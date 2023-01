Je ne sortirais jamais avec un végétalien avant d’épouser Jenna dans Mariés au premier regard – maintenant j’ai renoncé à la viande, dit Zoe Clifton

MANGER DE LA VIANDE La star de Married At First Sight, Zoe Clifton, et sa partenaire végétalienne Jenna Robinson se sont affrontées à propos de leurs régimes alimentaires opposés pendant l’émission.

Mais six mois plus tard, ils sont le dernier couple debout de la série et espèrent avoir un vrai mariage juridiquement contraignant à l’avenir.

Zoe Clifton est devenue végétalienne pour le mois[/caption] ASDA

Zoe et sa partenaire Jenna se sont rencontrées sur Married At First Sight[/caption]

Zoe a maintenant pris la décision audacieuse de devenir végétalienne – pour janvier au moins – quelque chose qui lui aurait été impensable à cette époque l’année dernière.

Dans une interview exclusive avec le Sun pour promouvoir l’OMV vegan d’Asda ! gamme, Zoe a admis qu’elle n’aurait pas envisagé de sortir avec un végétalien avant d’être jumelée aveuglément avec Jenna.

Et elle n’est pas la seule, avec de nouvelles recherches suggérant qu’une personne sur 10 a la même attitude quand il s’agit de l’idée de trouver l’amour avec un végétalien.

Jenna a même révélé qu’elle recevait parfois des emojis de steak de la part de trolls dénigrants en ligne.

Zoe a déclaré: “J’espère que les gens ouvrent un peu plus les yeux, il y a tellement plus chez un végétalien.”

Jenna a poursuivi: “Il ne s’agit pas seulement de voir les végétaliens sous un jour différent, il s’agit plutôt de nous rappeler que si vous êtes quelqu’un qui veut continuer à manger de la viande et des produits laitiers et tout ça et juste pour pouvoir le réduire et toujours avoir ces aliments … peu importe ce que vous mangez, c’est de la nourriture pour tout le monde.

“Quand les gens finissent par essayer ces choses, certaines personnes finissent par penser” Je préfère celles-ci “… Essayez-les et voyez si vous les aimez.”

L’OMV ! La gamme compte désormais plus de 80 nouveaux produits à base de plantes, notamment des macaronis au fromage, des burgers sans poulet chauds et épicés et des burgers aux haricots.

En ce qui concerne la manière inhabituelle dont leur relation a commencé, Zoe et Jenna n’ont que des souvenirs heureux – mais admettent qu’elles n’ont jamais eu l’impression d’être la femme de l’autre.

Jenna a expliqué: «Nous ne sommes pas légalement mariés et je n’ai jamais eu l’impression que nous l’étions. Je pense vraiment que le processus vous fait prendre la relation beaucoup plus au sérieux et avoir l’aide des experts… si vous pouvez survivre à ce processus, cela établit une base solide pour une relation durable.

“Nous discutons de la possibilité de nous marier à l’avenir et je suis sûr que cela arrivera un jour.”

Zoe a décrit le processus comme une relation à l’envers, en disant: «Vous devez faire face à tous les problèmes auxquels les couples normaux ne sont confrontés qu’un ou deux ans plus tard.

“Une fois que vous arrivez à la fin de cela, si vous le faites, vous obtenez les trucs de rencontres passionnants à espérer.”

Tout le monde dans la série n’a pas eu une expérience aussi heureuse, et le couple a de la sympathie pour ses co-stars amoureuses malchanceuses.

Zoe a déclaré: “C’est vraiment triste que plus de couples ne soient pas partis ensemble. Je pense que c’est une pression écrasante lorsque vous quittez la série pour la première fois et que vous la préparez à la télévision.

“Je pense que si plus de couples avaient réussi, ils seraient potentiellement encore ensemble.”

Le couple met de côté ses différences alimentaires[/caption]