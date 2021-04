Suite au très populaire Galaxy S20 FE, nous obtenons notre premier regard non officiel sur le Galaxy S21 FE pour cette annee. Et ne savez-vous pas, il ressemble beaucoup au Galaxy 21. Nous pensons qu’il s’intégrera bien, mais nous attendons toujours tous les détails officiels de Samsung, tels que les prix et les spécifications.

En attendant les informations officielles, nous pouvons discuter des rumeurs. Jusqu’à présent, pour les spécifications, nous examinons un écran AMOLED plat de 6,4 pouces avec un taux de rafraîchissement vraisemblablement augmenté, une triple configuration de la caméra arrière, un cadre en métal avec un dos «glastique» et un prix conçu pour vous éloigner de la concurrence OnePlus et Google. L’année dernière, le Galaxy S20 FE est arrivé à 699 $. Si Samsung a l’intention d’être dans ce stade avec un autre téléphone qui ne lésine pas sur les spécifications, cela pourrait être un autre gagnant.

J’ai sous-estimé le Galaxy S20 FE l’année dernière. Honnêtement, je ne l’ai tout simplement pas compris. Je pensais que les gens devraient simplement payer un peu plus pour le S20 ou le S20 + ordinaire. Cependant, les gens semblaient aimer le S20 FE, alors je ne manquerai pas de porter une attention particulière à l’édition Fan de cette année et d’essayer de mettre la main sur un pour examen.

À quoi pensez-vous, fans de Samsung?

// @Onleaks [Voice]