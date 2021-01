Actualitésmax

L’animateur de Newsmax, Greg Kelly, a eu beaucoup de mal à faire face à la nomination officielle de Joe Biden à la présidence mercredi. À tel point qu’il souhaitait essentiellement l’échec de l’Amérique.

Tout au long de la journée d’investiture du président Biden, les médias de droite ont eu du mal à faire face à la fin de la présidence de Donald Trump. Après avoir fait l’éloge de la sortie «gracieuse» de Trump de la Maison Blanche – Trump a sauté l’inauguration après avoir incité à une émeute insurrectionnelle – One America News, par exemple, a pratiquement ignoré l’assermentation de Biden.

Newsmax, quant à lui, a emprunté une voie différente. En plus de féliciter avec effusion le président sortant, ils ont décrit le discours inaugural largement loué de Biden, axé sur l’unité et la réparation de la nation, comme «sombre» et «source de division». Et aux heures de grande écoute, ils ont suivi l’exemple du concurrent Fox News en ignorant le concert inaugural «Celebrating America» de Biden.

C’est là que Kelly est intervenue.

L’ancienne personnalité de Fox News, qui a aidé Newsmax à attirer des partisans mécontents de Trump en colportant joyeusement le déni des élections, a commencé son programme mercredi soir en espérant ouvertement que Biden ne réussira pas en tant que président.

«Que pensez-vous de Joe Biden? Il est le président des États-Unis », grommela Kelly. «C’est normal, mesdames et messieurs, de dire que vous ne souhaitez pas le succès du président.

S’assurant que ses téléspectateurs savaient qu’il souhaitait à Biden « pas de mal » et, après une brève pause, il « veut qu’il soit en bonne santé et heureux dans sa vie », Kelly a poursuivi en expliquant pourquoi il voulait que le nouveau président échoue.

«Je ne souhaite aucun succès à Joe Biden», a-t-il déclaré, ajoutant qu’il ne voulait pas que Biden signe l’Accord de Paris sur le climat ou des accords nucléaires avec l’Iran.

L’histoire continue

« Donc, il est en fait normal de dire que vous ne voulez pas voir Joe Biden réussir », a poursuivi Kelly avec sa justification. «N’oubliez pas qu’il est le chef du pouvoir exécutif. D’accord? Et nous avons trois branches et elles sont toutes égales. C’est suffisant? C’est suffisant. »

Kelly, à tout le moins, reconnaît maintenant que Biden est le président, ce qui est un progrès majeur pour l’hôte trumpien. Même après que son réseau – qui a initialement refusé de reconnaître la victoire électorale de Biden – a finalement admis que Biden était président élu après le vote du 14 décembre au collège électoral, Kelly a continué à garder espoir.

En plus de répéter à plusieurs reprises qu’il ne «sentait pas personnellement» que Biden était le président élu, Kelly n’arrêtait pas de se convaincre (et son public) que «ce n’est pas fini» et que les poursuites futiles du président pourraient renverser la victoire décisive de Biden, disant même à Trump de ne pas céder la suite. les émeutes séditieuses.

En savoir plus sur The Daily Beast.

Recevez nos meilleures histoires dans votre boîte de réception tous les jours. S’inscrire maintenant!

Adhésion quotidienne à Beast: Beast Inside approfondit les histoires qui comptent pour vous. Apprendre encore plus.