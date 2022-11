Je ne suis pas convaincu que nous ayons besoin de ces fortes hausses d’impôts, Chancelier – et voici pourquoi

CE sont des temps économiques inquiétants.

Les taux d’intérêt – et le coût de nos prêts hypothécaires – montent en flèche, nous prévoyons que nous nous dirigerons vers la plus longue récession en 100 ans et que le chômage devrait encore augmenter.

Les initiés du Trésor ont joyeusement informé que nous devons augmenter les impôts Crédit : AFP

Notre chancelier, Jeremy Hunt, a la tâche peu enviable d’essayer de commencer à réparer nos finances dans son budget très attendu du 17 novembre (ou événement fiscal, comme l’appelle le gouvernement).

Nous avons entendu de nombreux briefings sombres sur un trou noir terrifiant de 50 milliards de livres sterling dans nos finances.

Les initiés du Trésor ont joyeusement informé que nous devons augmenter les impôts à des niveaux exorbitants ET réduire des dizaines de milliards de livres sterling dans les dépenses publiques pour que les sommes s’additionnent.

Mais j’invite à la prudence en ce qui concerne ce plan de hausses d’impôts.

Je ne suis pas convaincu que nous en ayons besoin. Et je vais vous dire pourquoi.

Tout d’abord, il n’y a pas lieu de paniquer, le Royaume-Uni a bien résisté aux pays de l’UE, avec une croissance plus rapide que l’Allemagne et d’autres.

Le problème est qu’une grande partie du pessimisme provient de prévisions, qui s’avèrent pour la plupart erronées.

La marge d’erreur avec laquelle le chancelier peut prendre ses décisions peut être très large.

SERREZ ET ÉCONOMISEZ

Il est tout simplement anticonservateur à ce stade du cycle économique d’augmenter encore plus les prélèvements sur les Britanniques en difficulté.

Les impôts sont déjà à leur plus haut niveau en 70 ans, et alors que nous nous dirigeons vers la récession, de nombreuses familles ne peuvent tout simplement plus se permettre de payer.

Je le vois dans ma circonscription locale de Chingford et Woodford Green.

Les familles réduisent déjà leur épicerie hebdomadaire – remettent soigneusement ce paquet de biscuits ou carton de jus parce que c’est tout simplement trop cher, ou doivent économiser et économiser pour payer les uniformes scolaires de leurs enfants.

Pire encore, le rapport de la Banque d’Angleterre prédisant que nous nous dirigeons vers la plus longue récession depuis un siècle n’a même pas pris en compte la possibilité que les impôts augmentent à nouveau.

Je crains que leur sombre prédiction ne soit encore pire si les impôts sont maintenant augmentés.

Si nous augmentons encore les impôts, nous risquons fort de rendre la récession encore plus profonde et plus douloureuse.

Ce n’est pas un risque que nous devrions prendre.

Le Premier ministre Rishi Sunak fait face à des problèmes économiques mondiaux difficiles Crédit : PA

C’est un principe fondamental du Parti conservateur que de maintenir les impôts aussi bas que possible.

Cela ne signifie pas les couper quand nous ne pouvons pas nous le permettre.

Mais nous devons nous méfier de donner l’impression que nous sommes les mêmes que le Parti travailliste – cherchant toujours à augmenter les impôts lorsque les choses se compliquent – détruisant l’économie.

A terme, la charge fiscale doit baisser. Si nous l’augmentons à nouveau dans ce budget, il sera impossible de le réduire d’ici les prochaines élections, qui devraient avoir lieu en 2024.

Toutes les nations riches sont aux prises avec la même tempête économique – nous devons blâmer l’invasion diabolique de l’Ukraine par Covid et Vladimir Poutine.

Pourtant, nous semblons être les seuls à augmenter les taux d’intérêt et les impôts en même temps.

En fait, un récent chef du Trésor a même énoncé le danger des hausses d’impôts maintenant.

Nick Macpherson a déclaré: “Il est également nécessaire d’avoir un système fiscal et réglementaire qui encourage l’entreprise.”

Il y a une autre raison pour laquelle nous ne devrions pas nous précipiter pour des hausses d’impôts – le redoutable trou noir budgétaire de 50 milliards de livres sterling dont tout le monde parle n’est peut-être pas si grand ou même n’existe pas après tout.

Le programme de soutien au coût de la vie – dont le coût était autrefois prévu de 150 milliards de livres sterling – diminue rapidement.

Prenez le plan de sauvetage du coût de la vie qui a plafonné les prix moyens de l’énergie des ménages pour aider les gens à faire face à la flambée des factures de gaz et d’électricité, annoncé par Liz Truss en septembre.

Cela ne devrait pas être aussi cher qu’on le craignait autrefois.

Les prix moyens de l’essence ont chuté de 60 % à la fin d’octobre.

Le prix par mégawattheure de gaz est bien inférieur à 90 £, contre environ 300 £ en août.

Tout le monde peut voir que le coût d’un réservoir d’essence a chuté par rapport aux pics paralysants que nous avons connus cet été.

Cela signifie que le programme de soutien au coût de la vie – dont le coût était autrefois prévu de 150 milliards de livres sterling – diminue rapidement.

Cela aidera massivement la chancelière.

Bon nombre des problèmes économiques de la Grande-Bretagne sont mondiaux.

Les verrouillages sans fin de Covid ont provoqué l’effondrement de chaînes d’approvisionnement cruciales et l’économie mondiale a eu du mal à rebondir après la pandémie.

Cela alimentait déjà l’inflation.

ÉCONOMIE DE BÉGAIEMENT

Puis une autre catastrophe a frappé en février, lorsque le dictateur mégalomane Poutine a envoyé son armée de l’autre côté de la frontière pour envahir l’Ukraine.

L’Occident – à juste titre – a riposté en imposant des sanctions et en fermant l’accès au pétrole et au gaz russes.

C’était la bonne chose à faire. Mais cela a également alimenté l’inflation – en particulier des prix de l’énergie, mais aussi de l’alimentation.

Rishi Sunak et son chancelier ont tout à fait raison d’essayer de rassurer les marchés sur le fait qu’ils saisiront notre économie chancelante.

Mais au fur et à mesure qu’ils parcourent les feuilles de calcul et approuvent les décisions, un mot d’avertissement – ​​faites attention à ne pas augmenter les impôts.

Les électeurs ne nous le pardonneront peut-être pas.

Ce dont nous avons besoin le plus tôt possible, c’est de la croissance.

Et surtout, l’économie britannique repose sur les petites entreprises pour la croissance et la création d’emplois.

Ils ont besoin de leurs réductions d’impôts si nous voulons assurer la croissance et éviter une récession terriblement profonde.