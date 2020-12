Zinedine Zidane a déclaré que cela ne le surprendrait pas s’il était limogé si le Real Madrid s’écrasait hors de la Ligue des champions.

Madrid doit battre mercredi le Borussia Monchengladbach, leader du groupe B, au stade Alfredo di Stefano pour garantir la qualification pour les huitièmes de finale, bien qu’un match nul suffirait si l’Inter Milan battait le Shakhtar Donetsk.

– Diffusez FC Daily sur ESPN +

– Ligue des champions: Man Utd et le Real Madrid jouent contre la menace

Les géants espagnols n’ont jamais manqué de sortir de la phase de groupes de la Ligue des champions dans l’histoire de la compétition.

« Non. Le club fera ce qu’il a à faire, comme toujours », a déclaré Zidane lors de sa conférence de presse avant le match, lorsqu’on lui a demandé s’il serait choqué de perdre son emploi si ce record était battu.

« Je ne pense pas à ça, je pense au match de demain. Le club fera les choses comme il l’a toujours fait. Je n’y pense pas, honnêtement. »

Le record de Zidane en Ligue des champions est inégalé, remportant la compétition trois fois de suite sans précédent en 2016, 2017 et 2018.

La campagne européenne de l’année dernière s’est terminée par une défaite décevante contre Manchester City en août, alors que cette saison a vu deux défaites en phase de groupes contre le Shakhtar.

Sur le plan national, Madrid a remporté la Liga la saison dernière, mais ils ont déjà été battus par Cadix, Valence et Alaves ce trimestre.

« Non. Le passé s’est produit », a déclaré Zidane, lorsqu’on lui a demandé si le premier limogeage de sa carrière lui ferait mal, compte tenu de ses réalisations passées. « L’important est le présent et l’avenir. Ce qui se passe, se passe. »

Les joueurs de Madrid – en particulier le noyau expérimenté de l’équipe – ont exprimé leur soutien à l’entraîneur français.

« Que pouvez-vous dire à propos de Zidane et de l’histoire qu’il a faite dans ce club », a déclaré mardi le milieu de terrain Casemiro. « Vous ne réalisez pas ce qu’il a fait et ce qu’il fait. Cette année est une année étrange, pas seulement pour le Real Madrid, beaucoup d’équipes connaissent des hauts et des bas … Toute l’équipe est à 100% avec le patron. «