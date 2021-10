« Je ne suis pas Asim Riaz 2.0 », déclare Umar Riaz alors qu’il entre dans l’émission Salman Khan

La nouvelle saison de « Bigg Boss » gardera les téléspectateurs sur le bord de leurs sièges. Les concurrents ont commencé à entrer dans la maison et les fans sont impatients de savoir qui fera partie du spectacle.

Umar Riaz, le frère d’Asim Riaz, est apparu dans l’émission de Salman Khan et était accompagné d’Asim. Il serra Salman dans ses bras et lui dit qu’il était venu faire sa propre marque. Salman a demandé à Umar s’il serait une autre version d’Asim ou non, ce à quoi il a répondu : « Je ne suis pas Asim 2.0. Je veux que les gens se souviennent de moi en tant qu’Umar Riaz de Bigg Boss 15″.

Jay Bhanushali, Vishal Kotian, Tejasswi Prakash, Vidhi Pandya, Simba Nagpal, Umar Riaz, Ieshaan Sehgal et Donal Bisht sont parmi les autres prétendants qui sont entrés dans la maison.

Salman a accueilli les participants dans la jungle dans son propre style, dansant sur Jungle Hai Aadhi Raat Hai tout en étalant « sankats » après « sankats » pour les détenus. Il a eu des discussions ouvertes avec les prétendants avant le « dangal » dans son propre « andaaz » amusant. Les participants découvrent à quel animal ils ressemblent dans cette jungle au cours de ce spectacle, et pour ce faire, ils se retrouvent face au « Super Miroir » pour voir le reflet de l’animal à l’intérieur d’eux !

Les producteurs ont proposé un concept de jungle cette année, dans lequel les candidats devraient rester dans une jungle avant d’entrer dans la maison principale. Les anciens gagnants de Bigg Boss Rubina Dilaik, Shweta Tiwari et Gauahar Khan sont tous prêts à entrer dans la maison « Bigg Boss 15 » avec leurs propres tribus, selon un récent tweet de Colors TV.