Je ne souhaite pas de mauvaises choses à Oscar Pistorius pour avoir tué ma sœur Reeva – mais il doit rester en prison, dit Adam Steenkamp

EN CONDUITE à Cambridge pour le travail il y a dix ans aujourd’hui, Adam Steenkamp a été brusquement arrêté par une alerte à la radio.

Le multi-médaillé d’or paralympique Oscar Pistorius avait été impliqué dans une fusillade à 8 000 miles de chez lui en Afrique du Sud et une femme anonyme avait été retrouvée morte.

Reeva Steenkamp a été abattue par son petit ami et paralympien Oscar Pistorius en 2013 Crédit : AP : Associated Press

Oscar Pistorius couvert de sang après que sa petite amie Reeva a été abattue Crédit : EPA

Reeva avec Pistorius en 2012 Crédit : Getty

Le demi-frère Adam Steenkamp craint que sa famille ne sache jamais la vérité sur ce qui est arrivé à Reeva Crédit : Arthur Edwards / Le Soleil

Alors qu’il s’arrêtait sur le bord de la route, Adam sut instantanément que la victime était la petite amie d’Oscar, Reeva, sa demi-sœur bien-aimée.

Dans une interview exclusive à l’occasion du dixième anniversaire du meurtre, Adam, 46 ans, craint que sa famille ne sache jamais la vérité sur ce qui est arrivé à Reeva lorsqu’elle a été abattue le jour de la Saint-Valentin 2013.

Pour ajouter à la douleur, Pistorius, maintenant âgé de 36 ans, purgeant une peine de 13 ans de prison pour meurtre, pourrait être libéré sur parole dans quelques semaines.

Adam est d’accord avec son père Barry, qui pense que l’athlète ne devrait pas être autorisé à sortir de prison plus tôt et qu’il doit purger toute sa peine.

Il dit: “Je maintiens absolument son point de vue selon lequel Oscar est impénitent et n’assume évidemment toujours pas la responsabilité du meurtre de ma sœur et qu’il devrait continuer à purger sa peine.”

Mais le temps guérit aussi, et bien qu’il ait trouvé l’explication de Pistorius pour le meurtre de Reeva “assez invraisemblable” – qu’il l’ait prise pour un cambrioleur – Adam ne souhaite plus de mauvaises choses au meurtrier de sa demi-sœur.

S’adressant au Sun à son domicile de Newmarket, dans le Suffolk, il déclare : « Reeva était une personne merveilleuse et brillante avec un grand sens de l’humour. Elle me manque tous les jours.

« Ce qui s’est passé ce matin-là il y a dix ans a eu des conséquences dévastatrices sur tout le monde.

«Cela a ruiné la vie d’Oscar, c’est évidemment ruiné celle de Reeva – c’était la fin – et cela a eu un effet ruineux sur notre famille. Mon père et ma belle-mère June ne l’accepteront jamais.

« Je ne pense pas que nous saurons jamais exactement ce qui s’est passé dans cette maison, mais je ne lui souhaite pas de mauvaises choses.

“Dix ans, c’est long pour réfléchir à vos actions, mais ce n’est pas à moi de décider quand il sera libéré et, pour être honnête, je me fiche de savoir s’il a montré suffisamment de remords. Cela ne changera rien.

“La chose la plus importante pour notre famille maintenant est de regarder vers l’avenir et d’essayer de trouver un peu de bonheur.”

Adam raconte comment Reeva avait planifié avec enthousiasme un voyage au Royaume-Uni pour rencontrer son jeune fils et sa fille pour la première fois avant que la tragédie ne frappe.

À l’époque, Pistorius – dont les jambes ont été amputées sous le genou à 11 mois en raison d’une anomalie congénitale – était au sommet du monde du sport.

Vainqueur de six médailles d’or paralympiques, l’homme surnommé Blade Runner en raison de ses prothèses était devenu le premier double amputé à affronter des athlètes olympiques valides, à Londres en 2012.

Il a tué le mannequin Reeva, 29 ans, dans la salle de bain de sa maison à Pretoria, tirant quatre balles à travers la porte verrouillée pendant la nuit.

Adam, qui a déménagé au Royaume-Uni à l’âge de 13 ans, se souvient du jour où il a appris la nouvelle de sa demi-sœur, de sept ans sa cadette.

Il raconte : « C’était une matinée froide, normale et banale. Je me précipitais, je sautais dans la voiture et j’avais la radio allumée.

“Aux nouvelles, ils ont évoqué le fait que quelque chose de terrible s’était produit et que quelqu’un avait été tué et que cela était lié à Oscar Pistorius.

« Ça n’a pas tout à fait cliqué pendant quelques secondes, puis ça s’est en quelque sorte fait. Ma première pensée a été “J’espère que ce n’est pas Reeva” mais, bien sûr, je savais que c’était le cas.

«À ce moment-là, ils n’avaient pas mentionné son nom, mais je le savais évidemment parce que je savais qu’elle voyait Oscar, donc logiquement c’était elle.

“J’ai arrêté la voiture, j’ai parlé à mon père et c’était la confirmation ultime que c’était Reeva.

“C’était dévastateur. C’était tellement surréaliste, car seulement quelques mois plus tôt, nous avions commencé à faire en sorte que Reeva vienne rencontrer mes enfants pour la première fois. Elle était tellement excitée.

“C’était si triste de réaliser que cela n’arriverait jamais.”

Pistorius traverse la salle d’audience sans ses jambes prothétiques lors de l’audience de nouvelle condamnation Crédit : Reuters

Pistorius sort des starting-blocks lors d’une course à Daegu, 2011 Crédit : Reuters

Adam s’est immédiatement envolé pour l’Afrique du Sud pour être avec son père et sa belle-mère.

Il dit : « Ils étaient complètement désemparés et ne pouvaient pas penser correctement.

«Les amis, le soutien de la famille se sont tous rapprochés d’eux très rapidement, mais Reeva était leur tout absolu.

« Je n’avais pas rencontré Oscar. Quand moi et Reeva avons parlé, nous n’avons pas parlé de cet aspect de sa vie parce que nous n’avions tout simplement pas le temps d’en parler.

“C’était aussi une personne très privée. Je savais qui il était, et je pensais qu’il serait peut-être venu avec Reeva et que ce serait sympa de le rencontrer.

“Reeva était, d’après ce que j’ai pu voir, vraiment heureuse avec lui.

« Je ne me suis pas autorisé à ressentir trop de colère à ce moment-là parce que j’étais concentré sur ma famille. Tout ce qui le concernait n’était pas pertinent à ce moment-là, tout concernait ma sœur, mon père et ma belle-mère.

“Cela a changé quand le ‘show’ a commencé.”

Le « spectacle » était le procès de Pistorius, qui a débuté le 3 mars 2014 et a duré 50 jours étalés sur sept mois.

Adam l’a regardé à la télé parce qu’il ne supportait pas d’être dans la salle d’audience.

Il dit: “J’appelle le procès le spectacle parce que c’était le cas.”

Au tribunal, Pistorius a affirmé qu’il avait pensé que Reeva était un cambrioleur se cachant dans leur salle de bain.

Sans mettre ses jambes prothétiques, la star olympique a saisi son pistolet 9 mm et a tiré quatre coups dans la porte de la salle de bain.

Reeva était derrière et en a profité à fond.

Oscar est impénitent et manifestement n’assume toujours pas la responsabilité du meurtre de ma sœur… il devrait continuer à purger sa peine. Adam Steenkamp

Pistorius avait tweeté ses craintes d’un cambriolage à son domicile quelques jours plus tôt, disant qu’il utiliserait une arme à feu sur tous les intrus.

Adam dit : « Toute l’explication semblait invraisemblable. Mais mon esprit revenait toujours, peu importe la raison ou son intention, c’était une autre de ces choses qui se produisait.

Voir des photos de Reeva au tribunal a eu un effet durable sur la famille, qui a estimé que les larmes de la salle d’audience de Pistorius – parfois à la limite de l’histrionique – étaient trop.

Pistorius a été initialement condamné à six ans et demi pour homicide coupable, mais en 2015, la Cour suprême d’appel l’a reconnu coupable de meurtre et, en 2017, elle a ajouté neuf ans à sa peine.

Après avoir purgé dix ans de sa peine, Pistorius, qui se serait converti au christianisme, devrait avoir une audience de libération conditionnelle cette année.

L’une des conditions de la libération conditionnelle est qu’il doit rencontrer les parents de Reeva s’ils le souhaitent, et cette semaine, son père Barry a révélé qu’il avait rencontré Pistorius en prison et que le coureur avait “gémit comme un enfant” alors qu’il tentait d’expliquer ses actions et refusait de accepter qu’il était un meurtrier.

Avec le recul, Adam admet qu’il n’y avait peut-être pas suffisamment de preuves pour le condamner pour meurtre au début.

Il dit : « Après la phrase initiale, ma première réaction a été la colère parce que vous voulez pointer votre colère vers quelque chose ou quelqu’un.

« Mais je ne pense pas que l’affaire ait été suffisamment prouvée pour qu’il s’agisse d’un meurtre. C’est une cour de justice. Mais j’essaie de ne pas me consumer avec des problèmes qui sont les siens maintenant.

Une chose qui aide la famille à se concentrer sur la mémoire de Reeva est la Fondation Reeva Steenkamp – une organisation caritative que June a créée pour aider à éduquer et à autonomiser les femmes contre la violence domestique.

Adam, dont le fils a maintenant 14 ans et sa fille 12 ans, déclare : « L’organisme de bienfaisance est merveilleux pour créer un héritage pour Reeva.

“Avant de mourir, Reeva était manifestement mannequin, mais elle avait suivi une formation d’avocate et utilisait vraiment sa plate-forme médiatique pour faire les choses pour le mieux.

«Elle faisait une différence et faisait quelque chose de bien.

«Je pense à elle tout le temps – je suppose tous les jours. Nous avons passé une grande partie de notre enfance ensemble au Cap dans la ferme de mon père, à monter à cheval, et je l’adorais.

“L’endroit où je vis maintenant me rappelle beaucoup de souvenirs de Reeva car il y a beaucoup de chevaux autour.

“Je vois des similitudes avec Reeva chez mes enfants – le même sens de l’humour et de la paix pour profiter du monde qui les entoure.

“C’est agréable de voir ces similitudes et cela me rappelle Reeva. C’est la suite de la vie qui continue.