« Je ne suis pas chanteuse, mais je peux chanter Sweet Dreams au karaoké » : la playlist honnête d’Eve | Musique

La première chanson dont je suis tombé amoureux

La première chanson qui m’a vraiment marqué, c’était Cappucino de MC Lyte. Quand j’ai vu la vidéo, j’ai eu cette étincelle : « Peut-être que je pourrais faire ça. Je pourrais être une rappeuse. » J’ai adoré son attitude et son style.

La chanson qui me fait me lever le matin

Je suis sur un single avec Sia et Chaka Khan, ce que je n’arrive pas à croire. Il s’appelle Immortal Queen, et c’est un hymne tellement puissant et magnifique. C’est la chanson parfaite pour se lever le matin.

Le premier single que j’ai acheté

Love Me Browning de Buju Banton, probablement d’un des marchés de rue que nous avions l’habitude d’avoir à Philadelphie, ou peut-être que ma tante m’a emmené dans un magasin. Je ne m’en souviens plus, mais je sais que c’était mon premier single en cassette.

La chanson que je fais à karaoké

Sweet Dreams (Are Made of This) des Eurythmics est une chanson qui plaira à tout le monde. De plus, on se sent bien en la chantant. Je ne suis pas chanteuse, mais en terme de tessiture, je peux presque la chanter.

La meilleure chanson à jouer lors d’une fête

C’est difficile parce qu’il y en a des millions. Et puis mes goûts changent en fonction de l’ambiance de la soirée. Ça peut être un disque d’afrobeats, de hip-hop ou de disco. Je suis obsédé par l’amapiano. Je jouerais probablement Not Like Us de Kendrick Lamar parce que c’est le hit du moment.

La chanson qui a changé ma vie

C’est probablement le premier couplet que j’ai écrit pour What Y’all Want, issu de mon premier album Let There Be Eve… Ruff Ryders’ First Lady. Je l’ai écrit dans un SUV devant le théâtre Apollo à Harlem. J’étais la nouvelle fille qui avait signé chez Ruff Ryders, donc j’avais quelque chose à prouver. Ce devait être le couplet le plus dingue auquel je pouvais penser. C’était une question de vie ou de mort.

La chanson qui me fait pleurer

J’avais What a Wonderful World de Louis Armstrong dans ma playlist d’accouchement. Si j’y pense maintenant, ça me fera pleurer. Mon mari et moi avons choisi des chansons à tour de rôle. Il a choisi Starman de David Bowie. Il y avait tellement de belles chansons. Mais non, nous n’avions pas Push It de Salt-N-Pepa !

La chanson dont je connais inexplicablement toutes les paroles

Shook Ones de Mobb Deep. Si ça passe, je le rapperai comme si je l’avais écrit. C’est un très bon disque.

La chanson que j’aime secrètement mais que je dis à tout le monde que je déteste

J’aime tous mes choix de chansons bizarres ! J’adorais Abracadabra du Steve Miller Band bien avant qu’Eminem ne l’échantillonne sur Houdini.

La chanson que je ne peux plus écouter

J’ai beaucoup écouté Woman de Doja Cat quand j’étais enceinte. C’est un très beau disque, mais il a besoin d’une pause. J’y reviendrai.

La chanson que j’aurais aimé écrire

Get Lucky de Daft Punk avec Pharrell Williams.

La chanson que je veux jouer à mes funérailles

Je ne veux pas y penser. Je ne crois pas non plus aux funérailles traditionnelles. Je pense que les funérailles sont des choses très morbides. Je veux être incinérée et placée dans une belle urne.

