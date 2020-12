L’ingénieur informatique du Delaware qui s’est retrouvé au centre d’une tempête médiatique après avoir réparé l’ordinateur portable de Hunter Biden a insisté sur le fait qu’il n’était pas un pirate informatique ou un agent russe, dans le but de sauver sa réputation professionnelle.

John Paul Mac Isaac, 44 ans, a déclaré que le fait d’être pris dans la saga avait eu « un impact irréversible sur mon entreprise et mon personnage ».

Hunter a laissé trois ordinateurs portables Apple endommagés dans la boutique de Mac Isaac en avril 2019, mais n’a jamais retourné ni payé la facture de 85 $ pour récupérer les données d’eux.

Il a remis les ordinateurs portables à Rudy Giuliani, l’avocat de Donald Trump, et au FBI, et leur contenu a commencé à être révélé par le New York Post après avoir été remis au journal par Giuliani.

John Paul Mac Isaac a publié une vidéo sur YouTube le 5 décembre intitulée: « La vérité »

Mac Isaac a déclaré que son monde avait été bouleversé depuis l’arrivée de Hunter Biden (à gauche)

Les e-mails semblaient montrer que Hunter Biden avait présenté son père à son partenaire commercial en Ukraine – mais cela a été rapidement démenti par la campagne Biden, qui a déclaré qu’aucune réunion de ce type n’avait été trouvée dans ses horaires à partir de 2015, lorsque l’e-mail suggérait que cela s’était produit.

Beaucoup soupçonnaient que toute la saga était le résultat d’une sorte de tentative russe d’interférer dans les élections.

Certains ont même émis l’hypothèse que Mac Isaac pourrait être lui-même un espion.

Plus tôt ce mois-ci, dans le but de contrer la spéculation, Mac Isaac, qui travaillait dans le Genius Bar d’un Apple Store avant de créer son propre atelier de réparation de mac à Wilmington, s’est exprimé.

Le 5 décembre, il a publié une vidéo de trois minutes sur YouTube qu’il a intitulée « La vérité » et a déclaré qu’il voulait « réfuter les rumeurs et spéculations concernant mes actions et mon personnage ».

Mac Isaac a raconté l’histoire de son grand-père, John Alexander Mac Isaac, un Canadien écossais qui a volé et combattu pour les États-Unis contre les Soviétiques, au début de la guerre froide.

Il a parlé de son père, Steve Mac Isaac, qui a suivi ses traces pour devenir pilote militaire, pilotant des navires de combat au Vietnam au cours d’une carrière de 30 ans dans les forces armées.

«Pendant deux générations, la famille Mac Isaac a combattu le communisme et les Soviétiques», a déclaré Mac Isaac, aux images de son père et de son grand-père, et à un accompagnement au piano.

Hunter, photographié avec son père Joe, a ramené les ordinateurs portables pour réparation en avril 2019

Hunter et Joe Biden sont photographiés lors d’une célébration la nuit où Joe a été déclaré vainqueur

C’est pourquoi il est complètement absurde que quiconque me considère comme un agent russe ou influencé par le russe.

«Je suis fier de ma famille, fier de mon pays et fier d’être un Américain.

Il a dit qu’être traité de hacker était «une condamnation à mort dans mon secteur».

« Pour mémoire, je ne suis pas, et je n’ai jamais été, un hacker – ces gars-là font tellement plus que moi », a-t-il déclaré.

«Il n’y a pas de magie, ni d’Hollywood. Le processus n’est pas différent du glisser-déposer à partir d’une clé USB. La seule différence est que j’ai dû effectuer une intervention chirurgicale sur le mac, pour le faire démarrer.

Lorsque Mac Isaac s’est révélé être l’homme qui avait remis les ordinateurs portables de Hunter, en octobre, il a dit qu’il craignait d’être assassiné.

Sur un enregistrement vidéo de sa longue interview avec le journaliste du Daily Beast, il s’est montré équivoque sur la façon dont lui et le FBI ont été en contact à l’automne 2019.

Il a d’abord dit qu’il avait pris contact avec le FBI, mais a également déclaré: «Ils m’ont approché.

Interrogé à plusieurs reprises pour plus de clarté, il a répondu « pas de commentaire » et a déclaré qu’il avait demandé conseil à un ami de confiance qui était « meilleur dans ce domaine de la presse et d’espionnage ».

«J’avais peur, j’ai contacté des personnes en qui j’avais confiance, qui pourraient éventuellement me mettre en contact avec le FBI», a-t-il déclaré. «Puis ils sont arrivés.

Les gens n’étaient pas politiques, a-t-il dit, mais ont refusé de commenter la façon dont il les a connus.

Héritage écossais: Mac Isaac est enthousiasmé par les origines de sa famille en Écosse et a posé en tartan Mac Isaac lors d’un Highland Games au Colorado

Avant que le FBI ne vienne, il a fait une copie pour «me protéger», a-t-il dit, mais il a déclaré qu’il n’était pas au courant qu’il y avait d’autres copies.

Et il a refusé à plusieurs reprises de commenter la façon dont il a pu être en contact avec Giuliani, dont l’avocat personnel, Robert Costello, a déclaré avoir obtenu le contenu de l’ordinateur portable de Mac Isaac.

«Je ne me sens pas à l’aise de clarifier quoi que ce soit pour le moment», a-t-il déclaré.

Il a déclaré qu’il souffrait d’un « problème de santé » sans nom – qui serait lié à sa vue, auquel il a fait référence dans sa vidéo YouTube – ce qui signifiait qu’il n’avait pas reconnu Hunter lorsqu’il est entré dans son magasin en avril 2019.

Quand il a demandé le nom de son client, il a pensé que «cela me semble familier».

«Je l’ai fait vérifier dans le système. Prénom, Hunter. Nom de famille, il y eut une longue pause – Biden. Oh, dit-il. «J’ai eu une poignée de personnes célèbres ici que je ne reconnais pas. Sabrina – la sœur aînée de Cosby – Le Beauf, elle vient parfois ici.

L’ordinateur portable avait subi des dégâts d’eau et Mac Isaac a pu en récupérer les données et en image le contenu sur un disque dur séparé.

En faisant cela, il a dit qu’il avait vu son contenu, disant que «c’était un gâchis».

Mais il a répondu « sans commentaire » lorsqu’on lui a demandé s’il savait ou comment il savait que les courriels concernaient les relations de Hunter avec Burisma, le géant ukrainien de l’énergie dont le fils du président élu a rejoint le conseil d’administration en 2014.

Il a déclaré qu’il avait essayé de contacter le jeune Biden « à plusieurs reprises », en vain.

Et il a dit qu’au cours de l’été, il avait commencé à s’inquiéter du disque dur avec les secrets de Hunter dans sa boutique.

« Au milieu de l’été, j’ai commencé à m’inquiéter parce que vous voyez des choses dans les journaux, les actualités et en ligne et je pensais reconnaître ce nom », a-t-il déclaré, en référence à Hunter Biden, alors que des questions sur ses liens avec l’Ukraine se posaient. au cœur de la saga de la destitution.

MacIsaac a déclaré qu’il avait agi pour transmettre l’ordinateur portable à Giuliani parce qu’il craignait d’être tué à cause de ce qui était en sa possession en disant: « Je suis assez vocal pour ne pas vouloir être assassiné. »

«Pensiez-vous vraiment que Joe Biden mettrait votre vie en danger? lui a-t-on demandé.

«Des gens qui travaillent pour lui, bien sûr», répondit-il.

Lorsqu’on lui a demandé qui il pensait le tuer, il a déclaré: « Epstein ne s’est pas vraiment pendu, ce gars s’est fait tirer dessus en faisant du jogging.

« Je pense que ce n’est pas le gouvernement dans son ensemble, mais je pense qu’il y a une histoire dans ce pays de gens avec des motivations politiques faisant des choses horribles. Je ne veux pas être le destinataire de ça.

MacIsaac a déclaré qu’il n’était « pas politique » bien que ses médias sociaux montrent qu’il a voté pour Trump en 2016 et a publié: « J’ai donc décidé d’aller sur Facebook aujourd’hui pour la première fois depuis longtemps. Apparemment, je suis un ** trou, stupide, raciste, sexiste et ad ** k qui déteste son pays. Et c’est juste de mes amis.

« Allez les gens, nous sommes plus forts ensemble …… Quoi, trop tôt? »

Mais lui a demandé s’il était préoccupé par la possibilité que Biden remporte les élections, il a répondu: « Tant qu’il n’a pas de vendetta. »