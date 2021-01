Le commentateur de droite Alex Jones a fustigé la théorie du complot QAnon dans son propre style caractéristique, créant un clip viral qui a rapidement accumulé plus d’un million de vues et a remporté des éloges improbables auprès du spécialiste controversé.

Alors que l’Amérique continue de s’attaquer aux os de l’émeute de mercredi au Capitole américain, le phénomène QAnon fait l’objet d’un examen encore plus minutieux alors que le blâme et la rétribution sont rejetés.

La théorie du complot, qui est populaire parmi certains cercles de droite, prétend qu’il existe une vaste cabale de pédophiles adorateurs de Satan actionnant secrètement les leviers du pouvoir aux États-Unis. Les partisans de longue date du président Donald Trump en très haute estime, estimant qu’il se battait contre les puissants prédateurs.

Sur InfoWars, Jones a interrompu un invité affilié à Q et l’a appelé « Plein de merde » avant de se lancer dans l’une des tirades dramatiques qui l’ont rendu célèbre.

wtf j’aime Alex Jones maintenant

pic.twitter.com/ZdJdCJq8DY – Jade Parker (@CybereVitas) 9 janvier 2021

«Parce que chaque putain de chose qui sort de la bouche de vous ne se réalise pas. Et c’est toujours «Oh, il y a de l’énergie» ou «Oh, maintenant nous en avons fini avec Trump», Jones a dit, d’une manière dramatique agitant les bras.

Vous avez dit qu’il était le messie! Vous avez dit qu’il était invincible! Vous avez dit que tout était fini. Qu’ils allaient à Gitmo. Et maintenant qu’il fait partie d’une chose plus grande de Q.

« Je ne souffrirai plus votre peuple Q après cela, » Jones continua, pointant directement la caméra. «Je savais ce que tu étais le premier jour, je sais ce que tu es maintenant, et j’en ai marre.

En 2018, Jones a eu une première version de ce que le président Trump a vécu cette semaine, se retrouvant définitivement démarré sur de nombreuses plateformes en ligne, y compris Facebook et Twitter.

Alex Jones est désormais la voix de la raison. Nous avons atteint la singularité. – Ryan Boger (@ rboger12) 10 janvier 2021

Cependant, il est brièvement devenu un chouchou des médias grand public pour son hot-take QAnon, qui a été partagé sur Twitter par une foule de journalistes et de personnalités des médias de plusieurs grands médias, notamment le Washington Post et MSNBC.

«Cela a été une semaine vraiment sombre à bien des égards, et rire aussi fort est bon pour l’âme»Le présentateur de télévision Chris Hayes m’a dit.

«Je ne souffrirai plus vous les gens après cela», dit Alex Jones. Sauvage. https://t.co/EIN0ODndtZ – Gene Park (@GenePark) 10 janvier 2021

Comment Alex Jones n’est-il pas sénateur? – Mattathias Schwartz (@Schwartzesque) 9 janvier 2021

Le clip du spiel a rapidement accumulé plus de 1,6 million de vues et des milliers d’actions, car beaucoup ont apprécié le rejet énergique de QAnon par Jones et l’ont qualifié d’improbable. « voix de la raison ».

Les images ont même inspiré un remix rapide, un autre médium pour lequel Jones est devenu célèbre.

J’ai remixé cette vidéo d’Alex Jones rompant avec Qanon. pic.twitter.com/S5uaG25gCs – Jonathan Mann (@songadaymann) 10 janvier 2021

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!