne russe. Je ne peux pas mentir. »

Heather Appleton, une survivante du myélome multiple, prend la parole lors de la Marche des champions à Dorchester, en Ontario, le 8 septembre 2024 (Source : Brent Lale/CTV London)

Ev McDowell, 24 ans après son diagnostic initial, a lancé le London Myeloma Support Group.

« Je me souviens avoir rencontré Heather peu de temps après son diagnostic, et je pense qu’elle avait eu une vie assez difficile avec beaucoup de maux de dos avant qu’ils ne reçoivent un diagnostic », a déclaré McDowell.

« C’est une vraie battante. Je me souviens qu’elle a subi une greffe de cellules souches et que ça n’a pas marché, et je me suis sentie tellement mal pour elle. Elle prend un médicament depuis longtemps maintenant, et je trouve qu’elle est une femme très résiliente, active et qui vit la meilleure vie possible. »

Appleton organise à nouveau un cours de cardio à faible impact sur Zoom deux ou trois fois par semaine et a dirigé l’échauffement avant la Marche des Champions de dimanche à Dorchester pour les survivants du myélome multiple, leurs familles et leurs soignants.

La marche de cette année a permis de recueillir près de 100 000 $ et, depuis sa création, plus d’un million de dollars a été collecté pour la recherche.

En 2020, on estimait que 3 400 Canadiens recevraient un diagnostic de myélome multiple, un cancer incurable des plasmocytes de la moelle osseuse.

Des survivants du myélome multiple se rassemblent pour une photo lors de la 16e Marche annuelle des champions à Dorchester, en Ontario, le 8 septembre 2024. (Source : Brent Lale/CTV London)

Cependant, au cours des dernières années, la recherche a produit de nouveaux traitements, augmentant la durée de vie (qui était récemment de deux à cinq ans) des patients et l’espoir est qu’un remède soit bientôt en vue.

« C’est un peu décourageant, mais l’espérance de vie augmente », a déclaré Appleton.

« Nous sommes un groupe de patients atteints de cancer qui coûtent cher, car les médicaments sont chers, mais ils fonctionnent. Les soins de santé que j’ai reçus à Londres ont été excellents. »

Elle prévoit participer à cette Marche des Champions dans les années à venir et profiter de ce passeport de 10 ans.