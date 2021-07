Le couvreur de Surrey Perry a décrit la prise d’assaut du stade national anglais sans billet, ce qu’environ 2 500 fans ont réussi à faire lors d’une incursion qui a provoqué un choc généralisé, comme « p*ss facile ».

L’homme de 25 ans a estimé qu’il avait été sur une cintreuse qui comprenait 20 canettes de cidre et « une charge » de « poudre » qu’il « frappé » quand il a été filmé, découvrant son dos avec la fusée allumée qui en sortait plus tôt dans la journée.

L’impénitent Perry a déclaré qu’il avait bu depuis 8h30 le « le plus grand jour de ma vie » et connaissait les compétences requises pour se faufiler dans un match sans payer, ayant réussi le même coup pour la victoire de l’Angleterre en demi-finale contre le Danemark quatre jours plus tôt.

| NOUVEAU : la journée de Charlie Perry le dimanche 🌅 Commencer à boire à 8h30 ed Abattre 20 canettes👀 « J’ai cogné un tas » de « poudre »💥 Coincé allumé, flambe le cul (pour remonter le moral des gens après Covid)⚽️ A soudoyé un steward pour entrer dans les Euros final « Je ne suis pas désolé, j’étais hors de mon visage et j’ai adoré » pic.twitter.com/zkbXtIXauQ – Nouvelles pour tous (@NewsForAllUK) 14 juillet 2021

Je ne savais pas que le gars de l’équipement était la même personne que le gars du cul. L’homme est devenu viral deux fois — le père de saka (@mattjamesd) 15 juillet 2021

Des fans horrifiés – dont beaucoup avaient payé des centaines de dollars pour assister au match – ont critiqué la police et les forces de sécurité dans le cadre d’un scandale national à la suite de l’horreur, lorsque le père du défenseur anglais Harry Maguire faisait partie des personnes touchées par le tas. dans, souffrant de côtes endommagées.

« Il n’y avait pas de règles ce jour-là », Perry a déclaré au Sun, enfilant le même chapeau de seau Louis Vuitton distinctif qu’il portait ce jour-là, qui, selon le magasin, valait plus de 750 $.

« Tout ce que je sais, c’est que j’ai tout aimé. J’étais hors de mon visage et j’ai adoré chaque minute. De toute évidence, je n’avais pas de billet. J’étais entré comme un bavard [chancer] avant, donc je savais déjà comment entrer dans le stade.

En référence à la flambée, Perry a déclaré: « Après 18 mois de misère, je pensais que cela rassemblerait les fans anglais. » Voyez, tandis que d’autres sèment la division, il essayait de rassembler le public britannique, comme les deux joues de un âne embrassant une fusée allumée. – James (@trymybest18) 15 juillet 2021

Et les gens pensaient que Marcus Rashford était un modèle. – Mike (@__Michael_Prior) 14 juillet 2021

Perry a déclaré qu’il avait dépensé environ 345 $ en pots-de-vin, donnant d’abord un revers à un vérificateur de Covid-19 à l’entrée initiale, puis utilisant de l’argent pour persuader un intendant aux portes principales.

Il a fièrement posé pour une photo devant le terrain une fois qu’il y était, et dit maintenant qu’il attend avec impatience un voyage pour la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Le feu d’artifice, quant à lui, représentait un « très irresponsable » cascade dont il était moins conscient en raison de son état de conscience à l’époque.

Top mec !👏👏👍😎 J’aurais aimé qu’il ait pris les pénalités aussi !… il aurait pu faire un sacré bon coup ! 😉 Cela aurait été la fin parfaite de sa journée et aurait immédiatement donné lieu à un titre de chevalier d’une nation reconnaissante ! 😉 – Andy (@andyosb) 15 juillet 2021

« Après 18 mois de misère, je pensais que cela rassemblerait les fans anglais », dit-il de sa journée mouvementée.

« C’était le plus grand jour du football anglais depuis 55 ans. Il y avait des milliers de fans à Leicester Square, l’ambiance était incroyable.

«Tout le monde s’amusait et il y avait un peu de compétition pour faire des trucs, alors j’ai juste pensé que j’allais mettre la poussée dans mes fesses.

Il sera très probablement une « célébrité » sur love island 2022 🙄. – Cheryl Morgan (@chezzamorg) 15 juillet 2021

🤔 Et pourtant, les médias demandent que Gareth Southgate soit fait chevalier.. 🤣 – Kenny Boyce (@boyce_kenny) 15 juillet 2021

« Ce fut le plus grand jour de ma vie à part Chelsea contre Man City en Ligue des champions [final].

«La fusée a brûlé pendant environ dix secondes autour des joues. Je n’ai rien ressenti parce que j’étais très ivre. Personne ne m’a osé le faire.

« Je ne dis pas désolé. Mes amis et moi avons passé l’une des six meilleures semaines de notre vie. »