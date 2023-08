Je ne suis pas allé à l’université comme mes parents le voulaient mais maintenant je gagne six chiffres et j’ai un travail de rêve – les snobs ne peuvent pas croire mon succès

CETTE femme a prouvé qu’il n’est pas nécessaire d’aller à l’université pour réussir – car son apprentissage lui a assuré un salaire à six chiffres.

Rachel Dudok a réussi à atteindre ses objectifs de carrière malgré le refus de l’enseignement supérieur pour une approche plus pratique.

Rachel Dudok a tracé son propre chemin vers le succès sans aller à l’université Crédit : Nine/Rachel Dudok

L’apprentie star s’est éloignée du plan directeur de ses parents mais les a quand même rendus fiers Crédit : Instagram/racheldudok

Pendant son enfance à Hong Kong, ses parents étaient déterminés à envoyer leur fille à l’université pour faire progresser ses connaissances.

Ils avaient de grands rêves pour l’avenir de Rachel et espéraient qu’elle deviendrait une professionnelle respectable, comme un médecin ou un avocat.

Mais il s’est avéré que leur enfant bien-aimé avait ses propres idées dans sa manche, dont aucune n’incluait l’inscription à un cursus universitaire.

Rachel était toujours déterminée à les rendre fiers, mais voulait tracer son propre chemin – même s’ils le considéraient comme un itinéraire peu orthodoxe.

Au lieu de cela, elle s’est lancée dans un incroyable apprentissage de quatre ans avec la compagnie aérienne Qantas pour devenir ingénieure de maintenance d’aéronefs.

Bien qu’elle se soit éloignée du plan directeur de ses parents, la pionnière dit qu’ils célèbrent maintenant le fait qu’elle l’a fait toute seule.

Rachel a déclaré à 9News: « Ils sont fiers que j’aie fait quelque chose de moi-même et que je réussisse moi-même.

« J’ai une carrière enrichissante, je gagne beaucoup d’argent et je suis heureux dans mon travail. Je contribue, je fais une différence.

« C’est ce qu’ils voulaient pour moi, ce n’est tout simplement pas le chemin qu’ils auraient voulu que je prenne. »

L’apprentie star est également satisfaite du fait que les snobs ne peuvent pas croire à son succès après avoir évité l’université.

Rachel a expliqué que la nature active de son apprentissage lui a permis d’acquérir des compétences et des connaissances vitales en cours de route, plutôt que de simplement lire à ce sujet.

Elle a poursuivi: « Ils ne peuvent tout simplement pas comprendre le fait qu’il s’agit d’un apprentissage de quatre ans et qu’il ne s’agit pas en fait d’un diplôme universitaire pour faire un travail très technique et hautement qualifié comme la maintenance d’aéronefs.

« Ils n’associent pas nécessairement ces rôles hautement qualifiés à une formation commerciale. »

Même si elle a décroché le travail de ses rêves, Rachel, qui vit en Australie, tenait toujours à acquérir le plus de connaissances possible.

Elle a ensuite complété des diplômes en commerce international et en gestion du leadership pour continuer à gravir les échelons vers le succès.

Armée à la fois d’une richesse de sagesse et d’une expérience de première main, elle a maintenant obtenu un rôle encore plus important.

Rachel est devenue responsable nationale de la formation technique chez le fabricant japonais de mines et de construction Komatsu.

Elle a expliqué que son expérience commerciale lui permet de s’identifier facilement à tous ceux avec qui elle travaille, des techniciens aux gestionnaires d’entreprise.

Cependant, Rachel a un point de discorde concernant son triomphe d’apprentissage – son ancienne école lui a donné l’épaule froide.

La femme à six chiffres affirme que son ancienne école privée pour filles n’a jamais reconnu son travail.

Elle a expliqué qu’ils ne l’avaient jamais contactée pour l’inviter à revenir discuter avec les élèves et les parents du succès des apprentissages.

Rachel a ajouté: « Tous ceux qui ont poursuivi des études supérieures et qui ont même eu un prix ou une réalisation mineure, ils aiment le mettre dans leurs newsletters et les faire revenir parler aux enfants lors des journées de carrière. »

Un expert a déclaré que les parents peuvent croire que l’université augmente automatiquement les chances de prospérité de leur enfant, mais « rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité ».

Le président de la Semaine nationale des compétences et PDG de SkillsOne, Brian Wexham, a appelé à un changement d’attitude envers l’apprentissage.

Il a déclaré: « Cela ne cesse de m’étonner que lorsque vous êtes réellement capable de parler aux parents en tête-à-tête et que vous leur expliquez les options, puis que vous produisez quelqu’un qui, par exemple, a lancé sa propre entreprise après avoir fait des études d’EFP et il est heureux et il va très bien, et ils ont l’air presque étonnés. »

Rachel prétend qu’elle gagne maintenant un salaire à six chiffres Crédit : Instagram/racheldudok