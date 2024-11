Je ne suis pas en sécurité dans les cinémas américains à cause des armes à feu

Saoirse Ronan est partisane du cinéma indépendant, mais l’actrice dit qu’elle ressent désormais le besoin de mettre en balance son plaisir du cinéma et ses inquiétudes concernant sa sécurité physique.

L’actrice irlandaise, quatre fois nominée aux Oscars, a déclaré lors « Circuit des récompenses » de Variety podcast a déclaré qu’elle trouvait les cinémas américains « horribles » en raison du manque de contrôle des armes à feu. Des tournages antérieurs en salles ont eu lieu lors des projections de « The Dark Knight Rises » (2012) et « Trainwreck » (2015). Il y avait une menace publique de fusillade massive avec la sortie de « Joker » en 2019, mais aucune attaque n’a eu lieu.

« Je ne me sens pas en sécurité en allant au cinéma parce que je ne suis pas sûr que quelqu’un va sortir une arme. C’est horrible », a déclaré Ronan. « Il y a des gens dont je suis proche qui ne se sentent pas en sécurité et ne peuvent plus aller à New York parce qu’ils se font attaquer au hasard dans la rue à cause du contenu TikTok. »

La star d’« Outrun » et de « Blitz » a ajouté à propos de la prochaine élection présidentielle américaine : « L’Amérique joue un rôle si important dans la façon dont le monde fonctionne. Si vous tombez, la grande majorité d’entre nous tombera. S’il vous plaît, ne soyez pas sur la clôture. Les indécis influenceront cette élection dans un sens ou dans l’autre.»

Ronan est né aux États-Unis et a ensuite déménagé en Irlande à l’âge de trois ans. Ronan a eu son rôle marquant à l’âge de 12 ans dans « Atonement », qui lui a valu sa première nomination aux Oscars.

« J’ai choisi de faire ‘Atonement’ plutôt que ce film d’action à gros budget que j’avais acheté en même temps », a récemment déclaré Ronan à Kate Erbland d’IndieWire. «Même à l’époque, quand j’étais enfant, je me disais: ‘Ce film va avoir une longévité contrairement à ce film.’ J’ai toujours voulu m’impliquer dans autant de projets que possible et qui durent. Cela ne voulait pas dire qu’ils devaient l’être, ou cela ne voulait pas dire qu’ils devaient nécessairement être des « intellectuels », mais j’avais juste besoin de les connecter et j’avais besoin de sentir qu’ils en valaient la peine.

Ronan a poursuivi : « J’ai aussi en quelque sorte un œil sur le fait que j’ai réalisé beaucoup de films indépendants, ce que j’adore, mais je ne veux pas seulement être catalogué comme « la fille indépendante ». Je veux aussi faire de grandes choses. Plus je vieillis et plus ma vie personnelle s’enrichit, plus je dois réfléchir avant de dire oui à un emploi. J’ai beaucoup de chance d’être dans une position où je peux me permettre de dire oui ou non à un emploi, et j’en suis très conscient. Mais je pense que cela doit être quelque chose qui vaut mon énergie. Je pense que plus je vieillis, plus je suis expérimenté, plus je veux être poussé, plus je veux être poussé en tant qu’acteur. Cela a toujours été là, mais j’ai l’impression que plus vous possédez de compétences, plus vous voulez être testé.